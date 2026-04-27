Aaj ka Mesh Rashifal 27 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी तिथि है. मेष राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 5वें भाव (संतान, बुद्धि और आकस्मिक लाभ स्थान) में गोचर कर रहे हैं. आज चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष बना हुआ है, इसलिए निर्णय लेते समय थोड़ा सतर्क रहें. हालांकि, ध्रुव योग और सुनफा योग का प्रभाव आपकी आर्थिक और बौद्धिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "वीआईपी ट्रीटमेंट" वाला है. ध्रुव योग के बनने से बैंक मैनेजर आपके पुराने बेहतरीन रिकॉर्ड को देखते हुए आपको विशेष सुविधाएं और प्राथमिकता प्रदान करेंगे, जिससे आपके व्यावसायिक लेन-देन बेहद आसान हो जाएंगे. यदि आप बिजनेस में किसी बड़े बदलाव या विस्तार का विचार कर रहे हैं, तो स्वतंत्र निर्णय लेने के बजाय परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह जरूर लें. उत्तर-पश्चिम दिशा में संपत्ति का सौदा करना आज आपके लिए भविष्य में खुशहाली और गतिशीलता लेकर आएगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन "बाधा मुक्ति" का है. ऑफिस में पिछले कुछ समय से जो अड़चनें आपके रास्ते में आ रही थीं, वे आज खुद-ब-खुद हट जाएंगी. आपको प्रगति के लिए एक साफ और सुगम रास्ता मिलेगा. सबसे अच्छी बात यह है कि आज आप कार्यक्षेत्र की समस्याओं को दफ्तर तक ही सीमित रखेंगे और उन्हें घर नहीं ले जाएंगे, जिससे आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बेहतरीन संतुलन बना रहेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन "एकाग्रता" का है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र आज कमाल की एकाग्रता महसूस करेंगे. जटिल से जटिल थ्योरी और सिद्धांतों को आप बहुत आसानी से समझकर याद कर लेंगे. यह मानसिक स्पष्टता आपके आत्मविश्वास को शिखर पर रखेगी. आज का दिन नोट्स बनाने और कठिन विषयों को सुलझाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का संचार होगा. काम के बोझ को घर से दूर रखने के कारण बच्चों के साथ आपका रिश्ता और भी गहरा और प्यार भरा होगा. आप उनके साथ क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे. जीवनसाथी के साथ वैचारिक तालमेल अच्छा रहेगा. हालांकि, चन्द्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण शाम के समय थोड़ी चिड़चिड़ाहट हो सकती है, जिसे धैर्य से नियंत्रित करें.

सेहत के लिहाज से आज आपको बदलते मौसम के प्रति सचेत रहने की जरूरत है. शरीर में पानी की कमी न होने दें. पर्याप्त मात्रा में सादा पानी और नारियल पानी का सेवन करें, इससे आप ऊर्जावान बने रहेंगे और डिहाइड्रेशन से बचे रहेंगे. शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी, लेकिन खान-पान में सात्विकता बनाए रखें.

भाग्यशाली रंग: ऑफ व्हाइट (शांति और स्पष्टता का प्रतीक)

ऑफ व्हाइट (शांति और स्पष्टता का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 6

6 अशुभ अंक: 3

3 आज का उपाय: मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें. चन्द्रमा-केतु दोष की शांति के लिए किसी मंदिर में काले तिल या नारियल का दान करना लाभकारी रहेगा.

(FAQs)

1. क्या आज बिजनेस में निवेश या बदलाव करना सही है?

आज चन्द्रमा-केतु दोष के कारण कोई भी बड़ा बदलाव केवल परिवार की सलाह पर ही करें. उत्तर-पश्चिम दिशा में संपत्ति का सौदा करना आपके लिए शुभ रहेगा.

2. आज शुभ कार्यों के लिए कौन सा समय श्रेष्ठ है?

पंचांग के अनुसार आज के दिन कोई विशेष शुभ समय उपलब्ध नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों को सामान्य गति से चलने दें और राहुकाल (07:30 - 09:00) का त्याग करें.

3. आकस्मिक धन लाभ के लिए क्या करें?

आज पंचम भाव का चंद्रमा अचानक लाभ के योग बना रहा है. बैंकिंग कार्यों में अपनी साख का लाभ उठाएं, अटका हुआ धन वापस मिल सकता है.

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