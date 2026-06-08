Aaj ka Mesh Rashifal 8 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:10 तक शतभिषा नक्षत्र फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, विष्कुम्भ योग का साथ मिलेगा. वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग व हंस योग व मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि है तो भद्र योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा कुंभ राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. शुभ समय: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. शुक्र शाम 05:43 के बाद कर्क राशि में रहेंगे. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

विष्कुम्भ योग बनने से बिजनेस विस्तार के लिए लोन की जरूरत है तो आज अप्लाई करें, बैंक अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं तो मीडिया से संपर्क कर प्रेस रिलीज भेजें; ब्रांड को फ्री पब्लिसिटी और मीडिया अटेंशन का लाभ मिलेगा. रिक्रूटमेंट का बिजनेस करने वालों के लिए समय थोड़ा प्रतिकूल रहेगा; नई ब्रांच खोलने के लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Career Horoscope)

शुक्र के चतुर्थ भाव में होने से जो कर्मचारी अपनी स्किल्स अपडेट करना चाहते हैं, आज नया कोर्स या सर्टिफिकेशन ज्वाइन करें. वर्कप्लेस पर आपकी 'कम्युनिकेशन स्किल' में गजब का सुधार आएगा. एंप्लॉयड पर्सन आज ऑफिशियल काम के सिलसिले में दूसरे शहर की यात्रा पर जा सकते हैं; ध्यान रखें कि दफ्तर में कार्यों के अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के परिणामों को सुनने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन गजब की एकाग्रता लेकर आया है. ग्यारहवां चंद्रमा इच्छाशक्ति को मजबूत करेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं का पूरा फोकस आज केवल अपनी मुख्य पढ़ाई पर ही केंद्रित रहेगा, जिससे मुश्किल विषयों को भी वे आसानी से कवर कर लेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और सामंजस्य बढ़ाने वाला रहेगा. आज परिवार में आपकी सही सलाह और मध्यस्थता से किसी पुराने विवाद या बड़ी बहस का सुखद समाधान हो जाएगा, जिससे घर में शांति लौटेगी. दांपत्य जीवन सामान्य बना रहेगा, जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा ध्यान देने का संकेत दे रहा है. लगातार व्यस्त शेड्यूल और काम की अधिकता के कारण आपकी सेहत पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, शारीरिक थकान परेशान करेगी; इसलिए काम के साथ-साथ स्वास्थ्य और आराम पर भी पूरा ध्यान दें.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: आज ग्रहण दोष के कुप्रभावों से सुरक्षा और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना करें. आज सोमवार के दिन सुबह शिवलिंग पर कच्चा दूध और पानी अर्पित करें तथा महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार जाप करें.

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