हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोGold Price अलर्ट! काल गुरु ऋषि ब्रह्मंगारु ने पहले ही कहा था, अमीरों की धरोहर बन जाएगा सोना

Gold Price अलर्ट! काल गुरु ऋषि ब्रह्मंगारु ने पहले ही कहा था, अमीरों की धरोहर बन जाएगा सोना

Gold Price Rising: सोने की बढ़ती कीमत नए रिकॉर्ड बना रही है. ऋषि ब्रह्मंगारु ने सालों पहले ही यह बता दिया था कि, एक समय ऐसा आएगा जब सोना आम लोगों की पहुंच से बाहर होगा और अमीरों की धरोहर बन जाएगा.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 28 Jan 2026 08:33 AM (IST)
Preferred Sources

Gold Price Rising: सोना भारतीय समाज के लिए केवल धातु नहीं, बल्कि यह परंपरा, आस्था और शुभता से भी जुड़ा है. भारतीय संदर्भ में एक कहावत है कि- सोना कभी मिट्टी नहीं होता. यही कारण है कि, लोग सोने को केवल आभूषण या धातु मात्र नहीं बल्कि निवेश और स्थायी संपत्ति के रूप में भी देखते हैं.

वर्षों से ही सोने को परंपरागत वित्तीय वस्तु माना जाता है. खासकर भारतीय परंपरा और हिंदू संस्कृति में सोने का विशेष महत्व है. सोने के कुछ आभूषण जैसे मंगलसूत्र और कंगन आदि सुहागिने आस्था, शुभता और सुरक्षा के लिहाज से भी धारण करती हैं. लेकिन हाल के दिनों में सोने की लगातार बढ़ती कीमतें लोगों की चिंता बढ़ा रही है.

ऋषि ब्रह्मंगारु ने क्यों कहा, सोना बन जाएगा अमीरों की धरोहर

सोने की चमक हमेशा ही चर्चा में रही है, लेकिन इनदिनों लगातार बढ़ती कीमतों के कारण सोना चर्चा का विषय बना हुआ है. प्रतिदिन सोने की कीमतें नया रिकॉर्ड बना रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, ऋषि ब्रह्मंगारु ने सालों पहले यह बता दिया था कि, एक समय ऐसा आएगा जब सोना आम लोगों की पहुंच से बाहर होगा और केवल अमीरों की धरोहर बनकर रह जाएगा. आज सोने के बढ़ते भाव की स्थिति देख यह कहना गलत नहीं होगा कि, ऋषि ब्रह्मंगारु की यह बात अब काफी हद तक सच हो रही है.

कौन हैं ऋषि ब्रह्मंगारु (rishi brahmamgaru)

वर्षों पहले कालज्ञान (Kaal Gyan) लिखने वाले ऋषि ब्रह्मंगारु को दक्षिण भारत का महान ज्ञानी और भविष्यद्रष्टा कहा जाता है. इनके द्वारा की गई कई भविष्यवाणियां धीरे-धीरे सच साबित हो रही हैं, जिसमें सोने की कीमत भी एक है. ऋषि ब्रह्मंगारु ने कहा था कि, सोने की कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि, महिलाएं सोने की जगह किसी अन्य सस्ती चीजों के जेवर पहनने लगेंगी.

भले ही उस समय यह बात केवल कल्पना लगती हो, लेकिन आज की स्थिति कुछ ऐसी ही है. सोने की खरीदारी आम लोगों पर भारी पड़ रही है. सोने की बढ़ती कीमतों का असर अब शादी-ब्याह, त्योहारों और पारंपरिक खरीदारी पर पड़ रहा है. महंगाई के कारण लोग अब कम वजन या अन्य धातु के जेवर की ओर रुख कर रहे हैं.

