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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 21 May 2026: मेष राशि पार्टी से पेमेंट को लेकर बढ़ सकती है कड़वाहट, मार्केट में माल फंसने से भरनी पड़ सकती है भारी पेनल्टी

Aaj ka Mesh Rashifal 21 May 2026: मेष राशि पार्टी से पेमेंट को लेकर बढ़ सकती है कड़वाहट, मार्केट में माल फंसने से भरनी पड़ सकती है भारी पेनल्टी

Aries Horoscope 21 May 2026: मेष राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 21 May 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj ka Mesh Rashifal 21 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी तिथि फिर षष्ठी रहेगी. आज पूरे दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गण्ड योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मोर्चे पर काफी संभलकर चलने का है. आज मार्केट में किसी बड़ी व्यावसायिक पार्टी के साथ पेमेंट (भुगतान) को लेकर तीखी कड़वाहट पैदा हो सकती है, जिससे व्यापारिक अलगाव या पार्टनरशिप टूटने की स्थिति बनेगी. बाजार में आपका माल फंसने से आज आपको कोई भारी पेनल्टी (जुर्माना) भरनी पड़ सकती है, जिससे आपके मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा हाथ से निकल जाएगा. नया वाहन या सोने-चांदी के गहने खरीदने के लिए आज का दिन बिल्कुल भी शुभ नहीं है; इसमें दुर्घटना या चोरी का बड़ा भय बना हुआ है, इसलिए आज ऐसी खरीदारी टाल दें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यस्थल की राजनीति से खुद को बचाने का है. ऑफिस में कुछ को-वर्कर (सहकर्मी) आपकी पुरानी सफलता से जलकर आपके खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच सकते हैं, जिसमें आपको फंसाने की पूरी तैयारी की गई है, इसलिए अपनी आँखें और कान खुले रखें. आज आपको अपनी कड़ी मेहनत का उचित फल नहीं मिलेगा, बल्कि बॉस की गुड लिस्ट (प्रशंसा सूची) में आपका नाम सबसे नीचे या पूरी तरह गायब हो सकता है. ऐसे में हताश न हों और याद रखें “वक्त बुरा है, आप नहीं, आज की मेहनत बेकार नहीं जाएगी, बस फल मिलने में थोड़ी देरी है।”

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
लर्नर्स (कुछ नया सीखने वाले छात्रों) के लिए गुरुवार का दिन काफी भ्रम भरा रह सकता है. मानसिक भटकाव के कारण किसी नए कोर्स को जॉइन करना आज आपके धन और समय दोनों की बर्बादी का बड़ा कारण बनेगा. बेहतर होगा कि आज कोई भी बड़ा निर्णय लेने के बजाय अपनी पुरानी पढ़ाई पर ही ध्यान केंद्रित करें और एकाग्रता बनाए रखने का प्रयास करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा विचलित करने वाला रह सकता है. चतुर्थ भाव के चंद्रमा के कारण आज माता की सेहत अचानक खराब हो सकती है, जिससे आपकी चिंताएं बढ़ेंगी. इसके अलावा, ससुराल पक्ष में भी किसी सदस्य की खराब सेहत की खबर सुनकर आप काफी परेशान हो सकते हैं. इस समय धैर्य बनाए रखें और अपनों का पूरा ख्याल रखें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन मानसिक तनाव और शारीरिक थकान देने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र की अड़चनें और परिवार में माता जी की अस्वस्थता आपके मानसिक भारीपन को बढ़ाएगी. खुद को शांत रखने के लिए ध्यान लगाएं और दक्षिण दिशा की यात्रा में पूरी सावधानी बरतें.

भाग्यशाली रंग: ब्लू
भाग्यशाली अंक: 6
अशुभ अंक: 3
आज का विशेष उपाय: आज चतुर्थ चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव और मानसिक अशांति को दूर करने के लिए भगवान शिव का कच्चे दूध और जल से अभिषेक करें. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 May 2026 03:00 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mesh Rashifal Aries Horoscope Today
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