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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kanya Rashifal 11 August 2026: बढ़ेगी साख, कारोबार में मिलेंगे नए मौके

Aaj Ka Kanya Rashifal 11 August 2026: बढ़ेगी साख, कारोबार में मिलेंगे नए मौके

Virgo Horoscope Today: क्या आज कन्या राशि वालों के पुराने क्लाइंट दोबारा संपर्क कर सकते हैं? बिजनेस में निवेश का फायदा मिलेगा, वहीं नौकरी में नई जिम्मेदारी और टीम का सहयोग मिल सकता है.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 11 Aug 2026 03:25 AM (IST)
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Aaj Ka Kanya Rashifal 11 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पूरे दिन रहेगी. पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 10:09 बजे तक रहेगा, इसके बाद पुष्य नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और सिद्धि योग जैसे संयोग बन रहे हैं. 

चंद्रमा अलसुबह 4:43 बजे के बाद कर्क राशि में रहेंगे. आज शुभ कार्य के लिए कोई विशेष शुभ समय नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण काम करते समय पंचांग के अन्य संकेतों का ध्यान रखना बेहतर रहेगा. आइए, राहुकाल, भद्रा और शुभ दिशा के साथ जानते हैं. 

आज के प्रमुख समय

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
भद्रा: सूर्योदय से दोपहर 3:23 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

कन्या राशि वालों के लिए आज कारोबार के लिहाज से दिन अच्छा रहने वाला है. चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होने से बड़े लोगों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी. सिद्धि योग बनने से मार्केट में आपकी गुडविल बढ़ेगी और पुराने छूटे हुए क्लाइंट दोबारा आपके संपर्क में आ सकते हैं.

बिजनेस से जुड़े मामलों में निवेश करने के लिए समय अनुकूल रहेगा. सही जगह किया गया निवेश भविष्य में आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है. ग्रहों का गोचर कारोबार में तेजी लाने वाला रहेगा, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत में कमी नहीं करनी होगी.

पुराने ग्राहकों के वापस आने से बिक्री और कारोबार दोनों को फायदा मिल सकता है. ग्राहक संबंधों को मजबूत बनाए रखने पर ध्यान दें.

जॉब और करियर राशिफल

वर्कप्लेस पर कोवर्कर का पूरा सहयोग मिलेगा. टीम प्रोजेक्ट में आपकी लीडरशिप की सराहना हो सकती है. पिछले कामों में बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए बॉस आपको नई जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं.

नई जिम्मेदारी को आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करें. सरकारी नौकरी वालों को वरिष्ठ व्यक्ति या उच्च अधिकारी से मतभेद की स्थिति से बचना होगा. आवेश में आकर कोई ऐसी बात न कहें जिससे आपके करियर पर असर पड़े.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति के लिहाज से दिन सकारात्मक रहेगा. कारोबार से जुड़े निवेश भविष्य में लाभ देने वाले साबित हो सकते हैं. हालांकि किसी भी निवेश से पहले उसके जोखिम और लाभ की अच्छी तरह जांच करें.

पुराने क्लाइंट्स के लौटने से कारोबार में आमदनी बढ़ने की संभावना भी बन रही है.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में बड़े लोगों के साथ संबंध मधुर रहेंगे. संतान पक्ष से जुड़ाव भी बना रहेगा. रिश्ते को और मजबूत करने के लिए बच्चों के साथ समय बिताएं और उनकी बातों को ध्यान से सुनें.

परिवार में बातचीत का माहौल बनाए रखने से आपसी समझ बेहतर होगी.

हेल्थ राशिफल

आज काम और जिम्मेदारियों के बीच खुद को मानसिक रूप से संतुलित रखना जरूरी होगा. लगातार काम करने के बजाय बीच-बीच में थोड़ा आराम करें.

गुस्से और तनाव को खुद पर हावी न होने दें. शांत रहकर काम करने से दिन अधिक सहज रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों को दूसरे मुद्दों में अपना समय बर्बाद करने से बचना चाहिए. करियर को बेहतर बनाने के लिए पूरी मेहनत और ध्यान पढ़ाई पर लगाएं.

अगर किसी विषय में परेशानी आ रही है, तो उसे टालने के बजाय समय रहते शिक्षक या किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद लें. सही दिशा में की गई मेहनत आगे चलकर अच्छे परिणाम दे सकती है.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: क्रीम
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 9

उपाय

आज किसी बड़े या अनुभवी व्यक्ति का आशीर्वाद लें. जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं और भगवान गणेश की पूजा करें. महत्वपूर्ण काम शुरू करने से पहले सकारात्मक सोच बनाए रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 Aug 2026 03:25 AM (IST)
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