Aaj ka Mesh Rashifal 27 February 2026: मेष राशि व्यापार में बढ़ेगा दबदबा, श्री हरि की कृपा से बनेंगे बिगड़े काम

Aries Horoscope 27 February 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 27 Feb 2026 02:00 AM (IST)
Preferred Sources

Mesh Rashifal 27 February 2026 in Hindi: आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष आमलकी एकादशी का पावन दिन है. चन्द्रमा तृतीय भाव में होने से आप पराक्रमी और ऊर्जावान रहेंगे. गजकेसरी, आयुष्मान और सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से कई कार्यों में सफलता के संकेत मिल रहे हैं.

स्वास्थ्य राशिफल: आज मुंह से संबंधित संक्रमण, छाले या गले की हल्की समस्या परेशान कर सकती है. ठंडी-गर्म चीजों से परहेज करें. तुलसी युक्त गुनगुना पानी लाभकारी रहेगा. मानसिक रूप से आप सकारात्मक रहेंगे.

बिजनेस राशिफल: व्यापारियों के लिए आज का दिन संगठन और सिस्टम सुधारने का है. सीआरएम, कस्टमर डेटा मैनेजमेंट और फॉलो-अप पर ध्यान दें. मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को टारगेट पूरा करने में सहयोग मिलेगा और धन लाभ के योग बनेंगे. पार्टनरशिप में तालमेल बनाए रखना सफलता की कुंजी रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल: नौकरीपेशा लोगों को नई ट्रेनिंग या लर्निंग का अवसर मिल सकता है. वर्कशॉप या सेमिनार से नई स्किल सीखने का मौका मिलेगा. करियर में आगे बढ़ने के लिए आज का दिन समझदारी से निर्णय लेने का है.

लव और फैमिली राशिफल: जीवनसाथी को लेकर मन में चिंता हो सकती है, लेकिन व्यर्थ की बहस से बचें. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता आएगी.

फाइनेंस राशिफल: धन संबंधी शुभ समाचार मिल सकते हैं. आय में वृद्धि के संकेत हैं, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल: आर्टिस्ट, स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता के संकेत हैं.

भाग्यशाली रंग: क्रीम
भाग्यशाली अंक: 5
उपाय: आमलकी एकादशी पर आंवले के पेड़ की पूजा करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें.

FAQs

1. क्या आज नया काम शुरू करना शुभ है?
हाँ, शुभ योगों के कारण नई शुरुआत के लिए दिन अनुकूल है.

2. नौकरी में क्या लाभ मिलेगा?
नई ट्रेनिंग और करियर ग्रोथ के अवसर मिल सकते हैं.

3. स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी रखें?
मुंह और गले की समस्या से बचने के लिए स्वच्छता और संतुलित आहार रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 27 Feb 2026 02:00 AM (IST)
Aries Horoscope Mesh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
