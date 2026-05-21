Aaj ka Mesh Rashifal 21 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी तिथि फिर षष्ठी रहेगी. आज पूरे दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गण्ड योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मोर्चे पर काफी संभलकर चलने का है. आज मार्केट में किसी बड़ी व्यावसायिक पार्टी के साथ पेमेंट (भुगतान) को लेकर तीखी कड़वाहट पैदा हो सकती है, जिससे व्यापारिक अलगाव या पार्टनरशिप टूटने की स्थिति बनेगी. बाजार में आपका माल फंसने से आज आपको कोई भारी पेनल्टी (जुर्माना) भरनी पड़ सकती है, जिससे आपके मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा हाथ से निकल जाएगा. नया वाहन या सोने-चांदी के गहने खरीदने के लिए आज का दिन बिल्कुल भी शुभ नहीं है; इसमें दुर्घटना या चोरी का बड़ा भय बना हुआ है, इसलिए आज ऐसी खरीदारी टाल दें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यस्थल की राजनीति से खुद को बचाने का है. ऑफिस में कुछ को-वर्कर (सहकर्मी) आपकी पुरानी सफलता से जलकर आपके खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच सकते हैं, जिसमें आपको फंसाने की पूरी तैयारी की गई है, इसलिए अपनी आँखें और कान खुले रखें. आज आपको अपनी कड़ी मेहनत का उचित फल नहीं मिलेगा, बल्कि बॉस की गुड लिस्ट (प्रशंसा सूची) में आपका नाम सबसे नीचे या पूरी तरह गायब हो सकता है. ऐसे में हताश न हों और याद रखें “वक्त बुरा है, आप नहीं, आज की मेहनत बेकार नहीं जाएगी, बस फल मिलने में थोड़ी देरी है।”

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

लर्नर्स (कुछ नया सीखने वाले छात्रों) के लिए गुरुवार का दिन काफी भ्रम भरा रह सकता है. मानसिक भटकाव के कारण किसी नए कोर्स को जॉइन करना आज आपके धन और समय दोनों की बर्बादी का बड़ा कारण बनेगा. बेहतर होगा कि आज कोई भी बड़ा निर्णय लेने के बजाय अपनी पुरानी पढ़ाई पर ही ध्यान केंद्रित करें और एकाग्रता बनाए रखने का प्रयास करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा विचलित करने वाला रह सकता है. चतुर्थ भाव के चंद्रमा के कारण आज माता की सेहत अचानक खराब हो सकती है, जिससे आपकी चिंताएं बढ़ेंगी. इसके अलावा, ससुराल पक्ष में भी किसी सदस्य की खराब सेहत की खबर सुनकर आप काफी परेशान हो सकते हैं. इस समय धैर्य बनाए रखें और अपनों का पूरा ख्याल रखें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन मानसिक तनाव और शारीरिक थकान देने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र की अड़चनें और परिवार में माता जी की अस्वस्थता आपके मानसिक भारीपन को बढ़ाएगी. खुद को शांत रखने के लिए ध्यान लगाएं और दक्षिण दिशा की यात्रा में पूरी सावधानी बरतें.

भाग्यशाली रंग: ब्लू

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: आज चतुर्थ चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव और मानसिक अशांति को दूर करने के लिए भगवान शिव का कच्चे दूध और जल से अभिषेक करें.

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