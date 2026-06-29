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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMesh Rashifal 29 June 2026: मैरिड लाइफ में आ सकती है कोई बड़ी खुशखबरी, अनमैरिड लोगों के विवाह की शुरू होगी बात

Mesh Rashifal 29 June 2026: मैरिड लाइफ में आ सकती है कोई बड़ी खुशखबरी, अनमैरिड लोगों के विवाह की शुरू होगी बात

Aries Horoscope: क्या मेष राशि वालों को आज शुक्ल योग से होगा बड़ा आर्थिक लाभ और अनमैरिड जातकों के विवाह की चलेगी बात? जानिए 29 जून 2026 को अपनी नौकरी, बिजनेस नेटवर्किंग व लव लाइफ के बड़े बदलाव.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 29 Jun 2026 03:00 AM (IST)
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Mesh Rashifal 29 June 2026: पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन मूला नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और शुक्ल योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो आपके भाग्य को मजबूती देने और आर्थिक पक्ष को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे अलसुबह 01:09 के बाद धनु राशि में संचार कर रहे हैं.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा.
राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद प्रगतिशील रहने वाला है. बिजनेस में आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा. भाग्य और कर्म के इस बेहतरीन कॉम्बिनेशन से आपको अपने व्यावसायिक लक्ष्यों में सफलता बहुत जल्दी हासिल होगी. आज पार्टी के बड़े ऑर्डर्स को लेकर आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई रहेगा, जिससे आप समय से पूर्व ही अपने ऑर्डर्स को पूरी कुशलता के साथ कंप्लीट कर देंगे. आज आपको अपने बिजनेस नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए विभिन्न कॉन्फ्रेंस और नेटवर्किंग इवेंट्स में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, यह भविष्य में आपके ब्रांड की साख बढ़ाएगा.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन सुधार लेकर आया है. कुंडली में शुक्ल योग बनने से आपके इकॉनोमिक मैटर्स (आर्थिक मामलों) में बड़ा और सकारात्मक सुधार आएगा. धन की आवक बेहतर होने की वजह से बिजनेस और निवेश को लेकर आपकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव बनी रहेगी. पूर्व में किए गए निवेश से भी आज आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन आज खुद को मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार रखें, क्योंकि ऑफिस में सीनियर अधिकारियों के साथ आपकी कोई महत्वपूर्ण मीटिंग हो सकती है. वर्कप्लेस पर आज आप विशेष रूप से उन प्रोजेक्ट्स पर अपना फोकस बढ़ाएं, जिनकी गुत्थी या जटिल समस्याएं आप लंबे समय से सुलझा नहीं पा रहे थे, आज सफलता मिलेगी.

ऑफिस में सीनियर्स और बॉस आपके काम के समर्पण को देखकर आपकी जमकर तारीफ करेंगे. जो जातक मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हैं, वे आज काफी दिनों के बाद अपने को-वर्कर्स (सहकर्मियों) से मिलेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में मौज-मस्ती और उत्साह का माहौल बना रहेगा.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों (Students, Artists and Sports Persons) के लिए आज का दिन मनमुताबिक परिणाम देने वाला रहेगा. अनुकूल समय होने के कारण स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट और स्टूडेंट्स अपनी कठिन मेहनत और सटीक टाइम मैनेजमेंट (समय प्रबंधन) के बल पर अपने-अपने फील्ड में बेहद शानदार और बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने में सफल रहेंगे.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद सुखद और उमंग से भरा रहेगा. चंद्रमा के नौवें भाव में होने से जातकों के आध्यात्मिक ज्ञान में बड़ी वृद्धि होगी और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. मैरिड लाइफ (दाम्पत्य जीवन) में आज आपको संतान या परिवार की तरफ से कोई बहुत शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे घर का माहौल आनंदित हो उठेगा. इसके साथ ही, जो जातक अनमैरिड (अविवाहित) हैं, उनके लिए आज विवाह के नए और अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं तथा शादी की बातें आगे चल सकती हैं.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
शारीरिक और मानसिक रूप से आज आप खुद को बेहद फिट, तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे. पारिवारिक खुशियां और कार्यक्षेत्र में मिलने वाली सराहना आपकी भीतरी सकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ा देगी. अपनी अच्छी दिनचर्या और खान-पान को बनाए रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय
भाग्यशाली रंग: Yellow (पीला)
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 7
आज का विशेष उपाय: सोमवार और पूर्णिमा के शुभ संयोग पर भगवान शिव का दूध और गंगाजल से अभिषेक करें. इसके साथ ही चंद्र देव के मंत्रों का जाप करें और नारायण कवच का श्रवण करें. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर निकलने से पहले माता-पिता और बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Jun 2026 03:00 AM (IST)
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