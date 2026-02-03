हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMesh Rashifal 4 February 2026: मेष राशि सावधान! आपके खिलाफ हो सकती है कोई बड़ी सरकारी जांच, संभलकर रहें

Mesh Rashifal 4 February 2026: मेष राशि सावधान! आपके खिलाफ हो सकती है कोई बड़ी सरकारी जांच, संभलकर रहें

Aries Horoscope 4 February 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के जातकों के लिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 03 Feb 2026 02:51 PM (IST)
Preferred Sources

Mesh Rashifal 4 February 2026 in Hindi: आज का दिन ग्रहों की विशेष चाल और योगों के संगम से भरा हुआ है. फाल्गुन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव के साथ मेष राशि वालों के लिए यह दिन मिश्रित फलदायी रहने वाला है. चंद्रमा के पंचम भाव में होने और केतु के साथ ग्रहण दोष बनाने के कारण आपको सावधानी और साहस दोनों का संतुलन बनाए रखना होगा.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है. चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष मानसिक तनाव या भ्रम पैदा कर सकता है. विशेष रूप से अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि उन्हें डायबिटीज या रक्तचाप संबंधी समस्या परेशान कर सकती है. स्वयं को हाइड्रेटेड रखें और योग का सहारा लें.

बिज़नेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापार में आज बिक्री की गति थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता आपको वैकल्पिक मार्ग ढूंढने में मदद करेगी. पार्टनरशिप में लाभ के योग हैं और नए अनुबंध (Contracts) मिल सकते हैं, लेकिन पार्टनर के साथ तालमेल बिठाने में मशक्कत करनी होगी. आर्थिक रूप से किसी भी गलत या गैर-कानूनी काम में निवेश न करें, क्योंकि सरकारी जांच की आशंका बन रही है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन सकारात्मक है. दोपहर के बाद आपको कार्यस्थल पर कोई ऐसी खुशखबरी मिल सकती है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, बस अपने काम की गोपनीयता बनाए रखें.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में सुखद वातावरण रहेगा. संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, लेकिन कुंडली मिलान के बिना कोई भी बड़ा फैसला न लें. नई पीढ़ी सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से जुड़ते समय सावधानी बरतें.

शिक्षा और छात्र (Education & Student)

विद्यार्थियों के लिए यह समय कड़ी मेहनत का है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहेंगे. एकाग्रता की कमी महसूस होने पर 'गायत्री मंत्र' का जाप करें.

  • भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver)
  • भाग्यशाली अंक: 2 (अशुभ अंक 8 से बचें)
  • आज का उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज (सतनाजा) खिलाएं. इससे ग्रहण दोष का प्रभाव कम होगा.

(FAQs)

1. आज मेष राशि के लिए सबसे शुभ समय कौन सा है?
     आज सुबह 07:00 से 09:00 बजे (लाभ-अमृत) और शाम 05:15 से 06:15 बजे (लाभ) का समय सबसे शुभ है.

2. रूचक योग का मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
     रूचक योग मेष राशि वालों को शारीरिक शक्ति, आत्मविश्वास और प्रशासनिक कार्यों में सफलता प्रदान करेगा.

