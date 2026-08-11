Aaj Ka Kanya Rashifal 11 August 2026: बढ़ेगी साख, कारोबार में मिलेंगे नए मौके

Aaj Ka Kanya Rashifal 11 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पूरे दिन रहेगी. पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 10:09 बजे तक रहेगा, इसके बाद पुष्य नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और सिद्धि योग जैसे संयोग बन रहे हैं.

चंद्रमा अलसुबह 4:43 बजे के बाद कर्क राशि में रहेंगे. आज शुभ कार्य के लिए कोई विशेष शुभ समय नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण काम करते समय पंचांग के अन्य संकेतों का ध्यान रखना बेहतर रहेगा. आइए, राहुकाल, भद्रा और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज के प्रमुख समय

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक

भद्रा: सूर्योदय से दोपहर 3:23 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

कन्या राशि वालों के लिए आज कारोबार के लिहाज से दिन अच्छा रहने वाला है. चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होने से बड़े लोगों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी. सिद्धि योग बनने से मार्केट में आपकी गुडविल बढ़ेगी और पुराने छूटे हुए क्लाइंट दोबारा आपके संपर्क में आ सकते हैं.

बिजनेस से जुड़े मामलों में निवेश करने के लिए समय अनुकूल रहेगा. सही जगह किया गया निवेश भविष्य में आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है. ग्रहों का गोचर कारोबार में तेजी लाने वाला रहेगा, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत में कमी नहीं करनी होगी.

पुराने ग्राहकों के वापस आने से बिक्री और कारोबार दोनों को फायदा मिल सकता है. ग्राहक संबंधों को मजबूत बनाए रखने पर ध्यान दें.

जॉब और करियर राशिफल

वर्कप्लेस पर कोवर्कर का पूरा सहयोग मिलेगा. टीम प्रोजेक्ट में आपकी लीडरशिप की सराहना हो सकती है. पिछले कामों में बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए बॉस आपको नई जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं.

नई जिम्मेदारी को आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करें. सरकारी नौकरी वालों को वरिष्ठ व्यक्ति या उच्च अधिकारी से मतभेद की स्थिति से बचना होगा. आवेश में आकर कोई ऐसी बात न कहें जिससे आपके करियर पर असर पड़े.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति के लिहाज से दिन सकारात्मक रहेगा. कारोबार से जुड़े निवेश भविष्य में लाभ देने वाले साबित हो सकते हैं. हालांकि किसी भी निवेश से पहले उसके जोखिम और लाभ की अच्छी तरह जांच करें.

पुराने क्लाइंट्स के लौटने से कारोबार में आमदनी बढ़ने की संभावना भी बन रही है.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में बड़े लोगों के साथ संबंध मधुर रहेंगे. संतान पक्ष से जुड़ाव भी बना रहेगा. रिश्ते को और मजबूत करने के लिए बच्चों के साथ समय बिताएं और उनकी बातों को ध्यान से सुनें.

परिवार में बातचीत का माहौल बनाए रखने से आपसी समझ बेहतर होगी.

हेल्थ राशिफल

आज काम और जिम्मेदारियों के बीच खुद को मानसिक रूप से संतुलित रखना जरूरी होगा. लगातार काम करने के बजाय बीच-बीच में थोड़ा आराम करें.

गुस्से और तनाव को खुद पर हावी न होने दें. शांत रहकर काम करने से दिन अधिक सहज रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों को दूसरे मुद्दों में अपना समय बर्बाद करने से बचना चाहिए. करियर को बेहतर बनाने के लिए पूरी मेहनत और ध्यान पढ़ाई पर लगाएं.

अगर किसी विषय में परेशानी आ रही है, तो उसे टालने के बजाय समय रहते शिक्षक या किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद लें. सही दिशा में की गई मेहनत आगे चलकर अच्छे परिणाम दे सकती है.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: क्रीम

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 9

उपाय

आज किसी बड़े या अनुभवी व्यक्ति का आशीर्वाद लें. जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं और भगवान गणेश की पूजा करें. महत्वपूर्ण काम शुरू करने से पहले सकारात्मक सोच बनाए रखें.

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