धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kark Rashifal 11 November 2026: 5वें चंद्रमा से विद्वानों का मार्गदर्शन, न्यू बिजनेस व करियर में तरक्की के शुभ योग

Aaj Ka Kark Rashifal 11 November 2026: 5वें चंद्रमा से विद्वानों का मार्गदर्शन, न्यू बिजनेस व करियर में तरक्की के शुभ योग

Aaj Ka Kark Rashifal 11 November 2026: कर्क राशि का दैनिक राशिफल! 5th चंद्रमा, न्यू बिजनेस मुहूर्त, पार्टनरशिप में भरोसा, करियर में तरक्की व बुधवार के अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 11 Nov 2026 03:15 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Kark Rashifal 11 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दिनभर आपकी राशि से पांचवें भाव यानी पंचम भाव (बुद्धि, विद्या, संतान, रचनात्मकता, निर्णय क्षमता, परामर्श व पूर्व पुण्य स्थान) में वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं. 

पंचम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आपकी बौद्धिक क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति बेहद मजबूत रहेगी. समाज के प्रबुद्ध और विद्वान लोगों का सही मार्गदर्शन मिलने से आपके रुके हुए कार्यों में गति आएगी; आपकी रचनात्मक सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन के हर पहलू में सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

राशिफल
Aaj Ka Singh Rashifal 11 November 2026: चौथे चंद्रमा से माता की सेहत पर ध्यान, बिजनेस में सतर्कता व करियर सुधार के योग
चौथे चंद्रमा से माता की सेहत पर ध्यान, बिजनेस में सतर्कता व करियर सुधार के योग
राशिफल
Aaj Ka Mithun Rashifal 11 November 2026: 6ठे चंद्रमा से तनाव से बचें, सर्वामृत योग से कॉर्पोरेट मीटिंग में बड़ा मुनाफा
6ठे चंद्रमा से तनाव से बचें, सर्वामृत योग से कॉर्पोरेट मीटिंग में बड़ा मुनाफा
राशिफल
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 11 November 2026: 7वें चंद्रमा से दांपत्य में सुख, सर्वामृत योग से बिजनेस में बूम व नए अवसर
7वें चंद्रमा से दांपत्य में सुख, सर्वामृत योग से बिजनेस में बूम व नए अवसर
राशिफल
Aaj Ka Mesh Rashifal 11 November 2026: 8वें चंद्रमा से रहें सावधान, बिजनेस में अपनों से सतर्कता व नौकरी में संयम से टलेंगी बाधाएं
8वें चंद्रमा से रहें सावधान, बिजनेस में अपनों से सतर्कता व नौकरी में संयम से टलेंगी बाधाएं

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 11 November 2026)
दिनांक: 11 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि दोपहर 03:54 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक शुक्ल तृतीया तिथि

नक्षत्र: सुबह 11:38 बजे तक अनुराधा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात ज्येष्ठा नक्षत्र

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, अतिगंड योग और सर्वामृत योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर वृश्चिक राशि (आपकी राशि से पांचवें भाव) में गतिशील रहेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

सायंकाल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा 

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और नई शुरुआत (New Business Start & Family Trade)

शुभ मुहूर्त में करें नए व्यापार का श्रीगणेश: यदि आप कोई नया व्यवसाय (New Business) शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो इसके लिए दिन अति उत्तम है. कार्य का शुभारंभ प्रातः काल 07:00 से 09:00 बजे (लाभ-अमृत) अथवा सायंकाल 05:15 से 06:15 बजे (लाभ) के शुभ चौघड़िया मुहूर्त में ही करें, जिससे व्यापार में निरंतर वृद्धि और धन लाभ होगा.

लाइफ पार्टनर पर जताएं भरोसा: यदि आपका जीवनसाथी ही आपका बिजनेस पार्टनर भी है, तो उन पर पूरा विश्वास रखें. व्यापार की भागदौड़ और संचालन की जिम्मेदारी उन्हें सौंपना आपके कारोबार के लिए फलदायी रहेगा.

पैतृक कारोबार और छोटे भाई पर नजर: खानदानी या पुश्तैनी व्यापार (Ancestral Business) में छोटे भाई की गतिविधियों और स्वभाव पर नजर रखें. यदि उसके व्यवहार में भटकाव दिख रहा हो, तो उसे डांटने के बजाय प्यार से समझाएं और जहां जरूरी हो वहां अनुशासन व अंकुश जरूर लगाएं.

करियर और नौकरी (Working Style & Career Promotion)

वर्किंग स्टाइल में बदलाव से तरक्की के रास्ते: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए दिन सकारात्मक बदलाव लेकर आया है. कार्यस्थल पर अपने काम करने के पुराने ढर्रे (Working Style) में आधुनिक बदलाव लाएं; आपकी यह नई तकनीक और स्मार्ट वर्किंग अप्रोच पदोन्नति व वेतन वृद्धि की संभावनाओं को प्रबल करेगी.

नवाचार और रचनात्मक सोच से कामयाबी: ऑफिस में खुद को सामान्य कार्यों तक सीमित न रखें, बल्कि हमेशा कुछ नया और रचनात्मक (Innovative) करने की सोच बनाए रखें. आपकी यही पहल प्रबंधन की नजरों में आपको खास बनाएगी और आप करियर में सफलता के नए आयाम स्थापित करेंगे.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Relationship Bond, Scholarship & Stress Free)

पारिवारिक तालमेल और बेहतरीन संवाद: परिवार में चल रहे किसी भी बदलाव या नए परिवेश को आप अपनी सूझबूझ से आसानी से संभाल लेंगे. लव और मैरिड लाइफ में आपकी स्पष्ट व मधुर संवाद शैली (Communication Skills) रिश्तों में नया विश्वास भरेगी और आपसी बॉन्डिंग पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी.

