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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 23 April 2026: सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ मेष राशि वालों के लिए खुलेंगे सफलता के द्वार, जानें अपनी सेहत और व्यापार का हाल

Aaj ka Mesh Rashifal 23 April 2026: सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ मेष राशि वालों के लिए खुलेंगे सफलता के द्वार, जानें अपनी सेहत और व्यापार का हाल

Aries Horoscope 23 April 2026: मेष राशिफल सर्वार्थ सिद्धि योग से व्यापार में बड़ी डील होगी. अटके प्रोजेक्ट्स पूरे होने से सुकून मिलेगा. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 Apr 2026 02:00 AM (IST)
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  • बिजनेस में नए निवेश और डील से होगा लाभ.
  • नौकरीपेशा जातकों के अटके प्रोजेक्ट होंगे पूरे.
  • विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट सबमिशन में मिलेगी सफलता.
  • पारिवारिक जीवन में सेवा भाव, रिश्ता मजबूत होगा.

Aaj ka Mesh Rashifal 23 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रात्रि 08:50 तक रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि का आगमन होगा. नक्षत्रों की बात करें तो रात्रि 08:57 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, फिर पुष्य नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा दोपहर 03:13 के बाद अपनी स्वराशि कर्क में प्रवेश करेंगे.

आज आपको वाशि, सुनफा, गजकेसरी, धृति और विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रबल साथ मिलेगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 (लाभ-अमृत) और दोपहर 01:15 से 02:15 (शुभ) का समय सर्वश्रेष्ठ है. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नई उम्मीदें लेकर आया है. बिजनेसमैन को मार्केट से अच्छे ऑर्डर्स मिलने की संभावना है, जिससे लंबे समय से चली आ रही मानसिक चिंता दूर होगी. यदि आप बिजनेस में नए इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ग्रह स्थिति आपके पूरी तरह अनुकूल है. पब्लिक रिलेशन को और मजबूत करने पर ध्यान दें, यह भविष्य में बड़ा लाभ दिलाएगा. भूमि की खरीद-फरोख्त (Real Estate) से जुड़े जातकों के लिए आज कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल होने के योग बन रहे हैं.

 करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों (Employed Person) के लिए आज का दिन राहत भरा रहेगा. काफी दिनों से अटके हुए या ड्यू चल रहे प्रोजेक्ट्स आज सफलतापूर्वक पूरे होंगे, जिससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा. वर्कस्पेस पर आज शांति से काम करने और परिस्थितियों को समझदारी से संभालने की जरूरत है. आपकी मेहनत का फल जल्द ही प्रमोशन या रिवॉर्ड के रूप में मिल सकता है. किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात आपके करियर के लिए नए रास्ते खोल सकती है.

 शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा भागदौड़ भरा हो सकता है. प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करके सबमिट करने का दबाव आप पर रहेगा, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि योग की शुभता से आप इसे सफलतापूर्वक कर पाएंगे. स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सीखने का दिन है; कोच से नई तकनीक और कौशल सीखने को मिलेंगे. दूसरों की फिटनेस देखकर ईर्ष्या के बजाय उसे प्रेरणा के रूप में लें, इससे आपकी परफॉरमेंस में सुधार होगा.

 लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज सेवा और समर्पण का भाव रहेगा. चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से आपको रिश्तेदारों की मदद करने का अवसर मिल सकता है. परिवार के सदस्यों का ध्यान रखना आज आपकी प्राथमिकता रहेगी, जिससे आपसी संबंधों में मजबूती आएगी. वैवाहिक जीवन सामान्य और शांतिपूर्ण बना रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग आपको कठिन निर्णयों में संबल प्रदान करेगा.

 स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
सेहत के लिहाज से आज का दिन स्थिर रहेगा. कोई पुरानी समस्या परेशान नहीं करेगी, लेकिन दिन भर की व्यस्तता के कारण शाम को थोड़ी थकान महसूस हो सकती है. मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान का सहारा लें. संतुलित दिनचर्या बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

 भाग्यशाली अंक, रंग एवं उपाय
 भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver)
 भाग्यशाली अंक: 1
 अशुभ अंक: 6
 आज का उपाय: हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और सर्वार्थ सिद्धि योग में किसी नए कार्य की शुरुआत करना शुभ रहेगा.

FAQs

1. क्या आज मेष राशि वालों को निवेश करना चाहिए?
जी हां, आज का दिन इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अनुकूल है, विशेषकर बिजनेस विस्तार के लिए.

2. आज करियर में क्या विशेष लाभ मिलेगा?
अटके हुए प्रोजेक्ट्स पूरे होने से वर्क लोड कम होगा और अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन से लाभ होगा.

3. आज की यात्रा के लिए शुभ दिशा कौन सी है?
आज दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ और फलदायी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 23 Apr 2026 02:00 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mesh Rashifal Aries Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज मेष राशि वालों के लिए बिजनेस में क्या खास है?

बिजनेसमैन को अच्छे ऑर्डर्स मिलने और नए निवेश की प्लानिंग के लिए ग्रह स्थिति अनुकूल है. पब्लिक रिलेशन मजबूत करने से भविष्य में लाभ होगा.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज करियर में क्या राहत मिलेगी?

काफी दिनों से अटके हुए प्रोजेक्ट्स आज सफलतापूर्वक पूरे होंगे, जिससे मानसिक सुकून मिलेगा. मेहनत का फल प्रमोशन या रिवॉर्ड के रूप में मिल सकता है.

छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

छात्रों को प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे करने का दबाव रहेगा, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि योग की मदद से वे सफल होंगे. स्पोर्ट्स पर्सन नई तकनीकें सीख सकते हैं.

पारिवारिक जीवन और वैवाहिक संबंधों के लिए आज का दिन कैसा है?

पारिवारिक जीवन में सेवा और समर्पण का भाव रहेगा. रिश्तेदारों की मदद करने का अवसर मिल सकता है. वैवाहिक जीवन सामान्य और शांतिपूर्ण बना रहेगा.

आज मेष राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में क्या कहा गया है?

सेहत के लिहाज से दिन स्थिर रहेगा. पुरानी समस्याएँ परेशान नहीं करेंगी, लेकिन शाम को थकान महसूस हो सकती है. मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान करें.

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