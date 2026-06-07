Aaj ka Mesh Rashifal 7 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि रहेगी. आज सुबह 07:56 तक धनिष्ठा नक्षत्र फिर शतभिषा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग का साथ मिलेगा. वहीं मकर राशि में चंद्रमा होने से रूचक योग व हंस योग का प्रभाव रहेगा.

चन्द्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, वहीं चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नहीं है. सूर्योदय से दोपहर 03:09 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

सुबह 07:56 के बाद शतभिषा नक्षत्र होने से फ्रेंचाइजी लेकर काम करने वाले व्यापारी स्वतंत्र बिजनेस शुरू कर सकते हैं, परिस्थितियां अनुकूल हैं. बिजनेस में सही जगह निवेश करने से व्यापार में बंपर बढ़ोतरी होगी. आर्थिक प्रगति होने से आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा और आप हर समस्या हल कर पाएंगे.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

लक्ष्मीनारायण योग बनने से वर्कप्लेस पर स्मार्ट वर्क के बल पर आप सीनियर और बॉस को इम्प्रेस (प्रभावित) करने में पूरी तरह सफल रहेंगे. जिन कर्मचारियों ने नई नौकरी के लिए पहले से अप्लाई कर रखा है, आज वहां से बड़ा ऑफर आ सकता है. ग्रहण दोष के कारण ऑफिस में दूसरों की उपलब्धियों से ईर्ष्या करने से बचें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन बड़ी सौगात लेकर आया है. ग्यारहवां चंद्रमा इच्छाशक्ति बढ़ाएगा. कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट्स अपने मनचाहे फील्ड में शानदार सक्सेस (सफलता) प्राप्त कर पाएंगे, जिससे करियर को नई दिशा मिलेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन संपत्ति से जुड़े मसले सुलझाने वाला रहेगा. यदि परिवार में पैतृक संपत्ति (एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी) का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, तो आज उसमें बड़ा डिसीजन होने से आपको अपना हक मिल सकता है. सोशल लेवल पर दूसरों की मदद करने से आपकी मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन अच्छा रहेगा. आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने से मानसिक चिंताएं दूर होंगी. हालांकि, चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण रात के समय हल्की घबराहट या अनिद्रा की समस्या हो सकती है; खुद को शांत रखने के लिए मेडिटेशन का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: रेड

भाग्यशाली अंक: 7

अशुब अंक: 5

आज का विशेष उपाय: आज ग्रहण दोष के कुप्रभावों से बचने और सुख-समृद्धि के लिए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें. आज रविवार के दिन सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें रोली, अक्षत और लाल फूल मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करें.

यह भी पढ़े- Shani Dev Katha: शनिदेव और ऋषि पिप्पलाद की कथा सिखाती है कर्म, न्याय और करुणा का पाठ

यह भी पढ़े- Mahabharat: प्रतिभाशाली होने के बावजूद क्यों हार गए कर्ण? जानें निष्ठा, नेतृत्व और सही पक्ष चुनने की सीख

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.