छात्रों को स्कॉलरशिप में सफलता: पंचम चंद्रमा के शुभ प्रभाव से विद्यार्थी वर्ग मानसिक रूप से पूरी तरह तनावमुक्त (Stress Free) महसूस करेगा. यदि आपने किसी उच्च शिक्षा या छात्रवृत्ति (Scholarship) के लिए आवेदन किया हुआ था, तो आज उसमें सकारात्मक परिणाम और सफलता मिलने के पूरे योग हैं.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: मानसिक ऊर्जा और बौद्धिक सजगता बनी रहेगी. दिनभर की मानसिक सक्रियता के बाद खुद को तरोताजा रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें और हल्का व सुपाच्य भोजन लें.

लकी कलर: सिल्वर (चांदी जैसा/सफेद)
लकी नंबर: 4
अनलकी नंबर: 7

बुधवार विशेष अचूक उपाय: आज बुधवार और पंचम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि तथा बुद्धि व ज्ञान के विकास हेतु प्रातः काल भगवान श्रीगणेश की आराधना करें. गणपति बप्पा को 21 दूर्वा दल और हरे रंग के फल या मोदक अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' का 108 बार जप करें. 

भगवान शिव का दूध व गंगाजल से अभिषेक कर उन्हें सफेद चंदन का तिलक लगाएं. इसके साथ ही किसी जरूरतमंद छात्र को कॉपी, पेन या हरी अध्ययन सामग्री भेंट करें तथा गाय को हरा चारा अथवा भीगी हुई मूंग की दाल खिलाएं. इससे बौद्धिक कार्यों में मनचाही सफलता मिलेगी, करियर में तरक्की होगी और घर-परिवार में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 11 Nov 2026 03:15 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kark Rashifal Cancer Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj Ka Singh Rashifal 11 November 2026: चौथे चंद्रमा से माता की सेहत पर ध्यान, बिजनेस में सतर्कता व करियर सुधार के योग
चौथे चंद्रमा से माता की सेहत पर ध्यान, बिजनेस में सतर्कता व करियर सुधार के योग
राशिफल
Aaj Ka Mithun Rashifal 11 November 2026: 6ठे चंद्रमा से तनाव से बचें, सर्वामृत योग से कॉर्पोरेट मीटिंग में बड़ा मुनाफा
6ठे चंद्रमा से तनाव से बचें, सर्वामृत योग से कॉर्पोरेट मीटिंग में बड़ा मुनाफा
राशिफल
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 11 November 2026: 7वें चंद्रमा से दांपत्य में सुख, सर्वामृत योग से बिजनेस में बूम व नए अवसर
7वें चंद्रमा से दांपत्य में सुख, सर्वामृत योग से बिजनेस में बूम व नए अवसर
राशिफल
Aaj Ka Mesh Rashifal 11 November 2026: 8वें चंद्रमा से रहें सावधान, बिजनेस में अपनों से सतर्कता व नौकरी में संयम से टलेंगी बाधाएं
8वें चंद्रमा से रहें सावधान, बिजनेस में अपनों से सतर्कता व नौकरी में संयम से टलेंगी बाधाएं
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Akhilesh Yadav के Ayodhya दौरे पर क्यों मचा है बवाल!
सोनिया गांधी की आत्मकथा क्यों बन रही है विवादकथा? देखिए महादंगल
Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘अकेले पैन कार्ड और वोटर ID भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं’, गौहाटी HC का बड़ी टिप्पणी
‘अकेले पैन कार्ड और वोटर ID भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं’, गौहाटी HC का बड़ी टिप्पणी
बिहार
बिहार के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 3 प्रतिशत DA बढ़ा, कैबिनेट से 31 एजेंडे पास
बिहार के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 3 प्रतिशत DA बढ़ा, कैबिनेट से 31 एजेंडे पास
इंडिया
'दर्दनाक सच', गांधी परिवार के वायरल Video पर कंगना रनौत का निशाना
'दर्दनाक सच', गांधी परिवार के वायरल Video पर कंगना रनौत का निशाना
क्रिकेट
'दोबारा होनी चाहिए 2018 बॉल टेंपरिंग विवाद की जांच', माइकल क्लार्क ने कर डाली बड़ी मांग
'दोबारा होनी चाहिए 2018 बॉल टेंपरिंग विवाद की जांच', माइकल क्लार्क ने कर डाली बड़ी मांग
बॉलीवुड
इतिहास रचते हुए यूके-आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन बनी 'रामायण', 'गॉडजिला' को मिली ये रैंकिंग
इतिहास रचते हुए यूके-आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन बनी 'रामायण', 'गॉडजिला' को मिली ये रैंकिंग
विश्व
'ईरान पर अब सैन्य हमले की जरूरत नहीं', मार्को रुबियो बोले- 'आर्थिक प्रतिबंध ही काफी'
'ईरान पर अब सैन्य हमले की जरूरत नहीं', मार्को रुबियो बोले- 'आर्थिक प्रतिबंध ही काफी'
इंडिया
Explained: PMO की फाइल मंगाने से PM मोदी तक! सोनिया गांधी की किताब के 10 दिलचस्प किस्से
PMO की फाइल मंगाने से PM मोदी तक! सोनिया गांधी की किताब के 10 दिलचस्प किस्से
क्रिकेट
टीम इंडिया के लिए आई खुशखबरी, न्यूजीलैंड के लिए इस दिन रवाना होंगे ऋषभ पंत
टीम इंडिया के लिए आई खुशखबरी, न्यूजीलैंड के लिए इस दिन रवाना होंगे ऋषभ पंत
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget