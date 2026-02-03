Mesh Rashifal 4 February 2026 in Hindi: आज का दिन ग्रहों की विशेष चाल और योगों के संगम से भरा हुआ है. फाल्गुन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव के साथ मेष राशि वालों के लिए यह दिन मिश्रित फलदायी रहने वाला है. चंद्रमा के पंचम भाव में होने और केतु के साथ ग्रहण दोष बनाने के कारण आपको सावधानी और साहस दोनों का संतुलन बनाए रखना होगा.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है. चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष मानसिक तनाव या भ्रम पैदा कर सकता है. विशेष रूप से अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि उन्हें डायबिटीज या रक्तचाप संबंधी समस्या परेशान कर सकती है. स्वयं को हाइड्रेटेड रखें और योग का सहारा लें.

बिज़नेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापार में आज बिक्री की गति थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता आपको वैकल्पिक मार्ग ढूंढने में मदद करेगी. पार्टनरशिप में लाभ के योग हैं और नए अनुबंध (Contracts) मिल सकते हैं, लेकिन पार्टनर के साथ तालमेल बिठाने में मशक्कत करनी होगी. आर्थिक रूप से किसी भी गलत या गैर-कानूनी काम में निवेश न करें, क्योंकि सरकारी जांच की आशंका बन रही है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन सकारात्मक है. दोपहर के बाद आपको कार्यस्थल पर कोई ऐसी खुशखबरी मिल सकती है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, बस अपने काम की गोपनीयता बनाए रखें.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में सुखद वातावरण रहेगा. संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, लेकिन कुंडली मिलान के बिना कोई भी बड़ा फैसला न लें. नई पीढ़ी सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से जुड़ते समय सावधानी बरतें.

शिक्षा और छात्र (Education & Student)

विद्यार्थियों के लिए यह समय कड़ी मेहनत का है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहेंगे. एकाग्रता की कमी महसूस होने पर 'गायत्री मंत्र' का जाप करें.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver)

सिल्वर (Silver) भाग्यशाली अंक: 2 (अशुभ अंक 8 से बचें)

2 (अशुभ अंक 8 से बचें) आज का उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज (सतनाजा) खिलाएं. इससे ग्रहण दोष का प्रभाव कम होगा.

(FAQs)

1. आज मेष राशि के लिए सबसे शुभ समय कौन सा है?

आज सुबह 07:00 से 09:00 बजे (लाभ-अमृत) और शाम 05:15 से 06:15 बजे (लाभ) का समय सबसे शुभ है.

2. रूचक योग का मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

रूचक योग मेष राशि वालों को शारीरिक शक्ति, आत्मविश्वास और प्रशासनिक कार्यों में सफलता प्रदान करेगा.

3. ग्रहण दोष से बचने के लिए क्या सावधानी बरतें?

चूंकि चंद्रमा सिंह राशि में केतु के साथ है, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले बड़ों की सलाह लें और विवादों से दूर रहें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.