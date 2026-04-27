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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 27 April 2026: मेष राशि मोहिनी एकादशी पर होगा आकस्मिक धन लाभ, बैंकिंग क्षेत्र में मिलेगी बड़ी राहत

Aaj ka Mesh Rashifal 27 April 2026: मेष राशि मोहिनी एकादशी पर होगा आकस्मिक धन लाभ, बैंकिंग क्षेत्र में मिलेगी बड़ी राहत

Aries Horoscope 27 April 2026: मेष राशि वालों को आज आकस्मिक धन लाभ और बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिलेगा. ऑफिस की बाधाएं दूर होंगी और पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी. परिवार के साथ रिश्ते गहरे होंगे.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 27 Apr 2026 02:00 AM (IST)
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Aaj ka Mesh Rashifal 27 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी तिथि है. मेष राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 5वें भाव (संतान, बुद्धि और आकस्मिक लाभ स्थान) में गोचर कर रहे हैं. आज चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष बना हुआ है, इसलिए निर्णय लेते समय थोड़ा सतर्क रहें. हालांकि, ध्रुव योग और सुनफा योग का प्रभाव आपकी आर्थिक और बौद्धिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "वीआईपी ट्रीटमेंट" वाला है. ध्रुव योग के बनने से बैंक मैनेजर आपके पुराने बेहतरीन रिकॉर्ड को देखते हुए आपको विशेष सुविधाएं और प्राथमिकता प्रदान करेंगे, जिससे आपके व्यावसायिक लेन-देन बेहद आसान हो जाएंगे. यदि आप बिजनेस में किसी बड़े बदलाव या विस्तार का विचार कर रहे हैं, तो स्वतंत्र निर्णय लेने के बजाय परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह जरूर लें. उत्तर-पश्चिम दिशा में संपत्ति का सौदा करना आज आपके लिए भविष्य में खुशहाली और गतिशीलता लेकर आएगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन "बाधा मुक्ति" का है. ऑफिस में पिछले कुछ समय से जो अड़चनें आपके रास्ते में आ रही थीं, वे आज खुद-ब-खुद हट जाएंगी. आपको प्रगति के लिए एक साफ और सुगम रास्ता मिलेगा. सबसे अच्छी बात यह है कि आज आप कार्यक्षेत्र की समस्याओं को दफ्तर तक ही सीमित रखेंगे और उन्हें घर नहीं ले जाएंगे, जिससे आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बेहतरीन संतुलन बना रहेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन "एकाग्रता" का है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र आज कमाल की एकाग्रता महसूस करेंगे. जटिल से जटिल थ्योरी और सिद्धांतों को आप बहुत आसानी से समझकर याद कर लेंगे. यह मानसिक स्पष्टता आपके आत्मविश्वास को शिखर पर रखेगी. आज का दिन नोट्स बनाने और कठिन विषयों को सुलझाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का संचार होगा. काम के बोझ को घर से दूर रखने के कारण बच्चों के साथ आपका रिश्ता और भी गहरा और प्यार भरा होगा. आप उनके साथ क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे. जीवनसाथी के साथ वैचारिक तालमेल अच्छा रहेगा. हालांकि, चन्द्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण शाम के समय थोड़ी चिड़चिड़ाहट हो सकती है, जिसे धैर्य से नियंत्रित करें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के लिहाज से आज आपको बदलते मौसम के प्रति सचेत रहने की जरूरत है. शरीर में पानी की कमी न होने दें. पर्याप्त मात्रा में सादा पानी और नारियल पानी का सेवन करें, इससे आप ऊर्जावान बने रहेंगे और डिहाइड्रेशन से बचे रहेंगे. शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी, लेकिन खान-पान में सात्विकता बनाए रखें.

  • भाग्यशाली रंग: ऑफ व्हाइट (शांति और स्पष्टता का प्रतीक)
  • भाग्यशाली अंक: 6
  • अशुभ अंक: 3
  • आज का उपाय: मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें. चन्द्रमा-केतु दोष की शांति के लिए किसी मंदिर में काले तिल या नारियल का दान करना लाभकारी रहेगा.

(FAQs)

1. क्या आज बिजनेस में निवेश या बदलाव करना सही है?
    आज चन्द्रमा-केतु दोष के कारण कोई भी बड़ा बदलाव केवल परिवार की सलाह पर ही करें. उत्तर-पश्चिम दिशा में संपत्ति का सौदा करना आपके लिए शुभ रहेगा.

2. आज शुभ कार्यों के लिए कौन सा समय श्रेष्ठ है?
    पंचांग के अनुसार आज के दिन कोई विशेष शुभ समय उपलब्ध नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों को सामान्य गति से चलने दें और राहुकाल (07:30 - 09:00) का त्याग करें.

3. आकस्मिक धन लाभ के लिए क्या करें?
    आज पंचम भाव का चंद्रमा अचानक लाभ के योग बना रहा है. बैंकिंग कार्यों में अपनी साख का लाभ उठाएं, अटका हुआ धन वापस मिल सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Apr 2026 02:00 AM (IST)
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