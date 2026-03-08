हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Mesh Rashifal 8 March 2026: मेष राशि ऑफिस की टेंशन के बीच क्या घर से मिलेगी बड़ी खुशखबरी?

Aaj Ka Mesh Rashifal 8 March 2026: मेष राशि ऑफिस की टेंशन के बीच क्या घर से मिलेगी बड़ी खुशखबरी?

Aries Horoscope 8 March 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 08 Mar 2026 02:00 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Mesh Rashifal 8 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा का गोचर आपकी राशि से 7वें भाव में होने से साझेदारी और रिश्तों से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. श्री रंगपंचमी के उत्साह और विश्व महिला दिवस की प्रेरणा आपके जीवन में नए विचार और ऊर्जा लेकर आएगी.

करियर और जॉब राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन प्रगति देने वाला रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप अपनी मेहनत और समझदारी से सभी काम समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं. जो लोग फ्रीलांसिंग या साइड इनकम से जुड़े हैं, उन्हें नया क्लाइंट या प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:
व्यापारियों को नए प्रोडक्ट या नई योजना से लाभ मिल सकता है. मैनेजमेंट टीम और कर्मचारियों के साथ बेहतर तालमेल से काम में गति आएगी. फाइनेंस के मामले में भी स्थिति बेहतर रह सकती है, लेकिन निवेश सोच-समझकर करें. मार्केटिंग से ज्यादा अपने कार्यस्थल पर ध्यान देना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा.

लव और फैमिली राशिफल:
परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. भाई-बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे और संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है. जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर रहेगा. आज महिला दिवस के अवसर पर घर की महिलाओं का सम्मान करना आपके रिश्तों को और मधुर बनाएगा.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. दांतों से जुड़ी परेशानी में राहत मिल सकती है. दिनचर्या में संतुलित भोजन और पर्याप्त पानी का सेवन करना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल:
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है. पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषय भी आसानी से समझ आ सकते हैं.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन
भाग्यशाली अंक: 8

उपाय:
श्री रंगपंचमी के दिन भगवान श्रीकृष्ण को गुलाल अर्पित करें और घर की महिलाओं का सम्मान करें, इससे सौभाग्य में वृद्धि होगी.

FAQs

1. क्या आज मेष राशि वालों के लिए बिजनेस में लाभ है?
हाँ, नए प्रोडक्ट या नई योजना से लाभ मिलने की संभावना है.

2. मेष राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन कैसा रहेगा?
जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन मेहनत से सफलता मिलेगी और अधिकारी प्रभावित होंगे.

3. आज मेष राशि के लिए शुभ रंग और अंक क्या है?
आज का शुभ रंग ब्राउन और शुभ अंक 8 है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 08 Mar 2026 02:00 AM (IST)
Aries Horoscope Mesh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
Embed widget