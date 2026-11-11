धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishabh Rashifal 11 November 2026: 7वें चंद्रमा से दांपत्य में सुख, सर्वामृत योग से बिजनेस में बूम व नए अवसर

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 11 November 2026: 7वें चंद्रमा से दांपत्य में सुख, सर्वामृत योग से बिजनेस में बूम व नए अवसर

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 11 November 2026: वृषभ राशि का दैनिक राशिफल! 7th चंद्रमा, सर्वामृत योग, न्यू प्रोजेक्ट्स, करियर में नए अवसर, दांपत्य सुख व बुधवार के उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 11 Nov 2026 03:05 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 11 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दिनभर आपकी राशि से सातवें भाव यानी सप्तम भाव (साझेदारी, जीवनसाथी, व्यापार, दैनिक रोजगार, सामाजिक प्रतिष्ठा व जनसंपर्क स्थान) में वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं. 

सप्तम भाव में चंद्रमा की मजबूत उपस्थिति से आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन व सकारात्मकता बनी रहेगी. इस गोचर के प्रभाव से आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा, वहीं कार्यक्षेत्र और बिजनेस में साझेदारों व सहयोगियों के साथ मिलकर आप बड़े लक्ष्य हासिल करने में सफल रहेंगे.

रिलेटेड स्टोरी >>

राशिफल
Aaj Ka Mesh Rashifal 11 November 2026: 8वें चंद्रमा से रहें सावधान, बिजनेस में अपनों से सतर्कता व नौकरी में संयम से टलेंगी बाधाएं
8वें चंद्रमा से रहें सावधान, बिजनेस में अपनों से सतर्कता व नौकरी में संयम से टलेंगी बाधाएं
राशिफल
Kal Ka Rashifal 11 November 2026: कन्या को बंपर मुनाफा व धनु को सरप्राइज गिफ्ट, जानें 12 राशियों का हाल!
कन्या को बंपर मुनाफा व धनु को सरप्राइज गिफ्ट, जानें 12 राशियों का हाल!
राशिफल
टैरो राशिफल 11 नवंबर 2026: मेष और मकर को बड़ा आर्थिक लाभ, वृषभ के बढ़ेंगे अधिकार, जानें सभी 12 राशियों का भाग्य
मेष और मकर को बड़ा आर्थिक लाभ, वृषभ के बढ़ेंगे अधिकार, जानें सभी 12 राशियों का भाग्य
राशिफल
Aaj Ka Kanya Rashifal 10 November 2026: तीसरे चंद्रमा से भाई-बहनों में प्रेम, शोभन योग में विदेश से बड़ा मुनाफा व नेताओं को मिलेगा मनचाहा पद
Aaj Ka Kanya Rashifal 10 November 2026: तीसरे चंद्रमा से भाई-बहनों में प्रेम, शोभन योग में विदेश से बड़ा मुनाफा व नेताओं को मिलेगा मनचाहा पद

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 11 November 2026)
दिनांक: 11 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि दोपहर 03:54 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक शुक्ल तृतीया तिथि

नक्षत्र: सुबह 11:38 बजे तक अनुराधा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात ज्येष्ठा नक्षत्र

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, अतिगंड योग और सर्वामृत योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर वृश्चिक राशि (आपकी राशि से सातवें भाव) में गतिशील रहेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

सायंकाल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा 

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और नई शुरुआत (Business Expansion & New Projects)

सर्वामृत योग से नई परियोजनाओं में ऊर्जा: अतिगंड और सर्वामृत योग के शुभ संयोग से आज व्यापारिक मोर्चे पर आपका उत्साह व ऊर्जा स्तर (Energy Level) चरम पर रहेगा. अपनी ब्रांडिंग और सेल्स टीम को सक्रिय रखने के साथ-साथ आप किसी नए प्रोजेक्ट की ठोस शुरुआत करने में पूरी तरह कामयाब रहेंगे.

