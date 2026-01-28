Mesh Rashifal 29 January 2026: धन में सावधानी बरतें, वाणी पर नियंत्रण रखें, मिलेगा सम्मान!

Mesh Rashifal 29 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा दूसरे भाव में स्थित हैं, इसलिए धन, वाणी और पारिवारिक मामलों में अतिरिक्त सतर्कता जरूरी है. पैसों की लेन-देन में लापरवाही नुकसान करा सकती है. दिन जिम्मेदारियों से भरा रहेगा, लेकिन सही निर्णय आपको सम्मान और स्थिरता दिला सकते हैं.

हेल्थ राशिफल:

स्वास्थ्य को लेकर आज लापरवाही भारी पड़ सकती है. थकान, कमजोरी या हल्की शारीरिक परेशानी महसूस हो सकती है. खानपान में अनुशासन रखें और पर्याप्त आराम करें. यदि पहले से कोई समस्या चल रही है तो उसे नजरअंदाज न करें.

बिजनेस राशिफल:

होम एप्लायंसेज से जुड़े बिजनेसमैन के लिए दिन लाभकारी है और अच्छा मुनाफा मिलने के संकेत हैं. हालांकि आंतरिक व्यवस्था और स्टाफ पर पैनी नजर रखना जरूरी होगा. अपनी योजनाएं और कार्यप्रणाली किसी के साथ साझा न करें, गोपनीयता बनाए रखना आपके हित में रहेगा.

जॉब व करियर राशिफल:

ऑफिस में किसी कार्य को लेकर कोवर्कर के साथ कहासुनी हो सकती है, इसलिए शब्दों पर नियंत्रण रखें. किसी इम्पोर्टेंट काम के चलते ओवरटाइम के लिए बुलाया जा सकता है, मानसिक रूप से तैयार रहें. दबाव रहेगा, लेकिन जिम्मेदारी निभाने का मौका भी मिलेगा.

फाइनेंस राशिफल:

पैसों की लेन-देन में खास सावधानी बरतें. उधार देने या लेने से बचना बेहतर रहेगा. खर्चों पर नियंत्रण रखें, नहीं तो बजट बिगड़ सकता है.

लव व फैमिली राशिफल:

जीवनसाथी का सहयोग और स्नेह आपको मानसिक सुकून देगा. परिवार से जुड़े गंभीर मुद्दों को सुलझाने में आपकी समझदारी काम आएगी. रिश्तों में संतुलन बनाए रखना आपकी ताकत बनेगा.

शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल:

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन मेहनत भरा है, लेकिन मेहनत का पूरा फल मिलेगा. फोकस और अनुशासन आपको दूसरों से आगे रखेगा. न्यू जनरेशन के लिए नए संपर्क बन सकते हैं, जो आगे चलकर फायदेमंद रहेंगे.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 8

उपाय: आज किसी जरूरतमंद को अन्न या भूरे रंग की वस्तु दान करें और वाणी में संयम रखें.

FAQs

Q1. क्या आज मेष राशि वालों को पैसों में नुकसान हो सकता है?

हाँ, यदि लेन-देन में लापरवाही की तो नुकसान की संभावना बन सकती है.

Q2. ऑफिस में विवाद से कैसे बचें?

भावनाओं में बहकर बोलने से बचें और प्रोफेशनल रवैया अपनाएं.

Q3. बिजनेस में सफलता के लिए क्या जरूरी है?

आंतरिक व्यवस्था मजबूत रखें और अपनी योजनाएं गोपनीय रखें.

