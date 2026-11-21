Aaj Ka Mesh Rashifal 21 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 12वें भाव यानी द्वादश भाव (व्यय, हानि, आलस्य, विदेश, अस्पताल व सतर्कता स्थान) में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं. द्वादश भाव में चंद्रमा और शनि के विष दोष के चलते आज खर्चों में अत्यधिक बढ़ोतरी रहेगी; इसलिए बजट बनाकर ही खर्च करना आपके लिए समझदारी भरा कदम होगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 21 November 2026)

दिनांक: 21 नवंबर 2026, शनिवार

21 नवंबर 2026, शनिवार तिथि: पूरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि रहेगी

पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: पूरे दिन रेवती नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और सिद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और चंद्र गोचर व विशेष योग: चंद्रमा पूरे दिन-रात मीन राशि (आपकी राशि से 12वें भाव) में संचरण करेंगे. साथ ही आज चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे. साथ ही आज रहेगा शुभ मुहूर्त (अभिजीत मुहूर्त व चौघड़िया):

दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक ( अभिजीत मुहूर्त )

दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक ( ) दोपहर बाद: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस, ऑर्डर अलर्ट और विस्तार सावधानी (Business Orders & Expansion Alert)

हाथ आए ऑर्डर निकलने का अलर्ट, स्टाफ के सुझावों का करें स्वागत: बिजनेसमैन को आज भाग्य का पूरा साथ नहीं मिल पाएगा, जिससे आपके हाथ आए हुए ऑर्डर भी निकल सकते हैं. हालांकि, अपने कर्मचारियों और स्टाफ के सुझावों का खुले दिल से स्वागत करें—इससे आपके कारोबार में भविष्य के विस्तार की संभावना बनेगी.

विस्तार के विचारों में रखें सावधानी, कर्ज व गुस्से से बचें: व्यवसायियों को फिलहाल बड़े विस्तार के विचारों को लेकर बेहद सावधान रहना चाहिए. आज किसी भी स्थिति में नया कर्ज (Loan) न लें और अपने गुस्से पर सख्त कंट्रोल रखें.

2. करियर, लेट-लतीफी और टीम वर्क (Career Punctuality & Team Work)

लेट-लतीफी व आलस्य से प्रोजेक्ट से बाहर हो सकते हैं एम्प्लॉई: चंद्रमा-शनि का विष दोष होने से आपकी लेट-लतीफी और आलस्य के चलते किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से आपको बाहर किया जा सकता है; इसलिए समय की पाबंदी बनाए रखें.

टीम वर्क में करें काम, वित्तीय मामले गंभीरता से निपटाएं: ऑफिस में अपने सहयोगियों के साथ टीम वर्क (Team Work) में काम करना उचित रहेगा, बस धैर्य रखें. वीकेंड पर बनते कामों में अड़चन आएगी, इसलिए कार्यक्षेत्र में वित्तीय मामलों को बेहद गंभीरता से निपटाने की कोशिश करें.

3. पारिवारिक जीवन, लव लाइफ, छात्र-कलाकार व स्वास्थ्य (Family, Love Breakup Alert & Fatigue)

पारिवारिक संबंधों में संघर्ष व लव लाइफ में विच्छेदात्मक स्थिति: आज आप परिवार के साथ इन कठिन परिस्थितियों में अपने संबंधों को मजबूत करने में लगे रहेंगे, पर अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकेगी. लव लाइफ (Love Life) में भी आज विच्छेदात्मक स्थिति या गलतफहमी बन सकती है; इसलिए संवाद में विनम्रता रखें.

खिलाड़ियों, छात्रों और कलाकारों को महसूस होगी थकान व आलस: स्पोर्ट्स पर्सन, स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट (Sports Persons, Students & Artists) आज अपने-अपने फील्ड में अत्यधिक थकान और आलस महसूस करेंगे; अनुशासन बनाए रखें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: द्वादश भाव में चंद्रमा-शनि विष दोष के प्रभाव से पैरों में दर्द, अनिद्रा, आंखों में थकान या मानसिक सुस्ती रह सकती है. संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 5

शनिवार विशेष अचूक उपाय: आज शनिवार, कार्तिक शुक्ल द्वादशी और द्वादश भाव में बनने वाले चंद्र-शनि विष दोष की शांति तथा न्याय के देवता शनिदेव व संकटमोचन हनुमान जी की कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें और शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं. शनि मंदिर में काले तिल, काली उड़द, सरसों का तेल या काले वस्त्र का दान करें तथा 'हनुमान चालीसा' व 'सुंदरकांड' का पाठ करें. शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक कर 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. इससे अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण होगा, कार्यक्षेत्र की अड़चनें दूर होंगी और मानसिक शांति व ऊर्जा बनी रहेगी.

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