3. ग्रहण दोष से बचने के लिए क्या सावधानी बरतें?
     चूंकि चंद्रमा सिंह राशि में केतु के साथ है, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले बड़ों की सलाह लें और विवादों से दूर रहें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 03 Feb 2026 02:51 PM (IST)
Tags :
Aries Horoscope Mesh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
India US Trade Deal: 'आलोचना हुई, हमने धैर्य रखा और नतीजा...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर क्या बोले पीएम मोदी
'आलोचना हुई, हमने धैर्य रखा और नतीजा...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर क्या बोले पीएम मोदी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र की 'लाडकी बहिन योजना' का बदलेगा नाम? सीनियर नेता ने कर दी यह मांग
महाराष्ट्र की 'लाडकी बहिन योजना' का बदलेगा नाम? सीनियर नेता ने कर दी यह मांग
विश्व
क्या यूरोपियन यूनियन के साथ FTA से प्रेशर में थे ट्रंप? एक्सपर्ट्स ने बताया क्यों 6 दिन के अंदर अमेरिका ने भारत से कर ली डील
क्या यूरोपियन यूनियन के साथ FTA से प्रेशर में थे ट्रंप? एक्सपर्ट्स ने बताया क्यों 6 दिन के अंदर अमेरिका ने भारत से कर ली डील
क्रिकेट
पाकिस्तानी पत्रकार की इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने की बोलती बंद, सुरक्षा के मुद्दे पर पूछा सवाल तो कहा- हमें भारतीयों पर भरोसा
पाकिस्तानी पत्रकार की इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने की बोलती बंद, सुरक्षा के मुद्दे पर पूछा सवाल तो कहा- हमें भारतीयों पर भरोसा
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026 Explained: Industry-Led Budget | Aseem Chawla Interview | Paisa Live
Budget 2026 का PLI Push: India Electronics सेक्टर के लिए अगला बड़ा कदम | Interview | Paisa Live
STT Explained: Budget 2026 में Securities Transaction Tax का असर | Paisa Live
Semiconductor Mission 2.0: India का AI और Electronics Future Blueprint | Paisa Live
Defence Budget 2026: सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और भविष्य की तैयारी | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India US Trade Deal: 'आलोचना हुई, हमने धैर्य रखा और नतीजा...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर क्या बोले पीएम मोदी
'आलोचना हुई, हमने धैर्य रखा और नतीजा...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर क्या बोले पीएम मोदी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र की 'लाडकी बहिन योजना' का बदलेगा नाम? सीनियर नेता ने कर दी यह मांग
महाराष्ट्र की 'लाडकी बहिन योजना' का बदलेगा नाम? सीनियर नेता ने कर दी यह मांग
विश्व
क्या यूरोपियन यूनियन के साथ FTA से प्रेशर में थे ट्रंप? एक्सपर्ट्स ने बताया क्यों 6 दिन के अंदर अमेरिका ने भारत से कर ली डील
क्या यूरोपियन यूनियन के साथ FTA से प्रेशर में थे ट्रंप? एक्सपर्ट्स ने बताया क्यों 6 दिन के अंदर अमेरिका ने भारत से कर ली डील
क्रिकेट
पाकिस्तानी पत्रकार की इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने की बोलती बंद, सुरक्षा के मुद्दे पर पूछा सवाल तो कहा- हमें भारतीयों पर भरोसा
पाकिस्तानी पत्रकार की इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने की बोलती बंद, सुरक्षा के मुद्दे पर पूछा सवाल तो कहा- हमें भारतीयों पर भरोसा
बॉलीवुड
कल्कि 2898 एडी के सीक्वल में दीपिका पादुकोण की जगह लेंगी सई पल्लवी? आया नया अपडेट
कल्कि 2898 एडी के सीक्वल में दीपिका पादुकोण की जगह लेंगी सई पल्लवी? आया नया अपडेट
यूटिलिटी
कितने रुपये में मिलता है अमृत उद्यान का टिकट, विदेशियों से कितना लिया जाता है पैसा?
कितने रुपये में मिलता है अमृत उद्यान का टिकट, विदेशियों से कितना लिया जाता है पैसा?
ट्रेंडिंग
व्यूज का चक्कर बाबू भईया... रील बनाने के लिए चलती ट्रेन के आगे लेट गया शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स
व्यूज का चक्कर बाबू भईया... रील बनाने के लिए चलती ट्रेन के आगे लेट गया शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स
हेल्थ
Period Pain: सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है पीरियड्स का दर्द? जानिए इसके कारण और राहत पाने के आसान तरीके
सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है पीरियड्स का दर्द? जानिए इसके कारण और राहत पाने के आसान तरीके
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Embed widget