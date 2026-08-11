Aaj Ka Kark Rashifal 11 August 2026: बढ़ेगा आत्मविश्वास, कारोबार में मिल सकता है ऑर्डर

Aaj Ka Kark Rashifal 11 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पूरे दिन रहेगी. पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 10:09 बजे तक रहेगा, इसके बाद पुष्य नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और सिद्धि योग जैसे संयोग बन रहे हैं.

चंद्रमा अलसुबह 4:43 बजे के बाद कर्क राशि में रहेंगे. आज शुभ कार्य के लिए कोई विशेष शुभ समय नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण काम करते समय पंचांग के अन्य संकेतों का ध्यान रखना बेहतर रहेगा. आइए, राहुकाल, भद्रा और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज के प्रमुख समय

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक

भद्रा: सूर्योदय से दोपहर 3:23 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

कर्क राशि वालों के लिए आज कारोबार के लिहाज से दिन शानदार रहने वाला है. चंद्रमा आपकी राशि में होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने फैसलों को लेकर अधिक स्पष्ट रहेंगे. आपकी विनम्रता और बेहतरीन डीलिंग स्किल्स नए ग्राहकों को आकर्षित कर सकती हैं.

बिजनेसमैन को आज कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है, जिससे कारोबार की ग्रोथ में इजाफा हो सकता है. व्यावसायिक कामकाज को बेहतर बनाने के कई मौके मिलेंगे. अगर कोई नया काम शुरू करने की योजना है, तो दोपहर 12:15 से 2:00 बजे के बीच शुरुआत करना आपके लिए बेहतर रहेगा.

कारोबार में ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखें. आज मिलने वाले नए संपर्क भविष्य में आपके बिजनेस के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज काम का दबाव अपेक्षाकृत कम रहेगा. इससे आप अपने काम को आराम और बेहतर एकाग्रता के साथ पूरा कर पाएंगे.

वर्कस्पेस पर अपने काम के प्रति अधिक सचेत रहेंगे. लंबित कार्यों को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे. आज की परिस्थितियां आपको अपनी योग्यता साबित करने का अच्छा मौका दे सकती हैं.

अगर आपका इंटरव्यू है, तो घर से निकलने से पहले माता-पिता के पैर छूकर और कुलदेवता का आशीर्वाद लेकर जाना शुभ माना जाएगा. परिवार का आशीर्वाद आपका आत्मविश्वास बढ़ा सकता है.

फाइनेंस राशिफल

बड़े ऑर्डर या नए ग्राहकों से कारोबार में आमदनी बढ़ने की संभावना है. आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए आज मिले अवसरों का सही इस्तेमाल करें.

हालांकि कारोबार बढ़ने के साथ खर्च भी बढ़ सकते हैं, इसलिए अतिरिक्त खर्चों पर नजर रखना जरूरी होगा. किसी बड़े वित्तीय फैसले में जल्दबाजी न करें.

लव और फैमिली राशिफल

वैवाहिक और पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा. परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी का माहौल बन सकता है. बुजुर्ग सदस्यों को नाती-पोते का सुख मिलने से घर में उत्साह बढ़ेगा.

समाज में मान-सम्मान मिलने पर अपने व्यवहार में भी विनम्रता बनाए रखें. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने से रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा.

हेल्थ राशिफल

आज आत्मविश्वास और ऊर्जा अच्छी रहेगी. काम का दबाव कम होने के कारण मानसिक रूप से भी रिलैक्स महसूस कर सकते हैं.

फिर भी पूरे दिन लगातार काम करने के बजाय बीच-बीच में आराम लें. संतुलित दिनचर्या बनाए रखने से आप अपनी ऊर्जा को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों को आज अपनी पढ़ाई में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए. किसी भी लक्ष्य को लेकर आत्मविश्वास बनाए रखें और नियमित तैयारी पर ध्यान दें.

जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, वे अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कमजोर विषयों पर अतिरिक्त मेहनत करें.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: पिंक

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 1

उपाय

आज माता-पिता का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें. घर के मंदिर में दीपक जलाकर अपने कुलदेवता का स्मरण करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.

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