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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 9 June 2026: मेष राशि विष दोष के कारण बिना सोचे-समझे न लें व्यापारिक निर्णय, पिता की सलाह से दूर होगी मंदी

Aaj ka Mesh Rashifal 9 June 2026: मेष राशि विष दोष के कारण बिना सोचे-समझे न लें व्यापारिक निर्णय, पिता की सलाह से दूर होगी मंदी

Aries Horoscope 9 June 2026: विष दोष से मेष राशि वाले प्रशासनिक अधिकारियों को हो सकती है परेशानी, क्या मंगलवार को जल्दबाजी में लिए गए व्यापारिक निर्णय लाएंगे बड़ा नुकसान? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 09 Jun 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj ka Mesh Rashifal 9 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष नवमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:39 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, प्रीति योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिलेगा. वहीं मकर राशि में ग्रहों की स्थिति से रूचक योग व हंस योग का प्रभाव रहेगा. 

चन्द्रमा अलसुबह 03:36 के बाद मीन राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
चंद्रमा-शनि का विष दोष होने से बिजनेस मीटिंग या मार्केटिंग संबंधी कामों में कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन बिना सोचे-समझे न लें, अन्यथा बेहतर परिणाम नहीं मिलेंगे. बाजार में मुनाफे दायक स्थितियां न के बराबर बनेंगी, ऐसे में पिता या पिता तुल्य व्यक्ति का मार्गदर्शन लेना उचित रहेगा. आपका कोई भी पारिवारिक या आर्थिक कार्य आज बिना बाधा के आसानी से आगे नहीं बढ़ेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
प्रशासनिक अधिकारियों के लिए दिन अशुभ रह सकता है, मन में उल्टे-सीधे विचार परेशान करेंगे. ग्रह गोचर विपरीत होने से कर्मचारियों को कामकाज में असफलता मिलने के योग हैं, धैर्य धारण करें. मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारियों पर काम का भारी प्रेशर रहेगा; व्यस्तता के चलते खान-पान पर ध्यान न देने के कारण आपकी सेहत का पाया पूरी तरह गड़बड़ा सकता है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन कड़े आत्मबल को बनाए रखने का संदेश दे रहा है. बारहवां चंद्रमा पढ़ाई में ध्यान भटका सकता है. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को आज अपने से वरिष्ठ व अनुभवी लोगों की सलाह और उनकी किसी बात पर हुई नाराजगी से बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी कमियों को सुधारना चाहिए.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने का है. बारहवें चंद्रमा के कारण घरेलू मोर्चे पर कुछ व्यावहारिक दिक्कतें आ सकती हैं, जिससे आपसी तालमेल प्रभावित होगा. जीवनसाथी के साथ संबंध सामान्य बनाए रखने के लिए उनकी भावनाओं का आदर करें और फिजूल की बहसबाजी से पूरी तरह दूर रहें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. काम के अत्यधिक प्रेशर के कारण मानसिक तनाव, सिरदर्द और डाइजेशन (पाचन) से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. वाहन सावधानी से चलाएं और खान-पान को पूरी तरह सुव्यवस्थित रखें.

भाग्यशाली रंग: येलो
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 7
आज का विशेष उपाय: आज बारहवें चंद्रमा के विष दोष को शांत करने और मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए हनुमान जी की शरण में जाएं. आज मंगलवार के दिन सुबह या शाम के समय हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उन्हें बूंदी का भोग लगाकर हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 09 Jun 2026 03:00 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mesh Rashifal Aries Horoscope Today
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