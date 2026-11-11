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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mithun Rashifal 11 November 2026: 6ठे चंद्रमा से तनाव से बचें, सर्वामृत योग से कॉर्पोरेट मीटिंग में बड़ा मुनाफा

Aaj Ka Mithun Rashifal 11 November 2026: 6ठे चंद्रमा से तनाव से बचें, सर्वामृत योग से कॉर्पोरेट मीटिंग में बड़ा मुनाफा

Aaj Ka Mithun Rashifal 11 November 2026: मिथुन राशि का दैनिक राशिफल! 6th चंद्रमा, सर्वामृत योग, कॉर्पोरेट मीटिंग, नौकरी में प्रमोशन, पारिवारिक तालमेल व बुधवार के उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 11 Nov 2026 03:10 AM (IST)
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Aaj Ka Mithun Rashifal 11 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दिनभर आपकी राशि से छठे भाव यानी षष्ठ भाव (शत्रु, रोग, ऋण, सेवा, प्रतियोगिता, मानसिक उलझन व परिश्रम स्थान) में वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं. 

छठे भाव में चंद्रमा की स्थिति के कारण आपके स्वभाव में थोड़ी कठोरता या चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है, जिससे बेवजह का मानसिक तनाव बढ़ सकता है. ऐसे में आज आपको अपनी वाणी और व्यवहार में कोमलता लानी होगी तथा विपरीत परिस्थितियों में शांत रहकर निर्णय लेने होंगे; धैर्य और कूटनीति से आप कठिन से कठिन चुनौती पर भी आसानी से विजय प्राप्त कर लेंगे.

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आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 11 November 2026)
दिनांक: 11 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि दोपहर 03:54 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक शुक्ल तृतीया तिथि

नक्षत्र: सुबह 11:38 बजे तक अनुराधा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात ज्येष्ठा नक्षत्र

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, अतिगंड योग और सर्वामृत योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर वृश्चिक राशि (आपकी राशि से छठे भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

सायंकाल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा 

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और नई शुरुआत (Corporate Deals & Customer Care)

सर्वामृत योग से कॉर्पोरेट मीटिंग में बड़ी सफलता: अतिगंड और सर्वामृत योग के शुभ प्रभाव से कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए दिन बेहद फलदायी रहेगा. आपकी बेहतरीन प्लानिंग और प्रभावी प्रेजेंटेशन से बिजनेस मीटिंग्स में बड़े क्लाइंट्स आकर्षित होंगे, जिससे कंपनी को मोटा मुनाफा मिलने के मजबूत योग हैं.

कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर रखें पैनी नजर: व्यापार में केवल बिक्री बढ़ाने से काम नहीं चलेगा; ग्राहकों की सुविधाओं और उनकी शिकायतों पर त्वरित ध्यान देना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. ग्राहकों की समस्याओं का समाधान करने से बाजार में आपकी विश्वसनीयता और गुडविल मजबूत होगी.

सामाजिक जुड़ाव और डिजिटल ज्ञान: सामाजिक स्तर पर आज आप किसी प्रतिष्ठित संस्था, एनजीओ या सामाजिक मंच से जुड़ सकते हैं. इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग केवल मनोरंजन तक सीमित न रखें, बल्कि इसके जरिए अपने व्यापार व कार्यक्षेत्र के लिए नई जानकारियां व ज्ञान जुटाने का प्रयास करें.

करियर और नौकरी (Office Diplomacy & Promotion Chances)

क्रोध की बजाय धैर्य से संभालें दफ्तर का माहौल: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को कार्यस्थल पर किसी विपरीत या तनावपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे समय में आवेश या गुस्से में प्रतिक्रिया देने के बजाय शांति और सूझबूझ से काम लें, ताकि विरोधियों की चालें विफल हो सकें.

परिश्रम से खुलेंगे प्रमोशन के रास्ते: नौकरी में पूरी लगन और सही दिशा में किया गया आपका प्रयास रंग लाएगा. उच्चाधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे, जिससे आने वाले समय में पदोन्नति (Promotion) और नई जिम्मेदारियां मिलने के प्रबल संकेत मिल रहे हैं.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Stress Relief, Family Bond & Studies)

परिवार से साझा करें अपनी उलझनें: यदि आप कार्यक्षेत्र की भागदौड़ से मानसिक दबाव (Mental Stress) महसूस कर रहे हैं, तो अपने मन की बात परिवार के सदस्यों से जरूर साझा करें; परिजनों से मिला संबल तनाव को दूर कर देगा. लव और मैरिड लाइफ में आपका मधुर व सहयोगात्मक व्यवहार आपसी संबंधों को प्रगाढ़ बनाएगा.

छात्रों का समर्पण ही दिलाएगा सफलता: सामान्य और प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए केवल कड़ी मेहनत और एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है. पढ़ाई के प्रति आपका पूर्ण समर्पण आपको अपने लक्ष्यों के करीब ले जाएगा.

स्वास्थ्य और स्वभाव का संतुलन: छठे भाव के चंद्रमा के कारण स्वभाव में रुखापन और मानसिक थकावट हावी हो सकती है. सिरदर्द या बेचैनी से बचने के लिए भरपूर पानी पिएं, नियमित ध्यान (Meditation) करें और पर्याप्त नींद लें.

लकी कलर: रेड (लाल)
लकी नंबर: 6
अनलकी नंबर: 4

बुधवार विशेष अचूक उपाय: आज बुधवार और षष्ठ भाव के चंद्रमा के दुष्प्रभावों को दूर कर मानसिक शांति व करियर में सफलता पाने हेतु प्रातः काल भगवान श्रीगणेश की आराधना करें. गणपति बप्पा को दूर्वा की 21 गांठें और सिंदूर अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' अथवा 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. 

पक्षियों को हरी मूंग या भीगे हुए चने की दाल डालें और किसी जरूरतमंद को हरी पत्तेदार सब्जी या हरे रंग के फल का दान करें. शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें. इस उपाय से कार्यक्षेत्र की विपरीत परिस्थितियां अनुकूल होंगी, मानसिक शांति मिलेगी और विरोधियों पर आपकी विजय होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 Nov 2026 03:10 AM (IST)
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