सोने का भाव (Gold Price)- सोने की कीमत में लगातार तेजी बरकरार है और लोगों को चौंका रही है.  गोल्ड रेड फिलहाल 24 कैरेट -1,62,100 रुपए, 22 कैरेट- 1,48,600 रुपए और 18 कैरेट- 1,21,610 रुपए है. बता दें कि शहर और दिन के अनुसार कीमतों में अंतर हो सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 28 Jan 2026 07:10 AM (IST)
Tags :
Gold Gold Price Gold Rate Gold Astrology
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बर्बादी का काउंटडाउन! अमेरिका ने ईरान की तरफ भेजा एक और सैन्य बेड़ा, ट्रंप बोले- 'मुझे उम्मीद है कि...'
बर्बादी का काउंटडाउन! अमेरिका ने ईरान की तरफ भेजा एक और सैन्य बेड़ा, ट्रंप बोले- 'मुझे उम्मीद है कि...'
दिल्ली NCR
Delhi Weather: झमाझम बारिश से ठिठुरी दिल्ली! 1 फरवरी को फिर बदलेगा मौसम, जानें क्या IMD का नया अपडेट
झमाझम बारिश से ठिठुरी दिल्ली! 1 फरवरी को फिर बदलेगा मौसम, जानें क्या IMD का नया अपडेट
इंडिया
Sonamarg Avalanche: पहाड़ों पर न जाएं, आ रही बर्फीली तबाही! सफेद तूफान का ये वीडियो रोंगटे खड़े कर देगा
पहाड़ों पर न जाएं, आ रही बर्फीली तबाही! सफेद तूफान का ये वीडियो रोंगटे खड़े कर देगा
क्रिकेट
6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
Advertisement

वीडियोज

Crime News : दगाबाज डॉ के LOVE की दिलजली नर्स | Sansani
Hajipur Violence: मूर्ति विसर्जन में रास्ता बदलने की बात पर दो गुटों के बीच झड़प! | Bihar News
Chitra Tripathi: राजनीति का नया क्लेश...UGC पर भड़का देश? | UGC Protest | Dharmendra
Bharat Ki Baat: 2 अफसर 2 इस्तीफे..ब्राह्मण vs क्षत्रिय? | Shankaracharya | CM Yogi | UP Politics
Seedha Sawal: UGC-जाति भेदभाव पर वरिष्ठ पत्रकारों का बड़ा खुलासा | Sandeep Chaudhary | Shankaracharya
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बर्बादी का काउंटडाउन! अमेरिका ने ईरान की तरफ भेजा एक और सैन्य बेड़ा, ट्रंप बोले- 'मुझे उम्मीद है कि...'
बर्बादी का काउंटडाउन! अमेरिका ने ईरान की तरफ भेजा एक और सैन्य बेड़ा, ट्रंप बोले- 'मुझे उम्मीद है कि...'
दिल्ली NCR
Delhi Weather: झमाझम बारिश से ठिठुरी दिल्ली! 1 फरवरी को फिर बदलेगा मौसम, जानें क्या IMD का नया अपडेट
झमाझम बारिश से ठिठुरी दिल्ली! 1 फरवरी को फिर बदलेगा मौसम, जानें क्या IMD का नया अपडेट
इंडिया
Sonamarg Avalanche: पहाड़ों पर न जाएं, आ रही बर्फीली तबाही! सफेद तूफान का ये वीडियो रोंगटे खड़े कर देगा
पहाड़ों पर न जाएं, आ रही बर्फीली तबाही! सफेद तूफान का ये वीडियो रोंगटे खड़े कर देगा
क्रिकेट
6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
बॉलीवुड
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
महाराष्ट्र
India-EU मुक्त व्यापार समझौते का प्रियंका चतुर्वेदी ने किया स्वागत, कहा- 20 साल का इंतजार हुआ खत्म
India-EU मुक्त व्यापार समझौते का प्रियंका चतुर्वेदी ने किया स्वागत, कहा- 20 साल का इंतजार हुआ खत्म
ट्रैवल
पहाड़ों में घूमने का है मन, ये हैं भारत के Hidden हिल स्टेशन, पैसों से सस्ते और नेचर में रिच, एक नजर में देखें
पहाड़ों में घूमने का है मन, ये हैं भारत के Hidden हिल स्टेशन, पैसों से सस्ते और नेचर में रिच, एक नजर में देखें
यूटिलिटी
हरियाणा सरकार किन लोगों को देती है पांच लाख की मदद, दयालु योजना में कैसे करें आवेदन?
हरियाणा सरकार किन लोगों को देती है पांच लाख की मदद, दयालु योजना में कैसे करें आवेदन?
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget