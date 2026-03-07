हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 7 March 2026: वृषभ राशि पुरानी बीमारी से मिलेगा छुटकारा, क्या आप तैयार हैं नए बिजनेस ऑफर के लिए?

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 7 March 2026: वृषभ राशि पुरानी बीमारी से मिलेगा छुटकारा, क्या आप तैयार हैं नए बिजनेस ऑफर के लिए?

Taurus Horoscope 7 March 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 07 Mar 2026 02:05 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Vrishabh Rashifal 7 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके छठे भाव में स्थित हैं, जिससे शत्रुओं पर विजय और पुरानी समस्याओं से राहत मिलने के योग बन रहे हैं. दिन मेहनत और योजना बनाने के लिए अच्छा रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल:
कार्यक्षेत्र में आज आप नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे. सप्ताह की शुरुआत होने के कारण वीकली प्लानिंग करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. अपनी टॉप प्रायोरिटी तय करें और उसी हिसाब से काम करें. आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच को मैनेजमेंट नोटिस कर सकता है. हालांकि नौकरी से जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर मन में थोड़ी चिंता रह सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:
ध्रुव और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से व्यापार में नई कंपनियों के साथ ऑफर या डील मिलने की संभावना है. पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए आज का दिन खास रह सकता है, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण डील आपके पक्ष में जा सकती है. यदि आप नया बिजनेस मॉडल या सोशल इम्पैक्ट से जुड़ी योजना पर काम कर रहे हैं, तो आज उस पर विचार करने का अच्छा समय है. आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार के संकेत मिलेंगे.

लव और फैमिली राशिफल:
परिवार के साथ आपका भावनात्मक जुड़ाव मजबूत रहेगा. माता और संतान से आपको लाभ या खुशी मिल सकती है. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा. पुरानी बीमारी से राहत मिल सकती है. हालांकि कुछ लोगों को मांसपेशियों में दर्द या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए हल्का व्यायाम और पर्याप्त आराम जरूरी है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल:
विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है. परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र रिवीजन में सफल रहेंगे और पढ़ाई में मन लगेगा. निरंतर अभ्यास आपको अच्छे परिणाम दिला सकता है.

लकी नंबर – 9
लकी कलर – ब्राउन

उपाय:
आज भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें.

FAQs

1. क्या आज वृषभ राशि वालों को व्यापार में लाभ मिलेगा?
हाँ, नई कंपनियों से ऑफर या पार्टनरशिप डील मिलने की संभावना बन रही है.

2. क्या आज नौकरी में प्रगति के योग हैं?
यदि आप प्लानिंग और मेहनत से काम करेंगे तो मैनेजमेंट की नजर में आ सकते हैं.

3. क्या आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा?
कुल मिलाकर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन मांसपेशियों में हल्का दर्द हो सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 07 Mar 2026 02:05 AM (IST)
Tags :
Taurus Horoscope Vrishabh Rashifal Horoscope 2026
