Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Vrishabh Rashifal 7 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके छठे भाव में स्थित हैं, जिससे शत्रुओं पर विजय और पुरानी समस्याओं से राहत मिलने के योग बन रहे हैं. दिन मेहनत और योजना बनाने के लिए अच्छा रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल:

कार्यक्षेत्र में आज आप नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे. सप्ताह की शुरुआत होने के कारण वीकली प्लानिंग करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. अपनी टॉप प्रायोरिटी तय करें और उसी हिसाब से काम करें. आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच को मैनेजमेंट नोटिस कर सकता है. हालांकि नौकरी से जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर मन में थोड़ी चिंता रह सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:

ध्रुव और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से व्यापार में नई कंपनियों के साथ ऑफर या डील मिलने की संभावना है. पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए आज का दिन खास रह सकता है, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण डील आपके पक्ष में जा सकती है. यदि आप नया बिजनेस मॉडल या सोशल इम्पैक्ट से जुड़ी योजना पर काम कर रहे हैं, तो आज उस पर विचार करने का अच्छा समय है. आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार के संकेत मिलेंगे.

लव और फैमिली राशिफल:

परिवार के साथ आपका भावनात्मक जुड़ाव मजबूत रहेगा. माता और संतान से आपको लाभ या खुशी मिल सकती है. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा.

स्वास्थ्य राशिफल:

स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा. पुरानी बीमारी से राहत मिल सकती है. हालांकि कुछ लोगों को मांसपेशियों में दर्द या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए हल्का व्यायाम और पर्याप्त आराम जरूरी है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल:

विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है. परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र रिवीजन में सफल रहेंगे और पढ़ाई में मन लगेगा. निरंतर अभ्यास आपको अच्छे परिणाम दिला सकता है.

लकी नंबर – 9

लकी कलर – ब्राउन

उपाय:

आज भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें.

FAQs

1. क्या आज वृषभ राशि वालों को व्यापार में लाभ मिलेगा?

हाँ, नई कंपनियों से ऑफर या पार्टनरशिप डील मिलने की संभावना बन रही है.

2. क्या आज नौकरी में प्रगति के योग हैं?

यदि आप प्लानिंग और मेहनत से काम करेंगे तो मैनेजमेंट की नजर में आ सकते हैं.

3. क्या आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा?

कुल मिलाकर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन मांसपेशियों में हल्का दर्द हो सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.