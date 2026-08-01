Aaj ka Mesh Rashifal 1 August 2026: कारोबार में रिकॉर्ड बिक्री, करियर में नए अवसर

Aaj Ka Mesh Rashifal 1 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात्रि 11:08 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी. शतभिषा नक्षत्र रात्रि 8:45 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शोभन योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 बजे से 1:30 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक

राहुकाल: सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

मेष राशि के व्यापारियों के लिए 1 अगस्त का दिन बेहद शुभ संकेत लेकर आया है. चंद्रमा 11वें भाव में होने से आय के नए स्रोत बनने और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने के योग हैं. खासतौर पर रिटेल और होलसेल कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन रिकॉर्ड बिक्री वाला साबित हो सकता है. ग्राहकों की अच्छी आवाजाही रहेगी, इसलिए नया स्टॉक मंगाना लाभदायक रहेगा.

यदि आप सरकारी ठेके या कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हैं, तो लंबे समय से रुके हुए कार्यों को पूरा करने का अवसर मिलेगा. हालांकि व्यवसाय से जुड़ी यात्रा फिलहाल टालना बेहतर रहेगा, क्योंकि अपेक्षित परिणाम मिलने की संभावना कम है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. यदि आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. कार्यस्थल पर आपका पूरा ध्यान अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने पर रहेगा, जिससे वरिष्ठ अधिकारी भी प्रभावित हो सकते हैं.

ऑफिस में नए लोगों से परिचय होने के कारण भविष्य के लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं. करियर में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन किसी बड़े फैसले को लेकर अभी मन पूरी तरह स्पष्ट नहीं होगा. ऐसे में जल्दबाजी के बजाय धैर्य से निर्णय लेना बेहतर रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा. व्यापार में अच्छी आमदनी होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. अनावश्यक खर्चों से बचते हुए लाभ का एक हिस्सा भविष्य के लिए बचाना समझदारी होगी.

लव और फैमिली राशिफल

घर का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा. परिवार में किसी छोटी पार्टी या सेलिब्रेशन का माहौल बन सकता है. जीवनसाथी आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान कर सकते हैं या आप उनके लिए कुछ खास करने का विचार बना सकते हैं. रिश्तों में प्रेम और आपसी समझ बढ़ेगी.

हेल्थ राशिफल

काम की व्यस्तता के बावजूद अपनी दिनचर्या संतुलित रखें. पर्याप्त आराम और पौष्टिक भोजन आपकी ऊर्जा बनाए रखेंगे. मानसिक तनाव से बचने के लिए समय-समय पर विश्राम भी करें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

खिलाड़ियों के लिए दिन प्रेरणादायक रहेगा. विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास बनाए रखें, क्योंकि लगातार प्रयास ही आपको सफलता के करीब ले जाएंगे. विद्यार्थियों को भी अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस बनाए रखना चाहिए.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ब्लू (नीला)

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 1

उपाय

आज हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक जलाकर सिंदूर अर्पित करें और "ॐ हनुमते नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद को नीले रंग के वस्त्र या उड़द की दाल का दान करें. यह उपाय करियर में उन्नति, व्यापार में लाभ और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक माना जाता है.

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