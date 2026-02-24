करियर और जॉब राशिफल:

कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और समझदारी की सराहना होगी. अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जैसे प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या किसी बड़े प्रोजेक्ट में शामिल होने का मौका. हालांकि काम का दबाव भी बढ़ सकता है, इसलिए समय प्रबंधन जरूरी रहेगा.

बिजनेस और वित्त राशिफल:

व्यापारियों के लिए दिन बहुत अनुकूल है. सोशल मीडिया या मार्केटिंग से अच्छा लाभ मिल सकता है. किसी बड़े ब्रांड या क्लाइंट के साथ सहयोग का अवसर मिल सकता है. निवेश से भी लाभ होने की संभावना है, लेकिन जल्दबाजी में फैसले न लें.

स्वास्थ्य राशिफल:

शरीर में दर्द या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आराम और संतुलित आहार पर ध्यान दें. योग या हल्की एक्सरसाइज फायदेमंद रहेगी.

लव और फैमिली राशिफल:

प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. परिवार में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा और माहौल सुखद रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल:

विद्यार्थियों को आज ध्यान भटकने से बचना होगा. सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताने से पढ़ाई प्रभावित हो सकती है. फोकस बनाए रखें तो सफलता मिलेगी.

लकी नंबर: 5

लकी कलर: पिंक

उपाय: आज मां लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें.

FAQs

1. क्या आज मेष राशि वालों को धन लाभ होगा?

हाँ, निवेश और व्यापार से लाभ के योग बन रहे हैं.

2. क्या आज नौकरी में कोई अच्छी खबर मिल सकती है?

संभावना है कि आपको नई जिम्मेदारी या प्रशंसा मिले.

3. स्वास्थ्य के मामले में क्या सावधानी रखें?

शारीरिक थकान और दर्द से बचने के लिए पर्याप्त आराम और योग करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.