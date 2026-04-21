Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पारिवारिक जीवन में सतर्कता, सामाजिक सक्रियता से बढ़ेगी प्रतिष्ठा।

Aaj ka Mesh Rashifal 21 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. पूरा दिन ग्रहों की शुभता बनी रहेगी. रात्रि 11:59 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद आर्द्रा नक्षत्र की शुरुआत होगी. आज चंद्रमा दोपहर 01:09 के बाद मिथुन राशि में संचरण करेंगे.

ग्रहों की स्थिति से आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, गजकेसरी योग और शोभन योग का निर्माण हो रहा है, जो मेष राशि वालों के लिए विशेष फलदायी है. शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया श्रेष्ठ है. ध्यान रहे, दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण कार्य टालें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नई ऊर्जा लेकर आया है. यदि आप अपने खानदानी या पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आज का दिन किसी नए पार्टनर को जोड़ने के लिए उत्तम है. ग्रहों की अनुकूलता से आपके पुराने काम में नई जान फूंकी जा सकती है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल माध्यमों से जुड़ना आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. आर्थिक पक्ष की बात करें तो पुरानी जायदाद आज आपकी आय का नया जरिया बन सकती है. बिना किसी कानूनी अड़चन के संपत्ति का हस्तांतरण संभव है, जिससे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ेगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. ऑफिस में आप अपनी कूटनीति (Diplomacy) से माहौल को सकारात्मक और कार्यकुशल बना देंगे. आपके मार्गदर्शन में नए कर्मचारी तेजी से प्रगति करेंगे, जिससे मैनेजमेंट की नजरों में आपका कद बढ़ेगा. सीनियर्स आज आपके सुझावों को खुले दिल से स्वीकार करेंगे और उन्हें लागू करने के लिए तैयार रहेंगे. आपकी कार्यशैली और मुस्कुराहट विरोधियों के हौसले पस्त कर देगी. कॉर्पोरेट जगत से जुड़े लोगों के लिए आज बड़े सौदे फाइनल करने का योग है.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है. आपको अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए विदेश जाने का प्रस्ताव मिल सकता है. शिक्षा के क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और किसी स्कॉलरशिप या प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त होगा. यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो एकाग्रता बनी रहेगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज सतर्कता की आवश्यकता है. चंद्रमा के तीसरे भाव में होने के कारण आपको अपने छोटे भाई की संगति और उसकी गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए. सामाजिक रूप से आज आप काफी सक्रिय रहेंगे. किसी वीआईपी राजनीतिक कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगी और बड़े कॉर्पोरेट घरानों से आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे. जीवनसाथी के साथ रिश्ते मधुर रहेंगे और परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप खुद को मानसिक रूप से बहुत हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे. लंबे समय से चली आ रही माइग्रेन या तनाव संबंधी समस्याओं से आज राहत मिलने की पूरी संभावना है. सकारात्मक सोच आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएगी. उत्तर दिशा की यात्रा आज आपके लिए शुभ और सुखद रहेगी.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver)

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं.

FAQs

1. आज मेष राशि के लिए सबसे शुभ समय क्या है?

आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सबसे शुभ है.

2. क्या आज नई संपत्ति खरीदना सही रहेगा?

जी हां, आज ग्रहों के शुभ योग और पैतृक संपत्ति से लाभ के संकेत हैं, इसलिए निवेश करना फायदेमंद हो सकता है.

3. आज किस दिशा में यात्रा करना वर्जित है?

आज उत्तर दिशा की यात्रा शुभ बताई गई है, लेकिन दोपहर 03:00 से 04:30 बजे के बीच राहुकाल में यात्रा शुरू करने से बचें.

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