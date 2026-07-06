Aaj ka Mesh Rashifal 6 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना लाभदायक रहेगा, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की चाल का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव माना जाता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि दोपहर 1:48 बजे तक रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी.

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र शाम 4:08 बजे तक रहेगा, फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सौभाग्य योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.

आज का शुभ समय:

शुभ चौघड़िया मुहूर्त: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक

राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

स्वास्थ्य राशिफल

आज मानसिक तनाव आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है. ज्यादा सोच-विचार करने से सिरदर्द, थकान या नींद की कमी जैसी समस्याएं महसूस हो सकती हैं. कार्यों का दबाव भी मन पर असर डाल सकता है. नियमित खान-पान, पर्याप्त पानी और थोड़े समय का विश्राम आपको राहत देगा. योग, ध्यान या सुबह की सैर मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक रहेगी. छोटी-छोटी बातों को दिल से लगाने से बचें.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज सतर्क रहने का दिन है. जल्दी मुनाफा कमाने के लालच में किसी अनजान या बिना जांची-परखी निवेश योजना में पैसा लगाने से बचें. बाजार की स्थिति फिलहाल आपके पक्ष में नजर नहीं आ रही है. किसी पुराने ऑर्डर, डील या ग्राहक को लेकर विरोधी भ्रम फैलाने की कोशिश कर सकते हैं. अपने ग्राहकों के साथ स्पष्ट और पारदर्शी संवाद रखें ताकि उनका विश्वास बना रहे. धैर्य और ईमानदारी से किया गया कार्य भविष्य में बेहतर परिणाम देगा.

नौकरी और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज अपने कार्यों में विशेष सावधानी रखनी होगी. किसी पुरानी गलती या अधूरे कार्य को लेकर वरिष्ठ अधिकारी नाराज हो सकते हैं. यदि आलोचना मिले तो उसे सकारात्मक रूप से स्वीकार करें और सुधार पर ध्यान दें. कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी की गतिविधियों पर भी नजर रखें, क्योंकि आपकी छवि खराब करने की कोशिश हो सकती है. गोपनीय जानकारी साझा करने से बचें और अपने प्रदर्शन पर पूरा फोकस बनाए रखें. धैर्य और अनुशासन ही आज आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

पारिवारिक जीवन में आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. बच्चों की पढ़ाई या स्कूल से जुड़े खर्चों को लेकर भागदौड़ संभव है, जिससे घर का वातावरण थोड़ा व्यस्त रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन छोटी बातों पर बहस करने से बचें. प्रेम संबंधों में गलतफहमियों को बातचीत के माध्यम से दूर करने का प्रयास करें. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक तनाव कम होगा और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

आर्थिक राशिफल

आज आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचना ही समझदारी होगी. किसी भी नई स्कीम, साझेदारी या निवेश से पहले पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि अचानक कोई जरूरी भुगतान सामने आ सकता है. यदि धन संबंधी निर्णय सोच-समझकर लिए जाएं तो भविष्य में आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी. उधार देने या लेने में भी सावधानी बरतें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों का मन आज पढ़ाई में पूरी तरह नहीं लग पाएगा. नकारात्मक विचार या आत्मविश्वास की कमी एकाग्रता को प्रभावित कर सकती है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को समय का सही प्रबंधन करना होगा. यदि किसी विषय में कठिनाई महसूस हो तो शिक्षक, मेंटर या सीनियर की सलाह लेने में संकोच न करें. निरंतर अभ्यास ही सफलता का मार्ग खोलेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 7

भाग्यशाली रंग: सिल्वर

उपाय:

आज भगवान हनुमान के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी जरूरतमंद को सफेद वस्तु या चावल का दान करें. कोई भी आर्थिक निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह जांच-पड़ताल अवश्य करें. इससे नकारात्मक प्रभाव कम होंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

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