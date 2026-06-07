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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 7 June 2026: मेष राशि लक्ष्मीनारायण योग से बॉस को करेंगे इम्प्रेस, पहले से अप्लाइड जगहों से आएगा नई नौकरी का ऑफर

Aaj ka Mesh Rashifal 7 June 2026: मेष राशि लक्ष्मीनारायण योग से बॉस को करेंगे इम्प्रेस, पहले से अप्लाइड जगहों से आएगा नई नौकरी का ऑफर

Aries Horoscope 7 June 2026: लक्ष्मीनारायण योग से स्मार्ट वर्क दिलाएगा दफ्तर में बड़ी सफलता, क्या रविवार को स्वतंत्र व्यापार शुरू करने की परिस्थितियां हैं अनुकूल? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 07 Jun 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj ka Mesh Rashifal 7 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि रहेगी. आज सुबह 07:56 तक धनिष्ठा नक्षत्र फिर शतभिषा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग का साथ मिलेगा. वहीं मकर राशि में चंद्रमा होने से रूचक योग व हंस योग का प्रभाव रहेगा. 

चन्द्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, वहीं चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नहीं है. सूर्योदय से दोपहर 03:09 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
सुबह 07:56 के बाद शतभिषा नक्षत्र होने से फ्रेंचाइजी लेकर काम करने वाले व्यापारी स्वतंत्र बिजनेस शुरू कर सकते हैं, परिस्थितियां अनुकूल हैं. बिजनेस में सही जगह निवेश करने से व्यापार में बंपर बढ़ोतरी होगी. आर्थिक प्रगति होने से आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा और आप हर समस्या हल कर पाएंगे.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
लक्ष्मीनारायण योग बनने से वर्कप्लेस पर स्मार्ट वर्क के बल पर आप सीनियर और बॉस को इम्प्रेस (प्रभावित) करने में पूरी तरह सफल रहेंगे. जिन कर्मचारियों ने नई नौकरी के लिए पहले से अप्लाई कर रखा है, आज वहां से बड़ा ऑफर आ सकता है. ग्रहण दोष के कारण ऑफिस में दूसरों की उपलब्धियों से ईर्ष्या करने से बचें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन बड़ी सौगात लेकर आया है. ग्यारहवां चंद्रमा इच्छाशक्ति बढ़ाएगा. कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट्स अपने मनचाहे फील्ड में शानदार सक्सेस (सफलता) प्राप्त कर पाएंगे, जिससे करियर को नई दिशा मिलेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन संपत्ति से जुड़े मसले सुलझाने वाला रहेगा. यदि परिवार में पैतृक संपत्ति (एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी) का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, तो आज उसमें बड़ा डिसीजन होने से आपको अपना हक मिल सकता है. सोशल लेवल पर दूसरों की मदद करने से आपकी मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन अच्छा रहेगा. आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने से मानसिक चिंताएं दूर होंगी. हालांकि, चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण रात के समय हल्की घबराहट या अनिद्रा की समस्या हो सकती है; खुद को शांत रखने के लिए मेडिटेशन का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: रेड
भाग्यशाली अंक: 7
अशुब अंक: 5
आज का विशेष उपाय: आज ग्रहण दोष के कुप्रभावों से बचने और सुख-समृद्धि के लिए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें. आज रविवार के दिन सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें रोली, अक्षत और लाल फूल मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करें. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Jun 2026 03:00 AM (IST)
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