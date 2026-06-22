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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 22 June 2026: मेष राशि छठे चंद्रमा के प्रभाव से पुरानी बीमारी से मिलेगा छुटकारा, अच्छे अंकों से पास होंगे छात्र

Aaj ka Mesh Rashifal 22 June 2026: मेष राशि छठे चंद्रमा के प्रभाव से पुरानी बीमारी से मिलेगा छुटकारा, अच्छे अंकों से पास होंगे छात्र

Aries Horoscope 22 June 2026: मेष राशि वालों को कॉर्पोरेट सेक्टर में मिलेगी स्थिरता, क्या सोमवार को हार्ड वर्क का मिलेगा शानदार प्राइस? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 22 Jun 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj ka Mesh Rashifal 22 June 2026: सोमवार का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से अनुकूल और प्रगतिशील रहने वाला है. पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 3:40 बजे तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी. 

सुबह 10:22 बजे तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र और उसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शंख योग और बुधादित्य योग के साथ भद्र योग का शुभ प्रभाव भी आपकी राशि पर रहेगा. 

चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित होने से आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और कार्यकुशलता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. आज आप जिन कार्यों को लंबे समय से पूरा करना चाह रहे थे, उनमें गति देखने को मिल सकती है. करियर, व्यवसाय, शिक्षा और आर्थिक मामलों में आगे बढ़ने के लिए यह दिन महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
सप्ताह की शुरुआत में बिजनेस की सिचुएशन थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है, लेकिन आप अपनी एबिलिटी (योग्यता) से उसे अनुकूल बनाने में सफल रहेंगे. नए बिजनेस में निवेश के लिए समय थोड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, लेकिन आपको परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा. सोशल प्रोग्राम्स में संतुलित समय ही खर्च करें, अन्यथा व्यापारिक कार्यों में देरी हो सकती है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए सोमवार का दिन सकारात्मक ऊर्जा और पुरस्कार लेकर आ रहा है. ऑफिस का वातावरण पूरी तरह पॉजिटिव रहेगा और नए वर्क की स्टार्टिंग में आपको शानदार सफलता मिलेगी. वर्कप्लेस पर आपकी कड़ी मेहनत का बड़ा 'प्राइस' (पुरस्कार) आज आपको मिलेगा; कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वालों को स्थिरता बनाए रखने की सलाह दी जाती है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में सफलता दर्ज कराने का साबित होगा. छठा चंद्रमा प्रतियोगिता की भावना मजबूत करेगा. जो छात्र पिछले लंबे समय से अपने मुख्य परीक्षा के रिजल्ट (परिणाम) का इंतजार कर रहे थे, आज वे बहुत ही अच्छे अंकों के साथ पास होंगे, जिससे साख मजबूत होगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और मानसिक सुकून देने वाला रहेगा. आज आपको अपने परिवार के साथ बेहतरीन वक्त बिताने का मौका मिलेगा, और सभी लोगों का यह भावुक साथ आपके मानसिक तनाव को चुटकियों में दूर करने में मदद करेगा. सामाजिक कार्यों के लिए दिन शुभ है, आगे बढ़कर जरूरतमंदों की मदद करें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से छठे भाव का चंद्रमा आज आपको किसी पुरानी शारीरिक बीमारी या कष्ट से हमेशा के लिए पूरी तरह बड़ी मुक्ति दिला देगा. मानसिक रूप से आप बेहद शांत, फ्रेश और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे. शारीरिक ऊर्जा का स्तर बहुत हाई रहेगा.

भाग्यशाली रंग: क्रीम
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 3
आज का विशेष उपाय: मेष राशि के जातक आज छठे चंद्रमा की शुभता पाने और करियर की बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान हनुमान की शरण में जाएं. आज के दिन सुबह या शाम को हनुमान जी के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाएं, उन्हें बूंदी का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 Jun 2026 03:00 AM (IST)
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