Aaj ka Mesh Rashifal 22 June 2026: सोमवार का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से अनुकूल और प्रगतिशील रहने वाला है. पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 3:40 बजे तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी.

सुबह 10:22 बजे तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र और उसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शंख योग और बुधादित्य योग के साथ भद्र योग का शुभ प्रभाव भी आपकी राशि पर रहेगा.

चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित होने से आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और कार्यकुशलता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. आज आप जिन कार्यों को लंबे समय से पूरा करना चाह रहे थे, उनमें गति देखने को मिल सकती है. करियर, व्यवसाय, शिक्षा और आर्थिक मामलों में आगे बढ़ने के लिए यह दिन महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

सप्ताह की शुरुआत में बिजनेस की सिचुएशन थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है, लेकिन आप अपनी एबिलिटी (योग्यता) से उसे अनुकूल बनाने में सफल रहेंगे. नए बिजनेस में निवेश के लिए समय थोड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, लेकिन आपको परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा. सोशल प्रोग्राम्स में संतुलित समय ही खर्च करें, अन्यथा व्यापारिक कार्यों में देरी हो सकती है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए सोमवार का दिन सकारात्मक ऊर्जा और पुरस्कार लेकर आ रहा है. ऑफिस का वातावरण पूरी तरह पॉजिटिव रहेगा और नए वर्क की स्टार्टिंग में आपको शानदार सफलता मिलेगी. वर्कप्लेस पर आपकी कड़ी मेहनत का बड़ा 'प्राइस' (पुरस्कार) आज आपको मिलेगा; कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वालों को स्थिरता बनाए रखने की सलाह दी जाती है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में सफलता दर्ज कराने का साबित होगा. छठा चंद्रमा प्रतियोगिता की भावना मजबूत करेगा. जो छात्र पिछले लंबे समय से अपने मुख्य परीक्षा के रिजल्ट (परिणाम) का इंतजार कर रहे थे, आज वे बहुत ही अच्छे अंकों के साथ पास होंगे, जिससे साख मजबूत होगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और मानसिक सुकून देने वाला रहेगा. आज आपको अपने परिवार के साथ बेहतरीन वक्त बिताने का मौका मिलेगा, और सभी लोगों का यह भावुक साथ आपके मानसिक तनाव को चुटकियों में दूर करने में मदद करेगा. सामाजिक कार्यों के लिए दिन शुभ है, आगे बढ़कर जरूरतमंदों की मदद करें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से छठे भाव का चंद्रमा आज आपको किसी पुरानी शारीरिक बीमारी या कष्ट से हमेशा के लिए पूरी तरह बड़ी मुक्ति दिला देगा. मानसिक रूप से आप बेहद शांत, फ्रेश और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे. शारीरिक ऊर्जा का स्तर बहुत हाई रहेगा.

भाग्यशाली रंग: क्रीम

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: मेष राशि के जातक आज छठे चंद्रमा की शुभता पाने और करियर की बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान हनुमान की शरण में जाएं. आज के दिन सुबह या शाम को हनुमान जी के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाएं, उन्हें बूंदी का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

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