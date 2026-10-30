Mesh Rashifal November 2026: ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, नवंबर 2026 का महीना मेष राशि के जातकों के लिए मिले-जुले किंतु कुल मिलाकर उन्नति और सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला सिद्ध होगा.

ग्रह स्थिति: शुक्र देव का अनुकूल सहयोग मिलेगा, वहीं देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में गोचरस्थ रहेंगे. 12 नवंबर से पंचम भाव में गुरु और मंगल की युति बनेगी, जो बौद्धिक क्षमता, शिक्षा और करियर में अभूतपूर्व मजबूती प्रदान करेगी.

शनि का प्रभाव: शनि देव द्वादश भाव में रहेंगे, जिससे आपको अपने निर्णयों में दृढ़ता लानी होगी और फिजूलखर्ची से बचना होगा.

1. पारिवारिक जीवन (Family Life)

तालमेल से संवरेगा माहौल, खर्चों पर रखें लगाम: पारिवारिक दृष्टिकोण से यह महीना मिलाजुला रहेगा. शुक्र देव का भरपूर सहयोग मिलने से घर में सुख-सुविधाओं की वृद्धि होगी. हालांकि, द्वादश भाव के शनि के प्रभाव से पारिवारिक खर्चों में तेजी आ सकती है, इसलिए अपनी निर्णय क्षमता को मजबूत रखें और फिजूलखर्ची से बचें.

विवादों से रहें दूर, संतान की शिक्षा पर ध्यान: पंचम भाव में गुरु की उपस्थिति के चलते परिवार के सदस्यों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखना आवश्यक है; किसी भी प्रकार के घरेलू वाद-विवाद से खुद को पूरी तरह दूर रखें. संतान की शिक्षा और उनकी दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी.

यात्रा और बाहर रहने वालों को लाभ: माह के मध्य से जो जातक अपने घर या पैतृक स्थान से दूर रहकर नौकरी अथवा पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें उल्लेखनीय लाभ मिलेगा. इस दौरान पारिवारिक या धार्मिक यात्रा के सुखद योग भी निर्मित होंगे.

2. व्यापार तथा नौकरी (Business & Career)

कारोबार में थोड़ी मेहनत से बड़ा धन लाभ: व्यापार के मोर्चे पर ध्यान केंद्रित रखने से आपको शानदार परिणाम मिलेंगे. आपकी थोड़ी सी अतिरिक्त मेहनत भी भारी धन लाभ (Financial Gain) के रास्ते खोल देगी. अपने ग्राहकों (Customers) के साथ मधुर संवाद और बेहतर तालमेल बनाए रखें.

साझेदारी में सतर्कता: मंगल के पंचम भाव में होने के चलते किसी भी सौदे से अत्यधिक अवास्तविक उम्मीदें न पालें. यदि आप पार्टनरशिप (साझेदारी) में काम कर रहे हैं, तो पैसों के लेन-देन और हिसाब-किताब को लेकर पूरी पारदर्शिता व पैनी नजर रखें.

नौकरी में योजनाबद्ध कार्य, सहकर्मियों से दूरी: नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों (Officers) के साथ तालमेल बनाए रखना होगा. अपने काम को बेहद योजनाबद्ध तरीके से निपटाएं और दफ्तर में इधर-उधर की गॉसिप या व्यर्थ की बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें. सहकर्मियों (Coworkers) पर आंख मूंदकर भरोसा न करें; अपनी मेहनत के दम पर सफलता सुनिश्चित करें.

3. शिक्षा तथा करियर (Education & Studies)

छात्रों के लिए अनुकूल, 12 नवंबर से गुरु-मंगल का वरदान: विद्यार्थियों के लिए यह महीना काफी अनुकूल साबित होने वाला है. सूर्य देव के आशीर्वाद से कला, अभिनय, पेंटिंग और फाइन आर्ट्स से जुड़े छात्रों को विशेष उपलब्धियां हासिल होंगी. वहीं टेक्निकल, इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों को भी बेहतरीन सफलता मिलेगी.

पंचम भाव में युति से मिलेगी मजबूती: 12 नवंबर से पंचम भाव में बनने वाली देवगुरु बृहस्पति और मंगल की शुभ युति उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में जबर्दस्त मजबूती प्रदान करेगी; आपका मन पढ़ाई में पूरी तरह रमेगा.

4. प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Married Life)

लव लाइफ में संवाद की मर्यादा जरूरी: प्रेम संबंधों को लेकर मन में थोड़ी चिंता या असमंजस रह सकता है, क्योंकि शुक्र छठे भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं. अपने लव पार्टनर के साथ बातचीत करते समय भाषा की मर्यादा और वाणी में शालीनता बनाए रखें.

सिंगल जातकों को नया साथी, दांपत्य में सुख: जो जातक अभी तक सिंगल हैं, उन्हें किसी सामाजिक उत्सव या पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान किसी खास व्यक्ति से मिलने और नया रिश्ता शुरू होने का अवसर मिलेगा. शादीशुदा जातकों के वैवाहिक जीवन में प्यार बढ़ेगा; लाइफ पार्टनर प्रसन्न रहेगा और महीने के दौरान पार्टनर के साथ बाहर घूमने या ट्रिप पर जाने का बेहतरीन प्लान बनेगा.

5. स्वास्थ्य (Health & Wellness)

12 नवंबर तक पेट का रखें ध्यान: स्वास्थ्य के लिहाज से महीना सामान्य रहेगा. 12 नवंबर तक खान-पान की लापरवाही से पेट से संबंधित समस्याएं, अपच या गैस की शिकायत हो सकती है; इसलिए समय पर भोजन करें और पर्याप्त मात्रा में जल ग्रहण करें.

15 नवंबर के बाद पुरानी बीमारियों से राहत: 15 नवंबर के बाद आपकी स्वास्थ्य स्थिति में उल्लेखनीय सुधार आएगा. अपनी आंतरिक ऊर्जा को बनाए रखें; यदि आप किसी पुरानी बीमारी से परेशान थे, तो उससे भी अब पूर्ण राहत मिलने के योग बनेंगे.

लकी नंबर: 8

लकी कलर: गुलाबी (Pink)

अचूक ज्योतिषीय उपाय:

प्रतिदिन प्रातः काल तांबे के लोटे से उगते हुए सूर्य देव को कुमकुम मिश्रित जल का अर्घ्य दें और 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जप करें.

प्रत्येक रविवार के दिन किसी मंदिर या जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं और तांबे के पात्र का दान करें.

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