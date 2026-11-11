Aaj Ka Kark Rashifal 11 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दिनभर आपकी राशि से पांचवें भाव यानी पंचम भाव (बुद्धि, विद्या, संतान, रचनात्मकता, निर्णय क्षमता, परामर्श व पूर्व पुण्य स्थान) में वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं.

पंचम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आपकी बौद्धिक क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति बेहद मजबूत रहेगी. समाज के प्रबुद्ध और विद्वान लोगों का सही मार्गदर्शन मिलने से आपके रुके हुए कार्यों में गति आएगी; आपकी रचनात्मक सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन के हर पहलू में सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 11 November 2026)

दिनांक: 11 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि दोपहर 03:54 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक शुक्ल तृतीया तिथि

नक्षत्र: सुबह 11:38 बजे तक अनुराधा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात ज्येष्ठा नक्षत्र

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, अतिगंड योग और सर्वामृत योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर वृश्चिक राशि (आपकी राशि से पांचवें भाव) में गतिशील रहेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

सायंकाल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और नई शुरुआत (New Business Start & Family Trade)

शुभ मुहूर्त में करें नए व्यापार का श्रीगणेश: यदि आप कोई नया व्यवसाय (New Business) शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो इसके लिए दिन अति उत्तम है. कार्य का शुभारंभ प्रातः काल 07:00 से 09:00 बजे (लाभ-अमृत) अथवा सायंकाल 05:15 से 06:15 बजे (लाभ) के शुभ चौघड़िया मुहूर्त में ही करें, जिससे व्यापार में निरंतर वृद्धि और धन लाभ होगा.

लाइफ पार्टनर पर जताएं भरोसा: यदि आपका जीवनसाथी ही आपका बिजनेस पार्टनर भी है, तो उन पर पूरा विश्वास रखें. व्यापार की भागदौड़ और संचालन की जिम्मेदारी उन्हें सौंपना आपके कारोबार के लिए फलदायी रहेगा.

पैतृक कारोबार और छोटे भाई पर नजर: खानदानी या पुश्तैनी व्यापार (Ancestral Business) में छोटे भाई की गतिविधियों और स्वभाव पर नजर रखें. यदि उसके व्यवहार में भटकाव दिख रहा हो, तो उसे डांटने के बजाय प्यार से समझाएं और जहां जरूरी हो वहां अनुशासन व अंकुश जरूर लगाएं.

करियर और नौकरी (Working Style & Career Promotion)

वर्किंग स्टाइल में बदलाव से तरक्की के रास्ते: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए दिन सकारात्मक बदलाव लेकर आया है. कार्यस्थल पर अपने काम करने के पुराने ढर्रे (Working Style) में आधुनिक बदलाव लाएं; आपकी यह नई तकनीक और स्मार्ट वर्किंग अप्रोच पदोन्नति व वेतन वृद्धि की संभावनाओं को प्रबल करेगी.

नवाचार और रचनात्मक सोच से कामयाबी: ऑफिस में खुद को सामान्य कार्यों तक सीमित न रखें, बल्कि हमेशा कुछ नया और रचनात्मक (Innovative) करने की सोच बनाए रखें. आपकी यही पहल प्रबंधन की नजरों में आपको खास बनाएगी और आप करियर में सफलता के नए आयाम स्थापित करेंगे.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Relationship Bond, Scholarship & Stress Free)

पारिवारिक तालमेल और बेहतरीन संवाद: परिवार में चल रहे किसी भी बदलाव या नए परिवेश को आप अपनी सूझबूझ से आसानी से संभाल लेंगे. लव और मैरिड लाइफ में आपकी स्पष्ट व मधुर संवाद शैली (Communication Skills) रिश्तों में नया विश्वास भरेगी और आपसी बॉन्डिंग पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी.

छात्रों को स्कॉलरशिप में सफलता: पंचम चंद्रमा के शुभ प्रभाव से विद्यार्थी वर्ग मानसिक रूप से पूरी तरह तनावमुक्त (Stress Free) महसूस करेगा. यदि आपने किसी उच्च शिक्षा या छात्रवृत्ति (Scholarship) के लिए आवेदन किया हुआ था, तो आज उसमें सकारात्मक परिणाम और सफलता मिलने के पूरे योग हैं.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: मानसिक ऊर्जा और बौद्धिक सजगता बनी रहेगी. दिनभर की मानसिक सक्रियता के बाद खुद को तरोताजा रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें और हल्का व सुपाच्य भोजन लें.

लकी कलर: सिल्वर (चांदी जैसा/सफेद)

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 7

बुधवार विशेष अचूक उपाय: आज बुधवार और पंचम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि तथा बुद्धि व ज्ञान के विकास हेतु प्रातः काल भगवान श्रीगणेश की आराधना करें. गणपति बप्पा को 21 दूर्वा दल और हरे रंग के फल या मोदक अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' का 108 बार जप करें.

भगवान शिव का दूध व गंगाजल से अभिषेक कर उन्हें सफेद चंदन का तिलक लगाएं. इसके साथ ही किसी जरूरतमंद छात्र को कॉपी, पेन या हरी अध्ययन सामग्री भेंट करें तथा गाय को हरा चारा अथवा भीगी हुई मूंग की दाल खिलाएं. इससे बौद्धिक कार्यों में मनचाही सफलता मिलेगी, करियर में तरक्की होगी और घर-परिवार में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

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