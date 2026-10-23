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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kark Rashifal 23 October 2026: कर्क राशि वालों के अटके हुए काम होंगे पूरे, जानें कैसा रहेगा दिन

Aaj Ka Kark Rashifal 23 October 2026: कर्क राशि वालों के अटके हुए काम होंगे पूरे, जानें कैसा रहेगा दिन

Aaj Ka Rashifal 23 October 2026: कर्क राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जानिए करियर, धन लाभ, पैतृक व्यापार विवाद, जॉब सुरक्षा और लव लाइफ का सटीक राशिफल. पढ़ें आज का अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 23 Oct 2026 07:42 AM (IST)
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Aaj Ka Kark Rashi: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से 8वें भाव (आयु, गुप्त संकट, मानसिक उद्वेग, पैतृक विवाद व अनहोनी स्थान) में संचरण कर रहे हैं. आठवें चंद्रमा के प्रभाव से मन में अनजाना भय और अप्रत्याशित बाधाएं सामने आ सकती हैं; किसी भी काम में अतिरिक्त सतर्कता बरतें ताकि किसी अनहोनी या आकस्मिक नुकसान से बचा जा सके.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 23 October 2026)

  • दिनांक: 23 अक्टूबर 2026, शुक्रवार
  • तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दोपहर 02:36 बजे तक, तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत)
  • नक्षत्र: पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 09:03 बजे तक, तत्पश्चात उत्तराभाद्रपद नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, ध्रुव योग व मालव्य योग
  • चंद्र गोचर व दोष: चंद्रमा दोपहर 03:04 बजे तक कुंभ राशि में (चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष), इसके बाद मीन राशि में प्रवेश (चंद्रमा-शनि का विष दोष)
  • शुभ समय (चौघड़िया): सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत) एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ)
  • राहुकाल: सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक
  • दिशाशूल: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

अनैतिक कार्यों से बचें, दिन रहेगा चुनौतीपूर्ण: व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन कुछ खास अनुकूल नहीं रहेगा. बाजार में पूर्व में किए गए किसी गैर-जिम्मेदाराना या अनैतिक आचरण के कारण आपको व्यापार में प्रतिष्ठा व मुनाफे से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है; पारदर्शिता बनाए रखें.

ग्रहण व विष दोष से पैतृक बिजनेस में बहस: दोपहर 03:04 बजे तक चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष तथा उसके बाद चंद्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा. इसके अशुभ प्रभाव से पुश्तैनी व्यापार (Ancestral Business) में हाल के दिनों में हुई कमाई और प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर साझेदारों संग तीखी बहस हो सकती है.

न्यू बिजनेसमैन शॉर्टकट से बचें: नए-नए कारोबार में उतरे उद्यमी (New Entrepreneurs) जल्दी अमीर बनने या तुरंत सफलता पाने की होड़ में किसी अनुचित, गैरकानूनी या संदिग्ध काम में रुचि न लें; यह कदम सीधे आर्थिक नुकसान में धकेल सकता है.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

जॉब जाने व सैलरी कट का डर सताएगा: नौकरीपेशा लोगों (Employed Persons) के मन में संस्थान में छंटनी, सैलरी कटौती या नौकरी जाने का एक भीतरी डर और इनसिक्योरिटी सता सकती है; हालांकि व्यर्थ चिंता न करें, धैर्य रखें क्योंकि हालात बहुत जल्द सामान्य हो जाएंगे.

वर्कस्पेस पर मिले-जुले नतीजे: आधिकारिक कामकाज के सिलसिले में आज आपको मिले-जुले नतीजे प्राप्त होंगे; कुछ काम बनेंगे तो कुछ में अतिरिक्त समय लग सकता है.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स का झुकाव अध्यात्म की ओर: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा जातकों का मन तनाव से राहत पाने के लिए पूजा-पाठ, योग और आध्यात्मिक चिंतन की ओर मुड़ेगा, जिससे मानसिक संबल मिलेगा.

3. लव, फैमिली, शिक्षा व स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

परिवार में प्यार व सद्भाव बनाए रखें: पारिवारिक सदस्यों के साथ संवाद में संयम बरतें; ग्रहों की प्रतिकूलता के चलते घरेलू मोर्चे पर संघर्ष या मतभेद उभरने की पूरी आशंका है, इसलिए मौन रहकर शांति बनाए रखें.

स्टूडेंट्स को मुश्किल से मिलेगी सफलता: विद्यार्थियों (Students) के लिए आज पढ़ाई में मन लगाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण और मुश्किल लग सकता है; हालांकि अपनी इच्छाशक्ति को मजबूत कर एकाग्रता से जुटने पर ही आपको अपेक्षित सफलता हासिल हो सकेगी.

स्वास्थ्य: 8th हाउस के चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक बेचैनी, घबराहट और अनिद्रा की समस्या हो सकती है. वाहन धीमी गति से चलाएं, हल्का भोजन लें और खुद को तनावमुक्त रखें.

लकी कलर: व्हाइट (सफेद)

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 7

विशेष अचूक उपाय: शुक्रवार के दिन तथा ग्रहण व विष दोष के शमन हेतु शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध, गंगाजल, काले तिल और सफेद चंदन अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' व महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही माता महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और किसी जरूरतमंद को सफेद अन्न का दान करें. इससे आठवें चंद्रमा की नकारात्मकता दूर होगी, कार्यक्षेत्र के भय समाप्त होंगे और पारिवारिक शांति बहाल होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 23 Oct 2026 06:59 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Aaj Ka Panchang Kark Rashifal Cancer Horoscope Today
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