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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMesh Rashifal 1 July 2026: ऐन्द्र योग से शेयर मार्केट में लगेगा बड़ा मुनाफा, विरोधियों की राजनीति होगी फेल, चमकेगा करियर

Mesh Rashifal 1 July 2026: ऐन्द्र योग से शेयर मार्केट में लगेगा बड़ा मुनाफा, विरोधियों की राजनीति होगी फेल, चमकेगा करियर

Aries Horoscope: मेष राशि वालों के लिए जुलाई महीने की शुरुआत आर्थिक रूप से बेहद शानदार रहने वाली है. क्या इस दिन आपको निवेश से बड़ा लाभ मिलने जा रहा है? जानिए मेष राशि के लिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 01 Jul 2026 03:00 AM (IST)
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Mesh Rashifal 1 July 2026: पंचांग के अनुसार आज 1 जुलाई, बुधवार को सुबह 07:39 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, इसके बाद द्वितीया तिथि की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 06:51 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और ऐन्द्र योग का एक बेहद सुंदर और शक्तिशाली संयोग बन रहा है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, ग्रहों की यह स्थिति आपके आर्थिक पक्ष को मजबूती देने वाली साबित होगी. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज दोपहर 01:32 तक धनु राशि में रहेंगे और इसके बाद मकर राशि यानी आपके 10वें भाव में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य या नए काम की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा और इसके बाद शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा.
राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से पूरी तरह बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
महीने की शुरुआत व्यापारियों के लिए बहुत ही अनूठी और सकारात्मक रहने वाली है. मंथ स्टार्टिंग में बिजनेसमैन के बिहेवियर और काम करने के तौर-तरीकों में आया बड़ा चेंज मार्केट और ऑफिशियल मीटिंग में सबको हैरत में डाल सकता है. आपका यह बदला हुआ और गंभीर रवैया बिजनेस डील्स को फाइनल करने में बहुत मददगार साबित होगा. बाजार में आपकी साख बढ़ेगी और आपके इस नए विजन से प्रतिद्वंद्वी भी पीछे छूट जाएंगे.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन छप्परफाड़ सफलता और धन लाभ का संकेत दे रहा है. कुंडली में ऐन्द्र योग बनने से अगर आपने पहले किसी तरह का शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उससे आज आपको बड़ा प्रॉफिट हाथ लगेगा. आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग आज पूरी तरह सटीक बैठेगी, जिससे पुराना रुका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है. आज किया गया नया निवेश भविष्य के लिए सुरक्षित रहेगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कर्मक्षेत्र में बहुत मेहनत और अपनी प्रतिभा को साबित करने वाला रहेगा. दोपहर बाद चंद्रमा के 10वें भाव (कर्म भाव) में आने से वर्कप्लेस पर कुछ लोग आपके खिलाफ राजनीति या पीठ पीछे साजिश रचने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आपको सतर्क रहना होगा. एंप्लॉयड पर्सन आज अपनी प्रतिभा को निखारने की दिशा में निरंतर कार्य करते नजर आएंगे. आज आपको ऑफिस में किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लेकर रिसर्च वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, जिसके सकारात्मक परिणाम आपको जल्द ही मिलेंगे.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन अपने प्राथमिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का है. एंप्लॉयड पर्सन और स्टूडेंट्स आज के दिन फ्रेंड सर्किल पर कम और अपने करियर को बेहतर बनाने की ओर अधिक ध्यान दें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा. कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को सलाह है कि वे केवल रट्टा मारने के बजाय रिविजन के साथ-साथ चीजों को गहराई से समझने का काम भी करते रहें, तभी वे अपने मुख्य टारगेट को समय पर अचीव कर पाएंगे.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन खुशियों की नई बहार लेकर आया है. आपका मैरिड लाइफ बेहद खुशी-खुशी चलेगी और आप अपने पार्टनर के साथ रिश्ता मजबूत होता देखकर काफी कॉन्फिडेंट फील करेंगे. सोशल लेवल पर कुछ नया और रचनात्मक करने के लिए आप हर समय आगे रहेंगे, जिससे समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. आज शाम को परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक या मनोरंजक यात्रा (ट्रेवलिंग) का प्लान भी अचानक बन सकता है.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
सेहत के लिहाज से आज आप खुद को मानसिक रूप से मजबूत और ऊर्जावान महसूस करेंगे. काम की अधिकता और अत्यधिक रिसर्च वर्क के कारण शाम के समय थोड़ी शारीरिक थकान महसूस हो सकती है, लेकिन आपका उत्साह कम नहीं होगा. विरोधियों की चालें विफल होने से आपका मानसिक तनाव दूर होगा. भीतरी शांति और शारीरिक स्फूर्ति को बनाए रखने के लिए संतुलित आहार लें और योग-प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय
भाग्यशाली रंग: Orange (नारंगी)
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 5
आज का उपाय: बुधवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर जाकर उन्हें दूर्वा की 11 या 21 गांठें अर्पित करें. इसके साथ ही 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करते हुए मोदक का भोग लगाएं और संकट नाशन गणेश स्तोत्र का श्रवण करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Jul 2026 03:00 AM (IST)
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