हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 27 Feb 2026: इन 3 राशियों को रहना होगा बेहद सतर्क, एक छोटी सी चूक पड़ सकती है भारी! पढ़े कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal 27 Feb 2026: इन 3 राशियों को रहना होगा बेहद सतर्क, एक छोटी सी चूक पड़ सकती है भारी! पढ़े कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal: 27 फरवरी 2026 का राशिफल सभी राशियों के लिए खास रहेगा. मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए कल का दिन धन, करियर, शिक्षा और प्यार के मामले में कैसा रहने वाला है? पढ़ें कल का राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Feb 2026 01:00 PM (IST)
Preferred Sources

Horoscope Tomorrow 27 February 2026, Kal Ka Rashifal: राशिफल के अनुसार, 27 फरवरी 2026 का दिन कुछ राशियों के लिए अवसर लेकर आएगा, तो कुछ को सतर्क रहने की जरूरत होगी. करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किसे लाभ मिलेगा और किसे संभलकर चलना होगा, आइए जानते हैं कल का राशिफल.

मेष राशि
आज आपका दिन आपके अपनों के लिए खुशिया लाने वाला है. आपको अपनी समस्त परेशानियों का आज सलूशन आज मिल जायेगा. आज जीवनसाथी आपके लिए कुछ ख़ास करने का प्लान बना सकते हैं.

बेरोजगारों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जॉब का ऑफर आयेगा.किसानों के लिए आज का दिन ऊर्जा से भरा रहने वाला है, फसल की पैदावार अच्छी होगी. राजनीति से जुड़े लोगों का समाज में बोलबाला होगा.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • भाग्यशाली रंग: लाल
  • उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और बंदरों को गुड़-चना खिलाएं.

वृषभ राशि
आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा. आज कुछ महत्वपूर्ण लोगों से आपकी मुलाकात होगी जिनसे आपको कुछ नयी बातें सीखने को मिलेगी. इस राशि के जो लोग पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें अपने काम के लिये तारीफ मिलेगी.

आपको किसी समस्या को सुलझाने का तुरंत रास्ता मिल जायेगा. आपको अपने सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा. आज आप अपने सभी कामों में बहुत हद तक सफल रहेंगे. बिजनेसमैन को अच्छा-खासा फायदा होगा, अपने बिजनेस को आगे बढाने की सोचेंगे.इस राशि के बच्चों की पढ़ाई में रूचि रहेगी.आपका पारिवारिक जीवन सुखद बना रहेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 6
  • भाग्यशाली रंग: सफेद
  • उपाय: छोटी कन्याओं को मिश्री या सफेद मिठाई खिलाएं.

मिथुन राशि
आज आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा. आपको अपने अधिकारों की प्राप्ति होगी, जिससे आपको ख़ुशी मिलेगी.घर परिवार के साथ आज ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करेंगे. अपने बड़ों की बात आज ध्यानपूर्वक सुनें, जो आगे चलकर आपके लिए कारगर साबित होगी.

व्यापारियों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है, आज मनमाफिक लाभ होगा. छात्र आज किसी प्रोजेक्ट को पूरी रूचि से पूरा करेंगे. आपके रुके हुए काम आज पूरे हो जायेंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: हरा
  • उपाय: गणेश जी को दूर्वा (घास) अर्पित करें.

कर्क राशि 
आज आपका दिन आपके अपनों के लिए खुशिया लाने वाला है. आपको अपनी समस्त परेशानियों का आज सलूशन आज मिल जायेगा. आज जीवनसाथी आपके लिए कुछ ख़ास करने का प्लान बना सकते हैं.

बेरोजगारों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जॉब का ऑफर आयेगा.किसानों के लिए आज का दिन ऊर्जा से भरा रहने वाला है, फसल की पैदावार अच्छी होगी. राजनीति से जुड़े लोगों का समाज में बोलबाला होगा.

  • भाग्यशाली अंक: 2
  • भाग्यशाली रंग: दूधिया सफेद या चांदी
  • उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें.

सिंह राशि
आज आपका दिन आपके लिए नया बदलाव लाने वाला है.आपको अचानक किसी काम से मुनाफा हो सकता है. इस राशि के जिन लोगोंका स्टेशनरी का बिजनेस है, उनकी बिक्री में बढ़ोतरी होगी. खेलकूद से जुड़े लोगों को लाभ के कई मौके मिलेंगे.पारिवारिक जीवन में खुशियाँ बरकरार रहेगी.

माता- पिता को बच्चों से किसी काम में सहयोग मिलेगा. आज आपके घर पर कोई रिलेटिव आ सकता है. सेहत के मामले में आपका दिन बेहतर बना रहेगा. धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग दें, जीवन में सुख की अनुभूति होगी.

  • भाग्यशाली अंक: 1
  • भाग्यशाली रंग: नारंगी या सुनहरा
  • उपाय: उगते सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें.

