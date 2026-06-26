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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMesh Rashifal 26 June 2026: नौकरीपेशा जातक कार्यस्थल पर दफ्तर की राजनीति से बचें, बॉस की नाराजगी बढ़ा सकती है मानसिक तनाव

Mesh Rashifal 26 June 2026: नौकरीपेशा जातक कार्यस्थल पर दफ्तर की राजनीति से बचें, बॉस की नाराजगी बढ़ा सकती है मानसिक तनाव

Aries Horoscope: क्या मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कोई बड़ा आर्थिक नुकसान लेकर आने वाला है? जानिए 26 जून 2026 को आपकी नौकरी, व्यापार और पारिवारिक जीवन में क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 26 Jun 2026 03:00 AM (IST)
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Mesh Rashifal 26 June 2026: पंचांग के अनुसार आज रात्रि 10:23 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा. नक्षत्रों की बात करें तो आज शाम 07:16 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र की शुरुआत होगी.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो कई कार्यों में सफलता दिलाने में सहायक होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे दोपहर 12:33 के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा.

राहुकाल: सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और धन-संपत्ति (Business and Finance Rashifal)
व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद चुनौतीपूर्ण और उतार-चढ़ाव से भरा रहने वाला है. चंद्रमा के अष्टम भाव में होने के कारण व्यावसायिक क्षेत्र में नकदी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है. यदि आप बैंक से लोन लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें देरी हो सकती है जिससे आपके दैनिक कार्य प्रभावित होंगे.

मार्केट में किसी पेमेंट को लेकर आपकी पार्टी या क्लाइंट के साथ कहासुनी हो सकती है. किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण गलतफहमियां इतनी बढ़ सकती हैं कि आपके व्यावसायिक संबंध हमेशा के लिए बिगड़ सकते हैं. आज जल्दबाजी में लिया गया कोई भी गलत निर्णय आपको गंभीर आर्थिक हानि की ओर धकेल सकता है. संभावना है कि कोई बड़ा ऑर्डर अचानक रद्द हो जाए, जिससे भारी नुकसान उठाना पड़े. इसके अलावा, आपके किसी प्रतिद्वंद्वी ने आपके खिलाफ जो चाल चली थी, वह आज आपके सामने आ सकती है. अपने स्टॉक और सामान की सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि उसमें खराबी आने के भी संकेत हैं.

नौकरी और करियर (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यस्थल पर बहुत मुश्किल भरा रहने वाला है. काम में किसी बड़ी लापरवाही या देरी की वजह से आपके बॉस आपसे बेहद नाराज हो सकते हैं. सहकर्मी भी आपके पक्ष में नहीं दिखेंगे और वे आपके विरुद्ध बातें या राजनीति कर सकते हैं.

यदि आज आपकी कोई महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है, तो पूरी तैयारी के साथ जाएं. विरोधी या उच्च अधिकारी आपके प्रोजेक्ट में कमियां निकाल सकते हैं, जिससे सबके सामने आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है. आज काम का बोझ इतना अधिक रहेगा कि उसे संभालना आपके लिए मानसिक रूप से मुश्किल हो जाएगा. धैर्य से काम लें और खुद को विवादों से दूर रखें.

शिक्षा और छात्र (Education and Students Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई वाला रहेगा. पढ़ाई का बढ़ता दबाव और मानसिक तनाव आपके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है. अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज आलस्य और भटकाव से बचना होगा. किसी भी नए प्रोजेक्ट या कोर्स में दाखिला लेने से पहले अपने गुरु या बड़ों से सलाह अवश्य लें. आज के दिन शॉर्टकट अपनाने की कोशिश न करें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन कुछ अशांत रह सकता है. चंद्रमा की स्थिति के कारण आपके ननिहाल पक्ष से किसी बात को लेकर मनमुटाव होने की आशंका है, जिससे संबंधों में दूरी आ सकती है. वैवाहिक जीवन में भी जीवनसाथी के साथ कड़वाहट बढ़ सकती है, इसलिए बातचीत करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. घर में किसी बड़े फैसले को लेकर माता-पिता के साथ मतभेद हो सकता है. तनावपूर्ण माहौल को शांत करने के लिए शांत रहना ही आज एकमात्र उपाय है.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
आज सेहत को लेकर नौकरीपेशा और कामकाजी लोगों को बहुत अधिक सावधानी बरतनी होगी. अत्यधिक काम के दबाव और मानसिक तनाव के कारण आपको तेज सिर दर्द, शरीर में दर्द या बेचैनी की समस्या हो सकती है. स्वास्थ्य में गिरावट के कारण आप अपने जरूरी कामों पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पाएंगे. आज पर्याप्त आराम करें और खान-पान का विशेष ध्यान रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय
भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver)
भाग्यशाली अंक: 6
अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: आज शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं जैसे दूध, चीनी या चावल का दान करें. इसके साथ ही अष्टम चंद्रमा के दोष को शांत करने के लिए "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें और पक्षियों को पानी पिलाएं. इससे मानसिक तनाव कम होगा और आने वाले संकट टलेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Jun 2026 03:00 AM (IST)
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