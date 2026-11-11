Aaj Ka Vrishabh Rashifal 11 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दिनभर आपकी राशि से सातवें भाव यानी सप्तम भाव (साझेदारी, जीवनसाथी, व्यापार, दैनिक रोजगार, सामाजिक प्रतिष्ठा व जनसंपर्क स्थान) में वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं.

सप्तम भाव में चंद्रमा की मजबूत उपस्थिति से आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन व सकारात्मकता बनी रहेगी. इस गोचर के प्रभाव से आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा, वहीं कार्यक्षेत्र और बिजनेस में साझेदारों व सहयोगियों के साथ मिलकर आप बड़े लक्ष्य हासिल करने में सफल रहेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 11 November 2026)

दिनांक: 11 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि दोपहर 03:54 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक शुक्ल तृतीया तिथि

नक्षत्र: सुबह 11:38 बजे तक अनुराधा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात ज्येष्ठा नक्षत्र

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, अतिगंड योग और सर्वामृत योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर वृश्चिक राशि (आपकी राशि से सातवें भाव) में गतिशील रहेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

सायंकाल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और नई शुरुआत (Business Expansion & New Projects)

सर्वामृत योग से नई परियोजनाओं में ऊर्जा: अतिगंड और सर्वामृत योग के शुभ संयोग से आज व्यापारिक मोर्चे पर आपका उत्साह व ऊर्जा स्तर (Energy Level) चरम पर रहेगा. अपनी ब्रांडिंग और सेल्स टीम को सक्रिय रखने के साथ-साथ आप किसी नए प्रोजेक्ट की ठोस शुरुआत करने में पूरी तरह कामयाब रहेंगे.

नए कारोबारियों को अपनी मेहनत पर भरोसा: स्टार्ट-अप या नए व्यापार से जुड़े उद्यमी अपनी कार्यक्षमता पर पूरा विश्वास रखें. बाजार की प्रतिस्पर्धा के बावजूद आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण ग्राहकों व प्रतिस्पर्धियों का दिल जीतने में सफल रहेगा.

दुविधा से निकलकर सही फैसले: व्यापारिक निर्णय लेते समय मन में थोड़ी असमंजस की स्थिति बन सकती है, लेकिन अपने विवेक और अनुभव का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ें. आज लिया गया एक साहसिक फैसला भविष्य में आपके लिए काबिले-तारीफ और आर्थिक रूप से अत्यधिक लाभकारी साबित होगा.

करियर और नौकरी (Career Growth & Workplace Pressure)

रोजगार और तरक्की के नए द्वार: नौकरीपेशा और वर्तमान में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं दोनों के लिए दिन शानदार रहने वाला है. करियर में आगे बढ़ने के कई सुनहरे अवसर सामने आएंगे; आवश्यकता केवल इस बात की है कि आप अवसरों को समय रहते पहचानें और हाथ से न जाने दें.

वर्कलोड से व्यस्तता बढ़ेगी: कार्यस्थल पर अचानक काम का बोझ (Workload) बढ़ने की संभावना है. जिम्मेदारियों का दायरा फैलने से दिनभर व्यस्तता बनी रहेगी, लेकिन समय प्रबंधन के जरिए आप तय समय सीमा में काम पूरा करके प्रबंधन का भरोसा जीतने में सफल रहेंगे.

राजनीति से जुड़े लोगों की भागदौड़: राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अचानक किसी आपात या महत्वपूर्ण काम के सिलसिले में अनपेक्षित यात्रा करनी पड़ सकती है, जिससे शारीरिक थकान बढ़ सकती है.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Marital Bliss, Family Decisions & Focus)

दांपत्य में सुखद पल, बड़ों की सलाह से हल होंगी समस्याएं: सातवें भाव के चंद्रमा के प्रभाव से जीवनसाथी से हर प्रकार का सुख, प्रेम और भावनात्मक संबल मिलेगा; लव और मैरिड लाइफ में यादगार और खुशनुमा पल बीतेंगे. परिवार से जुड़े बड़े व गंभीर मामलों को घर के वरिष्ठ सदस्यों की मौजूदगी और मार्गदर्शन में सुलझाना आसान रहेगा.

विद्यार्थियों के लिए रिस्क लेने का दिन: प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों और सामान्य विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में कुछ नया आजमाने और थोड़ा रिस्क लेने का समय है. अपनी अध्ययन रणनीति में किए गए बदलाव आपको दूसरों से एक कदम आगे रखेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: दिनभर की दौड़धूप और कामकाज की अधिकता से शाम के समय थकान व मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो सकता है. पर्याप्त आराम लें, संतुलित खानपान अपनाएं और मानसिक शांति के लिए योग-ध्यान का सहारा लें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 2

बुधवार विशेष अचूक उपाय: आज बुधवार और सप्तम चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि तथा दांपत्य व व्यापारिक समृद्धि हेतु प्रातः काल भगवान श्रीगणेश की विधिवत पूजा करें और उन्हें 21 मोदक या लड्डू के साथ दूर्वा अर्पित करें. 'ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. व्यापार में विस्तार और करियर में प्रगति के लिए गाय को हरा चारा अथवा भीगी हुई मूंग की दाल खिलाएं.

इसके साथ ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की संयुक्त पूजा कर कपूर की आरती करें तथा किसी जरूरतमंद को हरे वस्त्र या साबुत मूंग का दान करें. इससे वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी और कारोबार में अभूतपूर्व प्रगति होगी.

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