कन्या राशि 
आज आपका दिन सामान्य रहने वाला है.इस राशि के मीडिया से जुड़े लोगों को आज नई उपलब्धियां प्राप्त होगी. आज आप किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे. बिजनेस के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है. आपकी यात्रा मंगलमय रहेगी.

आपके आसपास पॉजिटिव बदलाव आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा. सामाजिक क्षेत्र में आपका दायरा बढ़ेगा. फैशन डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है. मंदिर की साफ- सफाई में अपना सहयोग कर सकते हैं.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: गहरा हरा
  • उपाय: पक्षियों को दाना डालें और गाय को हरा चारा खिलाएं.

तुला राशि
आज आपका दिन आपके लिए नया बदलाव लाने वाला है.आपको अचानक किसी काम से मुनाफा हो सकता है. इस राशि के जिन लोगोंका स्टेशनरी का बिजनेस है, उनकी बिक्री में बढ़ोतरी होगी. खेलकूद से जुड़े लोगों को लाभ के कई मौके मिलेंगे.

पारिवारिक जीवन में खुशियाँ बरकरार रहेगी.माता- पिता को बच्चों से किसी काम में सहयोग मिलेगा. आज आपके घर पर कोई रिलेटिव आ सकता है. सेहत के मामले में आपका दिन बेहतर बना रहेगा. धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग दें, जीवन में सुख की अनुभूति होगी.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: पीला
  • उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

वृश्चिक राशि
आज आपका दिन आपके लिए नया बदलाव लाने वाला है.आपको अचानक किसी काम से मुनाफा हो सकता है. इस राशि के जिन लोगोंका स्टेशनरी का बिजनेस है, उनकी बिक्री में बढ़ोतरी होगी. खेलकूद से जुड़े लोगों को लाभ के कई मौके मिलेंगे.

पारिवारिक जीवन में खुशियाँ बरकरार रहेगी.माता- पिता को बच्चों से किसी काम में सहयोग मिलेगा. आज आपके घर पर कोई रिलेटिव आ सकता है. सेहत के मामले में आपका दिन बेहतर बना रहेगा. धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग दें, जीवन में सुख की अनुभूति होगी.

  • भाग्यशाली अंक: 7
  • भाग्यशाली रंग: गुलाबी
  • उपाय: जरूरतमंदों को सफेद वस्त्र या भोजन का दान करें.

धनु राशि
आज आप अपने दिन की शुरुआत शांत मन से करेंगे.आपके धन-धान्य में वृद्धि होगी. दोस्तों के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग करेंगे. आज आपको फिजूल की बातों में पड़ने से बचना चाहिए. आपकी सेहत में कुछ उतार- चढ़ाव बना रहेगा.

तली-भुनी चीजें खाने से आपको बचना चाहिए, अपनी रूटीन में सीजनल फ्रूट ऐड कर सकते हैं, स्वास्थ्य फिट रहेगा. आपके कुछ खास काम में आज रुकावट आ सकती है, लेकिन शाम तक काम पूरा हो जायेगा. इस राशि की महिलाये ऑनलाइन योगा की ट्रेनिंग सीख सकती हैं.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • भाग्यशाली रंग: महरून
  • उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

मकर राशि
आज आपका दिन अनुकूल रहने वाला है. संतान के साथ संबंधों में मजबूती आयेगी. पैतृक सम्पति आज आपको मिल सकती है. पुराने रोगों से आपको छुटकारा मिलेगा. आज आपके सभी काम आसानी से पूरे होंगे.

कॉमर्स फील्ड के छात्रों को आज कुछ नया सीखने को मिलेगा ज्ञान में बढ़ोतरी होगी. आप अपने परिवार वालों को नई डिश बनाकर खिला सकते हैं जिससे आपके परिवार में ख़ुशी का माहौल बना रहेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: पीला
  • उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

कुंभ राशि
 आज आपके दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी. आपका विरोध करने वाले लोग भी आपके काम की सराहना देंगे. मानसिक रूप से शांति महसूस करेंगे. आज सगे सम्बन्धियों से आपको आर्थिक मदद मिलती रहेगी.

पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में सफलता मिलेगी. इस राशि के लोग जो लोग होम डेकोरेशन का काम कर रहे हैं, उनको मेहनत के उपरांत ही सफलता के योग हैं. टेंशन फ्री रहने के लिए आप किसी अच्छी जगह घूमने जा सकते हैं. 

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • भाग्यशाली रंग: काला या आसमानी
  • उपाय: गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं.

मीन राशि
आज आपका दिन आपके जीवन में नया बदलाव लाने वाला है. विरोधी आपके धैर्य को देखकर हार मानेंगे.जो लोग फ्रेशर हैं, उनकी अच्छी जॉब लगेगी. आर्थिक रूप से आ रही कठिनाइयों से आपको निजात मिलेगी.

