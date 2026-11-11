Aaj Ka Mithun Rashifal 11 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दिनभर आपकी राशि से छठे भाव यानी षष्ठ भाव (शत्रु, रोग, ऋण, सेवा, प्रतियोगिता, मानसिक उलझन व परिश्रम स्थान) में वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं.

छठे भाव में चंद्रमा की स्थिति के कारण आपके स्वभाव में थोड़ी कठोरता या चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है, जिससे बेवजह का मानसिक तनाव बढ़ सकता है. ऐसे में आज आपको अपनी वाणी और व्यवहार में कोमलता लानी होगी तथा विपरीत परिस्थितियों में शांत रहकर निर्णय लेने होंगे; धैर्य और कूटनीति से आप कठिन से कठिन चुनौती पर भी आसानी से विजय प्राप्त कर लेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 11 November 2026)

दिनांक: 11 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि दोपहर 03:54 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक शुक्ल तृतीया तिथि

नक्षत्र: सुबह 11:38 बजे तक अनुराधा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात ज्येष्ठा नक्षत्र

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, अतिगंड योग और सर्वामृत योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर वृश्चिक राशि (आपकी राशि से छठे भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

सायंकाल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और नई शुरुआत (Corporate Deals & Customer Care)

सर्वामृत योग से कॉर्पोरेट मीटिंग में बड़ी सफलता: अतिगंड और सर्वामृत योग के शुभ प्रभाव से कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए दिन बेहद फलदायी रहेगा. आपकी बेहतरीन प्लानिंग और प्रभावी प्रेजेंटेशन से बिजनेस मीटिंग्स में बड़े क्लाइंट्स आकर्षित होंगे, जिससे कंपनी को मोटा मुनाफा मिलने के मजबूत योग हैं.

कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर रखें पैनी नजर: व्यापार में केवल बिक्री बढ़ाने से काम नहीं चलेगा; ग्राहकों की सुविधाओं और उनकी शिकायतों पर त्वरित ध्यान देना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. ग्राहकों की समस्याओं का समाधान करने से बाजार में आपकी विश्वसनीयता और गुडविल मजबूत होगी.

सामाजिक जुड़ाव और डिजिटल ज्ञान: सामाजिक स्तर पर आज आप किसी प्रतिष्ठित संस्था, एनजीओ या सामाजिक मंच से जुड़ सकते हैं. इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग केवल मनोरंजन तक सीमित न रखें, बल्कि इसके जरिए अपने व्यापार व कार्यक्षेत्र के लिए नई जानकारियां व ज्ञान जुटाने का प्रयास करें.

करियर और नौकरी (Office Diplomacy & Promotion Chances)

क्रोध की बजाय धैर्य से संभालें दफ्तर का माहौल: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को कार्यस्थल पर किसी विपरीत या तनावपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे समय में आवेश या गुस्से में प्रतिक्रिया देने के बजाय शांति और सूझबूझ से काम लें, ताकि विरोधियों की चालें विफल हो सकें.

परिश्रम से खुलेंगे प्रमोशन के रास्ते: नौकरी में पूरी लगन और सही दिशा में किया गया आपका प्रयास रंग लाएगा. उच्चाधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे, जिससे आने वाले समय में पदोन्नति (Promotion) और नई जिम्मेदारियां मिलने के प्रबल संकेत मिल रहे हैं.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Stress Relief, Family Bond & Studies)

परिवार से साझा करें अपनी उलझनें: यदि आप कार्यक्षेत्र की भागदौड़ से मानसिक दबाव (Mental Stress) महसूस कर रहे हैं, तो अपने मन की बात परिवार के सदस्यों से जरूर साझा करें; परिजनों से मिला संबल तनाव को दूर कर देगा. लव और मैरिड लाइफ में आपका मधुर व सहयोगात्मक व्यवहार आपसी संबंधों को प्रगाढ़ बनाएगा.

छात्रों का समर्पण ही दिलाएगा सफलता: सामान्य और प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए केवल कड़ी मेहनत और एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है. पढ़ाई के प्रति आपका पूर्ण समर्पण आपको अपने लक्ष्यों के करीब ले जाएगा.

स्वास्थ्य और स्वभाव का संतुलन: छठे भाव के चंद्रमा के कारण स्वभाव में रुखापन और मानसिक थकावट हावी हो सकती है. सिरदर्द या बेचैनी से बचने के लिए भरपूर पानी पिएं, नियमित ध्यान (Meditation) करें और पर्याप्त नींद लें.

लकी कलर: रेड (लाल)

लकी नंबर: 6

अनलकी नंबर: 4

बुधवार विशेष अचूक उपाय: आज बुधवार और षष्ठ भाव के चंद्रमा के दुष्प्रभावों को दूर कर मानसिक शांति व करियर में सफलता पाने हेतु प्रातः काल भगवान श्रीगणेश की आराधना करें. गणपति बप्पा को दूर्वा की 21 गांठें और सिंदूर अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' अथवा 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें.

पक्षियों को हरी मूंग या भीगे हुए चने की दाल डालें और किसी जरूरतमंद को हरी पत्तेदार सब्जी या हरे रंग के फल का दान करें. शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें. इस उपाय से कार्यक्षेत्र की विपरीत परिस्थितियां अनुकूल होंगी, मानसिक शांति मिलेगी और विरोधियों पर आपकी विजय होगी.

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