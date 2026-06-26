Mesh Rashifal 26 June 2026: पंचांग के अनुसार आज रात्रि 10:23 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा. नक्षत्रों की बात करें तो आज शाम 07:16 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र की शुरुआत होगी.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो कई कार्यों में सफलता दिलाने में सहायक होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे दोपहर 12:33 के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा.

राहुकाल: सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और धन-संपत्ति (Business and Finance Rashifal)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद चुनौतीपूर्ण और उतार-चढ़ाव से भरा रहने वाला है. चंद्रमा के अष्टम भाव में होने के कारण व्यावसायिक क्षेत्र में नकदी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है. यदि आप बैंक से लोन लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें देरी हो सकती है जिससे आपके दैनिक कार्य प्रभावित होंगे.

मार्केट में किसी पेमेंट को लेकर आपकी पार्टी या क्लाइंट के साथ कहासुनी हो सकती है. किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण गलतफहमियां इतनी बढ़ सकती हैं कि आपके व्यावसायिक संबंध हमेशा के लिए बिगड़ सकते हैं. आज जल्दबाजी में लिया गया कोई भी गलत निर्णय आपको गंभीर आर्थिक हानि की ओर धकेल सकता है. संभावना है कि कोई बड़ा ऑर्डर अचानक रद्द हो जाए, जिससे भारी नुकसान उठाना पड़े. इसके अलावा, आपके किसी प्रतिद्वंद्वी ने आपके खिलाफ जो चाल चली थी, वह आज आपके सामने आ सकती है. अपने स्टॉक और सामान की सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि उसमें खराबी आने के भी संकेत हैं.

नौकरी और करियर (Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यस्थल पर बहुत मुश्किल भरा रहने वाला है. काम में किसी बड़ी लापरवाही या देरी की वजह से आपके बॉस आपसे बेहद नाराज हो सकते हैं. सहकर्मी भी आपके पक्ष में नहीं दिखेंगे और वे आपके विरुद्ध बातें या राजनीति कर सकते हैं.

यदि आज आपकी कोई महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है, तो पूरी तैयारी के साथ जाएं. विरोधी या उच्च अधिकारी आपके प्रोजेक्ट में कमियां निकाल सकते हैं, जिससे सबके सामने आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है. आज काम का बोझ इतना अधिक रहेगा कि उसे संभालना आपके लिए मानसिक रूप से मुश्किल हो जाएगा. धैर्य से काम लें और खुद को विवादों से दूर रखें.

शिक्षा और छात्र (Education and Students Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई वाला रहेगा. पढ़ाई का बढ़ता दबाव और मानसिक तनाव आपके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है. अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज आलस्य और भटकाव से बचना होगा. किसी भी नए प्रोजेक्ट या कोर्स में दाखिला लेने से पहले अपने गुरु या बड़ों से सलाह अवश्य लें. आज के दिन शॉर्टकट अपनाने की कोशिश न करें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन कुछ अशांत रह सकता है. चंद्रमा की स्थिति के कारण आपके ननिहाल पक्ष से किसी बात को लेकर मनमुटाव होने की आशंका है, जिससे संबंधों में दूरी आ सकती है. वैवाहिक जीवन में भी जीवनसाथी के साथ कड़वाहट बढ़ सकती है, इसलिए बातचीत करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. घर में किसी बड़े फैसले को लेकर माता-पिता के साथ मतभेद हो सकता है. तनावपूर्ण माहौल को शांत करने के लिए शांत रहना ही आज एकमात्र उपाय है.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

आज सेहत को लेकर नौकरीपेशा और कामकाजी लोगों को बहुत अधिक सावधानी बरतनी होगी. अत्यधिक काम के दबाव और मानसिक तनाव के कारण आपको तेज सिर दर्द, शरीर में दर्द या बेचैनी की समस्या हो सकती है. स्वास्थ्य में गिरावट के कारण आप अपने जरूरी कामों पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पाएंगे. आज पर्याप्त आराम करें और खान-पान का विशेष ध्यान रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय

भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver)

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: आज शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं जैसे दूध, चीनी या चावल का दान करें. इसके साथ ही अष्टम चंद्रमा के दोष को शांत करने के लिए "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें और पक्षियों को पानी पिलाएं. इससे मानसिक तनाव कम होगा और आने वाले संकट टलेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