नए कारोबारियों को अपनी मेहनत पर भरोसा: स्टार्ट-अप या नए व्यापार से जुड़े उद्यमी अपनी कार्यक्षमता पर पूरा विश्वास रखें. बाजार की प्रतिस्पर्धा के बावजूद आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण ग्राहकों व प्रतिस्पर्धियों का दिल जीतने में सफल रहेगा.

दुविधा से निकलकर सही फैसले: व्यापारिक निर्णय लेते समय मन में थोड़ी असमंजस की स्थिति बन सकती है, लेकिन अपने विवेक और अनुभव का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ें. आज लिया गया एक साहसिक फैसला भविष्य में आपके लिए काबिले-तारीफ और आर्थिक रूप से अत्यधिक लाभकारी साबित होगा.

करियर और नौकरी (Career Growth & Workplace Pressure)

रोजगार और तरक्की के नए द्वार: नौकरीपेशा और वर्तमान में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं दोनों के लिए दिन शानदार रहने वाला है. करियर में आगे बढ़ने के कई सुनहरे अवसर सामने आएंगे; आवश्यकता केवल इस बात की है कि आप अवसरों को समय रहते पहचानें और हाथ से न जाने दें.

वर्कलोड से व्यस्तता बढ़ेगी: कार्यस्थल पर अचानक काम का बोझ (Workload) बढ़ने की संभावना है. जिम्मेदारियों का दायरा फैलने से दिनभर व्यस्तता बनी रहेगी, लेकिन समय प्रबंधन के जरिए आप तय समय सीमा में काम पूरा करके प्रबंधन का भरोसा जीतने में सफल रहेंगे.

राजनीति से जुड़े लोगों की भागदौड़: राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अचानक किसी आपात या महत्वपूर्ण काम के सिलसिले में अनपेक्षित यात्रा करनी पड़ सकती है, जिससे शारीरिक थकान बढ़ सकती है.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Marital Bliss, Family Decisions & Focus)

दांपत्य में सुखद पल, बड़ों की सलाह से हल होंगी समस्याएं: सातवें भाव के चंद्रमा के प्रभाव से जीवनसाथी से हर प्रकार का सुख, प्रेम और भावनात्मक संबल मिलेगा; लव और मैरिड लाइफ में यादगार और खुशनुमा पल बीतेंगे. परिवार से जुड़े बड़े व गंभीर मामलों को घर के वरिष्ठ सदस्यों की मौजूदगी और मार्गदर्शन में सुलझाना आसान रहेगा.

विद्यार्थियों के लिए रिस्क लेने का दिन: प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों और सामान्य विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में कुछ नया आजमाने और थोड़ा रिस्क लेने का समय है. अपनी अध्ययन रणनीति में किए गए बदलाव आपको दूसरों से एक कदम आगे रखेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: दिनभर की दौड़धूप और कामकाज की अधिकता से शाम के समय थकान व मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो सकता है. पर्याप्त आराम लें, संतुलित खानपान अपनाएं और मानसिक शांति के लिए योग-ध्यान का सहारा लें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)
लकी नंबर: 7
अनलकी नंबर: 2

बुधवार विशेष अचूक उपाय: आज बुधवार और सप्तम चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि तथा दांपत्य व व्यापारिक समृद्धि हेतु प्रातः काल भगवान श्रीगणेश की विधिवत पूजा करें और उन्हें 21 मोदक या लड्डू के साथ दूर्वा अर्पित करें. 'ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. व्यापार में विस्तार और करियर में प्रगति के लिए गाय को हरा चारा अथवा भीगी हुई मूंग की दाल खिलाएं. 

