Aaj Ka Mesh Rashifal 11 August 2026: मेहनत से मिलेगा लाभ, इन मामलों में रहें सतर्क

Aaj Ka Mesh Rashifal 11 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पूरे दिन रहेगी. पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 10:09 बजे तक रहेगा, इसके बाद पुष्य नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और सिद्धि योग जैसे संयोग बन रहे हैं.

चंद्रमा अलसुबह 4:43 बजे के बाद कर्क राशि में रहेंगे. आज शुभ कार्य के लिए कोई विशेष शुभ समय नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण काम करते समय पंचांग के अन्य संकेतों का ध्यान रखना बेहतर रहेगा. आइए, राहुकाल, भद्रा और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज के प्रमुख समय

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक

भद्रा: सूर्योदय से दोपहर 3:23 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

मेष राशि वालों के लिए आज कारोबार में मेहनत और सतर्कता बनाए रखने का दिन रहेगा. चंद्रमा चौथे भाव में होने से भूमि-भवन से जुड़े मामलों में कुछ परेशानियां आ सकती हैं. कारोबार में आलस्य के कारण जरूरी काम पूरे होने में देरी हो सकती है, इसलिए काम को टालने के बजाय समय पर पूरा करने की कोशिश करें.

अगर बिजनेसमैन की मार्केट में रेपुटेशन कमजोर हो रही है, तो सिर्फ विज्ञापन पर निर्भर न रहें. नेटवर्किंग बढ़ाने और नए लोगों से संपर्क बनाने पर भी ध्यान दें. इससे कारोबार को दोबारा मजबूत करने में मदद मिल सकती है.

रिन्यूवल से जुड़े किसी जरूरी काम को आखिरी समय तक न छोड़ें. समय पर रिमाइंडर लगाकर रखें, ताकि भूलने की वजह से कोई महत्वपूर्ण काम अटक न जाए. आज किसी भी कारोबारी फैसले में जल्दबाजी से बचें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज काम के साथ सेहत को प्राथमिकता देना जरूरी होगा. बाहर निकलते समय अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें. काम के दबाव के बीच लापरवाही न करें.

वर्कस्पेस पर कोशिश करें कि दिन की शुरुआत में ही महत्वपूर्ण कार्य पूरे कर लें. इससे बाद में अचानक आने वाले काम या किसी परेशानी के कारण आपका जरूरी काम प्रभावित नहीं होगा.

आज पैनिक की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहकर फैसला लेना आपके लिए बेहतर रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज अनावश्यक जल्दबाजी से बचना चाहिए. भूमि-भवन से जुड़े किसी मामले में खर्च या रुकावट सामने आ सकती है, इसलिए बड़े वित्तीय फैसले सोच-समझकर लें.

कारोबार में अपनी प्रतिष्ठा सुधारने के लिए विज्ञापन और नेटवर्किंग पर खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन बजट का ध्यान रखना भी जरूरी होगा.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार के किसी निजी मामले में आपको न चाहते हुए भी अपनी बात रखनी पड़ सकती है. हालांकि बातचीत के दौरान शब्दों और व्यवहार का ध्यान रखें. संस्कार और मर्यादा की सीमा को पार किए बिना अपनी बात रखना आपके लिए बेहतर रहेगा.

घर के मामलों में किसी छोटी बात को लेकर तनाव बढ़ाने के बजाय समझदारी से स्थिति संभालें.

हेल्थ राशिफल

आज सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल न करें. नौकरीपेशा लोगों को विशेष रूप से अपनी सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह है. बाहर निकलते समय जरूरी सावधानियां बरतें.

काम के तनाव और जल्दबाजी के बीच खुद को शांत रखने की कोशिश करें. पर्याप्त आराम और संतुलित दिनचर्या आपके लिए फायदेमंद रहेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए करियर में आगे बढ़ने की उम्मीद तभी मजबूत होगी, जब वे अपने लक्ष्य को लेकर अलर्ट रहेंगे. पढ़ाई को टालने या लापरवाही करने से नुकसान हो सकता है.

अपने टारगेट को छोटे हिस्सों में बांटकर तैयारी करें और रोज की पढ़ाई का लक्ष्य तय करें. फोकस बनाए रखने से बेहतर परिणाम हासिल कर सकेंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 6

उपाय

आज सुबह सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और "ॐ सूर्याय नमः" मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद को भोजन या फल का दान करें. महत्वपूर्ण कामों में जल्दबाजी से बचें और दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करें.

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