फ्रीलान्स कंटेंट राइटिंग कर रहे लोगों की काम में तरक्की होगी.स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या से आज आपको आराम मिलेगा. किसी करीबी से शुभ समाचार मिलेगा.माताएं अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए कुछ कठोर कदम उठाएंगी. विद्यार्थियों को स्वयं की मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, सफलता के अच्छे योग बन रहे हैं.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: सुनहरा या पीला
  • उपाय: केले के वृक्ष की पूजा करें और चने की दाल का दान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 26 Feb 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Horoscope Tomorrow Kal Ka Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Kal Ka Rashifal 27 Feb 2026: इन 3 राशियों को रहना होगा बेहद सतर्क, एक छोटी सी चूक पड़ सकती है भारी! पढ़े कल का राशिफल
27 फरवरी 2026, को इन 3 राशियों को रहना होगा बेहद सतर्क, एक छोटी सी चूक पड़ सकती है भारी! पढ़े कल का राशिफल
राशिफल
Tarot Card Reading 26 January 2026: टैरो कार्ड भविष्यवाणी, जानें 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा धन, करियर और प्रेम जीवन
26 फरवरी 2026 टैरो कार्ड भविष्यवाणी, जानें 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा धन, करियर और प्रेम जीवन
राशिफल
Aaj ka Mesh Rashifal 26 February 2026: मेष राशि रुके पैसे मिलेंगे, करियर में मिल सकता है फायदा
Aaj ka Mesh Rashifal 26 February 2026: मेष राशि रुके पैसे मिलेंगे, करियर में मिल सकता है फायदा
राशिफल
Aaj ka Vrishabh Rashifal 26 February 2026: वृषभ राशि प्रमोशन के योग, मेहनत से बढ़ेगी पहचान
Aaj ka Vrishabh Rashifal 26 February 2026: वृषभ राशि प्रमोशन के योग, मेहनत से बढ़ेगी पहचान
Advertisement

वीडियोज

AI, Cyber, Green-Tech: Israel के साथ Future Alliance | Paisa Live
UP Politics : गाने पर भिड़े Manoj और Akhilesh — UP की सियासत में नया बवाल! |
Shimla News: दिल्ली ले जाने से पहले आरोपियों का पुलिस ने क्यों कराया चेकअप? | AI Summit | Breaking
Psycho Saiyaan रिव्यू: Tejasswi Prakash का जबरदस्त अभिनय, Ravi Kishan ने लगाई आग
Shimla News: शिमला से पकड़े गए आरोपियों का Ambala में कराया मेडिकल | AI Summit | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'कश्मीर का बजट IMF की खैरात से भी ज्यादा...', UN में भारतीय डिप्लोमैट ने PAK-IOC की निकाल दी हेकड़ी
'कश्मीर का बजट IMF की खैरात से भी ज्यादा...', UN में भारतीय डिप्लोमैट ने PAK-IOC की निकाल दी हेकड़ी
महाराष्ट्र
Malegaon News: मालेगांव महापालिका ऑफिस में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद, 7 लोगों पर केस दर्ज
मालेगांव महापालिका ऑफिस में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद, 7 लोगों पर केस दर्ज
विश्व
Venezuela Oil: भारत को सुपर टैंकरों के जरिए कच्चे तेल की सप्लाई करने वाला है वेनेजुएला! सस्ता या महंगा, कितनी होगी कीमत?
भारत को सुपर टैंकरों के जरिए कच्चे तेल की सप्लाई करने वाला है वेनेजुएला! सस्ता या महंगा, कितनी होगी कीमत?
क्रिकेट
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
बॉलीवुड
कौन है वो डायरेक्टर जिसकी फिल्में कभी फ्लॉप नहीं होतीं? नाम ही हिट की गारंटी है
बॉलीवुड डायरेक्टर जिसकी हर फिल्म हुई है हिट, नाम ही है सक्सेज की गारंटी
विश्व
'भारत ने चाबहार पोर्ट के 100 करोड़ रुपए...', ईरान का बड़ा बयान, क्या अटका PAK की हालत खराब करने वाला 'गोल्डन गेट'?
'भारत ने चाबहार पोर्ट के 100 करोड़ रुपए...', ईरान का बड़ा बयान, क्या अटका PAK की हालत खराब करने वाला 'गोल्डन गेट'?
हेल्थ
HIV Cases In Bihar: बिहार के किस जिले में एड्स के सबसे ज्यादा मरीज, जानें यहां क्यों फैल रही यह महामारी?
बिहार के किस जिले में एड्स के सबसे ज्यादा मरीज, जानें यहां क्यों फैल रही यह महामारी?
ट्रेंडिंग
ऑटो में आगे बैठी महिला तो भड़क गए यूजर्स, करने लगे ऐसी-ऐसी गंदी बातें
ऑटो में आगे बैठी महिला तो भड़क गए यूजर्स, करने लगे ऐसी-ऐसी गंदी बातें
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget