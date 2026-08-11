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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mesh Rashifal 11 August 2026: मेहनत से मिलेगा लाभ, इन मामलों में रहें सतर्क

Aaj Ka Mesh Rashifal 11 August 2026: मेहनत से मिलेगा लाभ, इन मामलों में रहें सतर्क

Aries Horoscope Today: क्या आज मेष राशि वालों को भूमि-भवन से जुड़े मामलों में परेशानी हो सकती है? बिजनेस और नौकरी में आलस्य से बचना होगा, वहीं सेहत और परिवार को लेकर भी सावधानी जरूरी रहेगी.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 11 Aug 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj Ka Mesh Rashifal 11 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पूरे दिन रहेगी. पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 10:09 बजे तक रहेगा, इसके बाद पुष्य नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और सिद्धि योग जैसे संयोग बन रहे हैं. 

चंद्रमा अलसुबह 4:43 बजे के बाद कर्क राशि में रहेंगे. आज शुभ कार्य के लिए कोई विशेष शुभ समय नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण काम करते समय पंचांग के अन्य संकेतों का ध्यान रखना बेहतर रहेगा. आइए, राहुकाल, भद्रा और शुभ दिशा के साथ जानते हैं. 

आज के प्रमुख समय

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
भद्रा: सूर्योदय से दोपहर 3:23 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

मेष राशि वालों के लिए आज कारोबार में मेहनत और सतर्कता बनाए रखने का दिन रहेगा. चंद्रमा चौथे भाव में होने से भूमि-भवन से जुड़े मामलों में कुछ परेशानियां आ सकती हैं. कारोबार में आलस्य के कारण जरूरी काम पूरे होने में देरी हो सकती है, इसलिए काम को टालने के बजाय समय पर पूरा करने की कोशिश करें.

अगर बिजनेसमैन की मार्केट में रेपुटेशन कमजोर हो रही है, तो सिर्फ विज्ञापन पर निर्भर न रहें. नेटवर्किंग बढ़ाने और नए लोगों से संपर्क बनाने पर भी ध्यान दें. इससे कारोबार को दोबारा मजबूत करने में मदद मिल सकती है.

रिन्यूवल से जुड़े किसी जरूरी काम को आखिरी समय तक न छोड़ें. समय पर रिमाइंडर लगाकर रखें, ताकि भूलने की वजह से कोई महत्वपूर्ण काम अटक न जाए. आज किसी भी कारोबारी फैसले में जल्दबाजी से बचें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज काम के साथ सेहत को प्राथमिकता देना जरूरी होगा. बाहर निकलते समय अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें. काम के दबाव के बीच लापरवाही न करें.

वर्कस्पेस पर कोशिश करें कि दिन की शुरुआत में ही महत्वपूर्ण कार्य पूरे कर लें. इससे बाद में अचानक आने वाले काम या किसी परेशानी के कारण आपका जरूरी काम प्रभावित नहीं होगा.

आज पैनिक की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहकर फैसला लेना आपके लिए बेहतर रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज अनावश्यक जल्दबाजी से बचना चाहिए. भूमि-भवन से जुड़े किसी मामले में खर्च या रुकावट सामने आ सकती है, इसलिए बड़े वित्तीय फैसले सोच-समझकर लें.

कारोबार में अपनी प्रतिष्ठा सुधारने के लिए विज्ञापन और नेटवर्किंग पर खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन बजट का ध्यान रखना भी जरूरी होगा.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार के किसी निजी मामले में आपको न चाहते हुए भी अपनी बात रखनी पड़ सकती है. हालांकि बातचीत के दौरान शब्दों और व्यवहार का ध्यान रखें. संस्कार और मर्यादा की सीमा को पार किए बिना अपनी बात रखना आपके लिए बेहतर रहेगा.

घर के मामलों में किसी छोटी बात को लेकर तनाव बढ़ाने के बजाय समझदारी से स्थिति संभालें.

हेल्थ राशिफल

आज सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल न करें. नौकरीपेशा लोगों को विशेष रूप से अपनी सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह है. बाहर निकलते समय जरूरी सावधानियां बरतें.

काम के तनाव और जल्दबाजी के बीच खुद को शांत रखने की कोशिश करें. पर्याप्त आराम और संतुलित दिनचर्या आपके लिए फायदेमंद रहेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए करियर में आगे बढ़ने की उम्मीद तभी मजबूत होगी, जब वे अपने लक्ष्य को लेकर अलर्ट रहेंगे. पढ़ाई को टालने या लापरवाही करने से नुकसान हो सकता है.

अपने टारगेट को छोटे हिस्सों में बांटकर तैयारी करें और रोज की पढ़ाई का लक्ष्य तय करें. फोकस बनाए रखने से बेहतर परिणाम हासिल कर सकेंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 6

उपाय

आज सुबह सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और "ॐ सूर्याय नमः" मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद को भोजन या फल का दान करें. महत्वपूर्ण कामों में जल्दबाजी से बचें और दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 Aug 2026 03:00 AM (IST)
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