Mesh Rashifal 22 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे लाभ, नेटवर्किंग और भविष्य की योजनाओं पर फोकस बढ़ेगा. आज आपको साफ दिखेगा कि पैसा और प्रोग्रेस किस दिशा से आ सकती है.

ग्रहों की स्थिति यह भी संकेत दे रही है कि लंबे समय से दबी हुई कोई इच्छा अब पूरी होने के करीब है, लेकिन इसके लिए आपको खुद पहल करनी होगी, सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकते.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन प्रॉफिटेबल है. अगर आपने शेयर मार्केट या किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया है, तो उससे लाभ मिलने की संभावना है.

रियल एस्टेट या अचल संपत्ति में निवेश का विचार बना हुआ है तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन और लीगल पहलुओं की अनदेखी न करें. आज नए कॉन्टैक्ट बनेंगे जो आगे चलकर काम आएंगे. जल्दबाजी या बिना रिसर्च के कोई डील फाइनल करना नुकसानदेह हो सकता है.

जॉब और करियर राशिफल

वर्कस्पेस पर किसी प्रोजेक्ट को लेकर रिसर्च वर्क ज्यादा करना पड़ेगा. आज सिर्फ मेहनत नहीं, दिमाग लगाना ज्यादा जरूरी है. सीनियर्स आपके काम को बारीकी से देखेंगे, इसलिए आधा-अधूरा काम करने की गलती मत करना.

करियर में कुछ नया करने का मन बनेगा और स्किल अपग्रेड करने का भी सही समय है. जो लोग क्रिएटिव या डिजिटल फील्ड में हैं, उन्हें आज खास मौके मिल सकते हैं.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक रूप से दिन मजबूत है. इनकम के नए रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन खर्च भी उसी स्पीड से बढ़ने की संभावना है. आज आपको यह तय करना होगा कि पैसा दिखावे में खर्च करना है या भविष्य की सिक्योरिटी में.

संतान के भविष्य को लेकर कुछ वित्तीय चिंता रह सकती है, लेकिन सही प्लानिंग से स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम जीवन में संतुलन जरूरी है. कपल्स को एक-दूसरे को सपोर्ट और स्पेस दोनों देना होगा, वरना छोटी बात भी बड़ी बहस में बदल सकती है.

परिवार के साथ खुशियां शेयर करें और किसी छोटी सेलिब्रेशन की योजना बन सकती है, जिससे घर का माहौल पॉजिटिव रहेगा. आपके व्यवहार में आया बदलाव लोग नोटिस करेंगे और यह बदलाव आपके पक्ष में जाएगा.

हेल्थ राशिफल

शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक थकावट महसूस हो सकती है. नींद की कमी और ओवरथिंकिंग आपकी एनर्जी गिरा सकती है. मोबाइल और स्क्रीन टाइम कम करें, वरना सिरदर्द और आंखों की समस्या हो सकती है. हल्का व्यायाम और ब्रेक लेना जरूरी है.

शिक्षा और छात्र राशिफल

स्टूडेंट्स के लिए दिन फोकस मांगता है. आज रटने से कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा. जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आज रिविजन और मॉक टेस्ट पर ध्यान देना चाहिए. गलत संगत से दूरी बनाकर रखना जरूरी है, वरना टाइम और एनर्जी दोनों बर्बाद होंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 7

अनलकी अंक: 4

उपाय

आज सूर्य को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं. इससे मानसिक स्पष्टता और निर्णय क्षमता बेहतर होगी.

FAQs

प्रश्न 1. क्या आज निवेश करना सही रहेगा?

उत्तर: पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है, लेकिन नए निवेश से पहले रिसर्च और सलाह जरूरी है.

प्रश्न 2. करियर में बदलाव के संकेत हैं क्या?

उत्तर: हां, आज बदलाव का विचार आएगा, लेकिन इमोशनल नहीं, स्ट्रेटजिक फैसला लेना जरूरी है.

प्रश्न 3. स्वास्थ्य को लेकर सबसे बड़ी सावधानी क्या है?

उत्तर: ओवरथिंकिंग और नींद की कमी से बचें, वरना मानसिक थकान बढ़ेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.