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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Singh Rashifal 23 October 2026: सिंह राशि वालों की नई जॉब और बिजनेस में होगी बल्ले-बल्ले, ध्रुव योग कराएगा तगड़ा धन लाभ!

Aaj Ka Singh Rashifal 23 October 2026: सिंह राशि वालों की नई जॉब और बिजनेस में होगी बल्ले-बल्ले, ध्रुव योग कराएगा तगड़ा धन लाभ!

Aaj Ka Rashifal 23 October 2026: सिंह राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जानिए करियर, धन लाभ, नई जॉब जॉइनिंग, बिजनेस इनकम और लव लाइफ का सटीक राशिफल. पढ़ें आज का अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 23 Oct 2026 07:45 AM (IST)
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Aaj Ka Singh Rashifal:  ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से 7वें भाव (विवाह, साझेदारी, दैनिक रोजगार व जीवनसाथी स्थान) में संचरण कर रहे हैं. सप्तम भाव में चंद्रमा की स्थिति के शुभ प्रभाव से अविवाहित जातकों को घर-परिवार की जिम्मेदारियों को कुशलता से निभाने वाला एक समझदार और परिपक्व जीवनसाथी मिलने के प्रबल योग बनेंगे. आज बना ध्रुव योग आपकी आर्थिक स्थिति और मान-सम्मान में निरंतर वृद्धि कराएगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 23 October 2026)

  • दिनांक: 23 अक्टूबर 2026, शुक्रवार
  • तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दोपहर 02:36 बजे तक, तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत)
  • नक्षत्र: पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 09:03 बजे तक, तत्पश्चात उत्तराभाद्रपद नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और ध्रुव योग
  • चंद्र गोचर व दोष: चंद्रमा दोपहर 03:04 बजे तक कुंभ राशि में (चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष), इसके बाद मीन राशि में प्रवेश (चंद्रमा-शनि का विष दोष)
  • शुभ समय (चौघड़िया): सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत) एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ)
  • राहुकाल: सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक
  • दिशाशूल: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

ध्रुव योग से बिजनेस-इनकम में उछाल: आर्थिक दृष्टिकोण (Economic Point of View) से आज आपके व्यापार में बेहतरीन धन लाभ के योग बने हुए हैं. ध्रुव योग के प्रभाव से दैनिक व्यावसायिक इनकम में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज होगी, जिससे आपका मन अत्यंत प्रफुल्लित और खुश रहेगा.

दोपहर बाद कन्फ्यूजन से बचें, परिणामों का करें आकलन: दोपहर के बाद बाजार में कुछ भ्रम या कन्फ्यूजन की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं; जब तक आप किसी अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक मन में हल्की बेचैनी रह सकती है. जल्दबाजी के बजाय अपने किसी भी व्यापारिक फैसले के संभावित परिणामों को पहले अच्छी तरह समझें.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

न्यू जॉब जॉइनिंग के लिए शानदार समय: ग्रह गोचर आपके पक्ष में रहने के कारण यदि आप नई कंपनी में जॉइनिंग (New Job Joining) करने जा रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए बेहद शानदार, मंगलकारी और करियर ग्रोथ दिलाने वाला साबित होगा.

कार्यक्षेत्र में हालात सामान्य, काम में रहेगी थोड़ी नीरसता: नौकरीपेशा लोगों (Employed Persons) के कार्यक्षेत्रीय मोर्चे पर हालात आम तौर पर सामान्य बने रहेंगे; हालांकि, रोजमर्रा के रूटीन आधिकारिक कामकाज के सिलसिले में आपको हल्की नीरसता या बोरियत का अनुभव हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारियों से पीछे न हटें.

3. लव, फैमिली, स्पोर्ट्स व स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

परिवार में होगी प्रशंसा, दांपत्य में बढ़ेगी निकटता: परिवार से जुड़े किसी महत्वपूर्ण कार्य या घरेलू दायित्व को सफलतापूर्वक पूरा करने के सिलसिले में परिजनों द्वारा आपकी जमकर प्रशंसा की जाएगी. आप भौतिक सुख-सुविधाओं की वस्तुओं में रुचि ले सकते हैं. विवाहित जातकों का गृहस्थ जीवन सुखद रहेगा और जीवनसाथी के साथ आत्मीय निकटता बढ़ेगी.

छात्र, कलाकार व खिलाड़ी मौज-मस्ती के मूड में: विद्यार्थी, कलाकार और खेल जगत से जुड़े जातक (Students, Artists & Sports Persons) आज गंभीर अध्ययन या अभ्यास के बजाय पूरी तरह मौज-मस्ती और मनोरंजन के मूड में नजर आएंगे; हालांकि समय प्रबंधन का ध्यान रखें.

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से स्फूर्ति बनी रहेगी. दोपहर के बाद निर्णय न ले पाने की स्थिति से हल्का सिरदर्द या बेचैनी हो सकती है, इसलिए ध्यान का सहारा लें.

लकी कलर: स्काई ब्लू (आसमानी नीला)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 5

विशेष अचूक उपाय: शुक्रवार के दिन प्रातः काल तांबे के लोटे में शुद्ध जल, रोली और अक्षत डालकर भगवान सूर्य देव को 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र के साथ अर्घ्य दें. इसके साथ ही शिवलिंग पर कच्चा दूध और सफेद चंदन अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें तथा किसी जरूरतमंद को सफेद मिष्ठान्न या फल भेंट करें. इससे व्यापार में आ रहा असमंजस दूर होगा, ध्रुव योग से धन लाभ बढ़ेगा और दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 23 Oct 2026 07:03 AM (IST)
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