इसके साथ ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की संयुक्त पूजा कर कपूर की आरती करें तथा किसी जरूरतमंद को हरे वस्त्र या साबुत मूंग का दान करें. इससे वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी और कारोबार में अभूतपूर्व प्रगति होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 11 Nov 2026 03:05 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj Ka Mesh Rashifal 11 November 2026: 8वें चंद्रमा से रहें सावधान, बिजनेस में अपनों से सतर्कता व नौकरी में संयम से टलेंगी बाधाएं
8वें चंद्रमा से रहें सावधान, बिजनेस में अपनों से सतर्कता व नौकरी में संयम से टलेंगी बाधाएं
राशिफल
Kal Ka Rashifal 11 November 2026: कन्या को बंपर मुनाफा व धनु को सरप्राइज गिफ्ट, जानें 12 राशियों का हाल!
कन्या को बंपर मुनाफा व धनु को सरप्राइज गिफ्ट, जानें 12 राशियों का हाल!
राशिफल
टैरो राशिफल 11 नवंबर 2026: मेष और मकर को बड़ा आर्थिक लाभ, वृषभ के बढ़ेंगे अधिकार, जानें सभी 12 राशियों का भाग्य
मेष और मकर को बड़ा आर्थिक लाभ, वृषभ के बढ़ेंगे अधिकार, जानें सभी 12 राशियों का भाग्य
राशिफल
Aaj Ka Kanya Rashifal 10 November 2026: तीसरे चंद्रमा से भाई-बहनों में प्रेम, शोभन योग में विदेश से बड़ा मुनाफा व नेताओं को मिलेगा मनचाहा पद
Aaj Ka Kanya Rashifal 10 November 2026: तीसरे चंद्रमा से भाई-बहनों में प्रेम, शोभन योग में विदेश से बड़ा मुनाफा व नेताओं को मिलेगा मनचाहा पद
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Akhilesh Yadav के Ayodhya दौरे पर क्यों मचा है बवाल!
सोनिया गांधी की आत्मकथा क्यों बन रही है विवादकथा? देखिए महादंगल
Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘अकेले पैन कार्ड और वोटर ID भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं’, गौहाटी HC का बड़ी टिप्पणी
‘अकेले पैन कार्ड और वोटर ID भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं’, गौहाटी HC का बड़ी टिप्पणी
बिहार
बिहार के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 3 प्रतिशत DA बढ़ा, कैबिनेट से 31 एजेंडे पास
बिहार के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 3 प्रतिशत DA बढ़ा, कैबिनेट से 31 एजेंडे पास
इंडिया
'दर्दनाक सच', गांधी परिवार के वायरल Video पर कंगना रनौत का निशाना
'दर्दनाक सच', गांधी परिवार के वायरल Video पर कंगना रनौत का निशाना
क्रिकेट
'दोबारा होनी चाहिए 2018 बॉल टेंपरिंग विवाद की जांच', माइकल क्लार्क ने कर डाली बड़ी मांग
'दोबारा होनी चाहिए 2018 बॉल टेंपरिंग विवाद की जांच', माइकल क्लार्क ने कर डाली बड़ी मांग
बॉलीवुड
इतिहास रचते हुए यूके-आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन बनी 'रामायण', 'गॉडजिला' को मिली ये रैंकिंग
इतिहास रचते हुए यूके-आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन बनी 'रामायण', 'गॉडजिला' को मिली ये रैंकिंग
विश्व
'ईरान पर अब सैन्य हमले की जरूरत नहीं', मार्को रुबियो बोले- 'आर्थिक प्रतिबंध ही काफी'
'ईरान पर अब सैन्य हमले की जरूरत नहीं', मार्को रुबियो बोले- 'आर्थिक प्रतिबंध ही काफी'
इंडिया
Explained: PMO की फाइल मंगाने से PM मोदी तक! सोनिया गांधी की किताब के 10 दिलचस्प किस्से
PMO की फाइल मंगाने से PM मोदी तक! सोनिया गांधी की किताब के 10 दिलचस्प किस्से
क्रिकेट
टीम इंडिया के लिए आई खुशखबरी, न्यूजीलैंड के लिए इस दिन रवाना होंगे ऋषभ पंत
टीम इंडिया के लिए आई खुशखबरी, न्यूजीलैंड के लिए इस दिन रवाना होंगे ऋषभ पंत
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget