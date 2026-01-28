हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mesh Rashifal 29 January 2026: धन में सावधानी बरतें, वाणी पर नियंत्रण रखें, मिलेगा सम्मान!

Mesh Rashifal 29 January 2026: धन में सावधानी बरतें, वाणी पर नियंत्रण रखें, मिलेगा सम्मान!

Aries Horoscope 29 January 2026: मेष राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के जातकों के लिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 28 Jan 2026 06:10 PM (IST)
Preferred Sources

Mesh Rashifal 29 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा दूसरे भाव में स्थित हैं, इसलिए धन, वाणी और पारिवारिक मामलों में अतिरिक्त सतर्कता जरूरी है. पैसों की लेन-देन में लापरवाही नुकसान करा सकती है. दिन जिम्मेदारियों से भरा रहेगा, लेकिन सही निर्णय आपको सम्मान और स्थिरता दिला सकते हैं.

हेल्थ राशिफल:
स्वास्थ्य को लेकर आज लापरवाही भारी पड़ सकती है. थकान, कमजोरी या हल्की शारीरिक परेशानी महसूस हो सकती है. खानपान में अनुशासन रखें और पर्याप्त आराम करें. यदि पहले से कोई समस्या चल रही है तो उसे नजरअंदाज न करें.

बिजनेस राशिफल:
होम एप्लायंसेज से जुड़े बिजनेसमैन के लिए दिन लाभकारी है और अच्छा मुनाफा मिलने के संकेत हैं. हालांकि आंतरिक व्यवस्था और स्टाफ पर पैनी नजर रखना जरूरी होगा. अपनी योजनाएं और कार्यप्रणाली किसी के साथ साझा न करें, गोपनीयता बनाए रखना आपके हित में रहेगा.

जॉब व करियर राशिफल:
ऑफिस में किसी कार्य को लेकर कोवर्कर के साथ कहासुनी हो सकती है, इसलिए शब्दों पर नियंत्रण रखें. किसी इम्पोर्टेंट काम के चलते ओवरटाइम के लिए बुलाया जा सकता है, मानसिक रूप से तैयार रहें. दबाव रहेगा, लेकिन जिम्मेदारी निभाने का मौका भी मिलेगा.

फाइनेंस राशिफल:
पैसों की लेन-देन में खास सावधानी बरतें. उधार देने या लेने से बचना बेहतर रहेगा. खर्चों पर नियंत्रण रखें, नहीं तो बजट बिगड़ सकता है.

लव व फैमिली राशिफल:
जीवनसाथी का सहयोग और स्नेह आपको मानसिक सुकून देगा. परिवार से जुड़े गंभीर मुद्दों को सुलझाने में आपकी समझदारी काम आएगी. रिश्तों में संतुलन बनाए रखना आपकी ताकत बनेगा.

शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल:
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन मेहनत भरा है, लेकिन मेहनत का पूरा फल मिलेगा. फोकस और अनुशासन आपको दूसरों से आगे रखेगा. न्यू जनरेशन के लिए नए संपर्क बन सकते हैं, जो आगे चलकर फायदेमंद रहेंगे.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 8
उपाय: आज किसी जरूरतमंद को अन्न या भूरे रंग की वस्तु दान करें और वाणी में संयम रखें.

FAQs

Q1. क्या आज मेष राशि वालों को पैसों में नुकसान हो सकता है?
हाँ, यदि लेन-देन में लापरवाही की तो नुकसान की संभावना बन सकती है.

Q2. ऑफिस में विवाद से कैसे बचें?
भावनाओं में बहकर बोलने से बचें और प्रोफेशनल रवैया अपनाएं.

Q3. बिजनेस में सफलता के लिए क्या जरूरी है?
आंतरिक व्यवस्था मजबूत रखें और अपनी योजनाएं गोपनीय रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 28 Jan 2026 06:10 PM (IST)
Aries Horoscope Mesh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
