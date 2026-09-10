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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMesh Rashifal 10 September 2026: 5वें चंद्रमा व मालव्य योग से संतान सुख में वृद्धि, सिद्ध योग से कार्यक्षेत्र में बढ़ेगा पराक्रम व धन लाभ

Mesh Rashifal 10 September 2026: 5वें चंद्रमा व मालव्य योग से संतान सुख में वृद्धि, सिद्ध योग से कार्यक्षेत्र में बढ़ेगा पराक्रम व धन लाभ

Mesh Rashifal 10 September 2026: 5वें चंद्रमा व मालव्य योग से मेष राशि को संतान सुख, सिद्ध योग से बढ़ेगा पराक्रम व धन लाभ! पढ़ें 10 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 10 Sep 2026 03:00 AM (IST)
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मेष राशिफल, 10 सितंबर 2026 (Mesh Rashifal Today): 10 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन सुबह 10:34 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी, जिसके बाद भाद्रपद अमावस्या (सर्वपितृ अमावस्या प्रारंभ) तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज दोपहर 02:05 बजे तक मघा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, सिद्ध योग और आपकी राशि मेष होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का शुभ प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन सिंह राशि में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी प्रभावशील रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव यानी संतान सुख, बुद्धि, रचनात्मक प्रतिभा, अचानक धन लाभ व निर्णय क्षमता स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 5वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज संतान से जुड़ा कोई बड़ा सुखद समाचार मिलने और संतान सुख की संभावना में जबर्दस्त वृद्धि के योग बन रहे हैं. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे,पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए बड़े बदलावों की नींव रखने और मानसिक चिंताओं को अलविदा कहने का रहेगा. बिजनेस में आप कोई बड़ा रणनीतिक या संरचनात्मक बदलाव करने का विचार बना सकते हैं; इस बदलाव को धरातल पर लाने के लिए आज आप बाजार में काफी एक्टिव और ऊर्जावान नजर आएंगे. हालांकि, चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के चलते मन में बेवजह की घबराहट या अनजाना डर पैदा हो सकता है; इसलिए बिजनेसमैन व्यर्थ की चिंता करने के बजाय चिंता मुक्त होने के व्यावहारिक उपाय और रास्ते खोजें. कार्ययोजनाओं को सुनियोजित ढंग से लागू करेंगे तो भविष्य में बड़ा आर्थिक लाभ सुनिश्चित होगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पराक्रम दिखाने, पद-प्रतिष्ठा बढ़ाने और धन लाभ अर्जित करने का रहेगा. सिद्ध योग और मालव्य योग के शुभ प्रभाव से वर्कस्पेस पर आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और आकस्मिक धन लाभ के मजबूत योग बनेंगे; आपके अटके हुए प्रोजेक्ट्स और कार्य पूर्ण होने के प्रबल आसार हैं. एंप्लॉयड पर्सन आज अपने आधिकारिक कार्यों को लेकर काफी व्यस्त दिखेंगे; आपकी यह कड़ी मेहनत रंग लाएगी क्योंकि संस्थान के सीनियर अधिकारियों से आपको विशेष एप्रिसिएशन (सराहना) मिलने की पूरी संभावना है. हालांकि, एंप्लॉयड पर्सन अपने फील्ड में कुछ अनूठा या नया करने के अति-उत्साह में कोई तकनीकी गलती भी कर सकते हैं; इसलिए नए प्रयोग करते समय नियमों और बारीकियों की अनदेखी न करें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन आध्यात्मिक शांति और मधुरता से भरा रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर आप घर में किसी धार्मिक प्रार्थना, अनुष्ठान या पाठ-पूजा का आयोजन कर सकते हैं, जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और ग्रहण दोष का प्रभाव निष्प्रभावी होगा. लव लाइफ पूरी तरह सुखद, सौहार्दपूर्ण और मधुर रहेगी; साथी के साथ वैचारिक तालमेल बेहतर बनेगा और आप एक-दूसरे के प्रति समर्पित महसूस करेंगे.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज 5वें भाव का चंद्रमा बौद्धिक क्षमता को प्रखर बनाने वाला रहेगा. रचनात्मक कार्यों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र अपनी एकाग्रता को बनाए रखने में सफल होंगे. अति-उत्साह में आकर पढ़ाई की नियमित दिनचर्या से भटकने से बचें और निरंतरता बनाए रखें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

पंचम भाव में चंद्रमा के संचरण और शुभ ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आज आप शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से अत्यंत सुदृढ़ (Physically & Mentally Strong) महसूस करेंगे. आपकी यह सकारात्मक ऊर्जा और चुस्ती आपको दिनभर एक्टिव रखेगी, जिसका सीधा और बेहतरीन रिजल्ट आपके हर काम में देखने को मिलेगा.

शुभ रंग: स्काई ब्लू (आसमानी)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: गुरुवार व चतुर्दशी-अमावस्या तिथि के पावन अवसर पर तांबे या पीतल के लोटे में जल, हल्दी, पीले पुष्प व थोड़ा सा गुड़ डालकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्रीहरि विष्णु और केले के वृक्ष को अर्घ्य दें. चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के निवारण के लिए शिवलिंग पर कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व बेलपत्र अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद को फल, चने की दाल या भोजन का दान करें; इससे 5वें चंद्रमा व मालव्य योग का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, संतान सुख में वृद्धि होगी, कार्यक्षेत्र में धन लाभ होगा और व्यर्थ की चिंताओं से मुक्ति मिलेगी.

FAQs 

Q1. 10 सितंबर 2026 को मेष राशि के कारोबारियों को बड़े बदलाव करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए?
 Ans. बदलाव को लेकर सक्रिय रहें, लेकिन ग्रहण दोष के कारण आने वाली व्यर्थ की चिंताओं से बचें और समाधानपरक सोच रखें.

Q2. आज मेष राशि के नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में क्या बड़ी उपलब्धि मिल सकती है?
Ans. पराक्रम बढ़ेगा, सीनियर से सराहना मिलेगी और धन लाभ के योग बनेंगे; हालांकि नया प्रयोग करते समय सावधानी बरतें.

Q3. आज मेष राशि वालों के पारिवारिक और लव लाइफ में क्या खास रहेगा?
Ans. घर में धार्मिक प्रार्थना का आयोजन होगा, परिवार में शांति रहेगी और लव लाइफ अत्यंत मधुर व सुखद बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Sep 2026 03:00 AM (IST)
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