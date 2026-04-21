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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 21 April 2026: मेष राशि गजकेसरी योग से बिजनेस में आएगा उछाल, नौकरी में सीनियर्स का मिलेगा पूरा साथ

Aaj ka Mesh Rashifal 21 April 2026: मेष राशि गजकेसरी योग से बिजनेस में आएगा उछाल, नौकरी में सीनियर्स का मिलेगा पूरा साथ

Aries Horoscope: मेष राशि 21 अप्रैल 2026 आज गजकेसरी और शोभन योग से चमकेगा भाग्य. बिजनेस में पार्टनरशिप और करियर में तरक्की के योग. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 21 Apr 2026 02:00 AM (IST)
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  • पारिवारिक जीवन में सतर्कता, सामाजिक सक्रियता से बढ़ेगी प्रतिष्ठा।

Aaj ka Mesh Rashifal 21 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. पूरा दिन ग्रहों की शुभता बनी रहेगी. रात्रि 11:59 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद आर्द्रा नक्षत्र की शुरुआत होगी. आज चंद्रमा दोपहर 01:09 के बाद मिथुन राशि में संचरण करेंगे.

ग्रहों की स्थिति से आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, गजकेसरी योग और शोभन योग का निर्माण हो रहा है, जो मेष राशि वालों के लिए विशेष फलदायी है. शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया श्रेष्ठ है. ध्यान रहे, दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण कार्य टालें.

 बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नई ऊर्जा लेकर आया है. यदि आप अपने खानदानी या पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आज का दिन किसी नए पार्टनर को जोड़ने के लिए उत्तम है. ग्रहों की अनुकूलता से आपके पुराने काम में नई जान फूंकी जा सकती है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल माध्यमों से जुड़ना आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. आर्थिक पक्ष की बात करें तो पुरानी जायदाद आज आपकी आय का नया जरिया बन सकती है. बिना किसी कानूनी अड़चन के संपत्ति का हस्तांतरण संभव है, जिससे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ेगी.

 करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. ऑफिस में आप अपनी कूटनीति (Diplomacy) से माहौल को सकारात्मक और कार्यकुशल बना देंगे. आपके मार्गदर्शन में नए कर्मचारी तेजी से प्रगति करेंगे, जिससे मैनेजमेंट की नजरों में आपका कद बढ़ेगा. सीनियर्स आज आपके सुझावों को खुले दिल से स्वीकार करेंगे और उन्हें लागू करने के लिए तैयार रहेंगे. आपकी कार्यशैली और मुस्कुराहट विरोधियों के हौसले पस्त कर देगी. कॉर्पोरेट जगत से जुड़े लोगों के लिए आज बड़े सौदे फाइनल करने का योग है.

 शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है. आपको अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए विदेश जाने का प्रस्ताव मिल सकता है. शिक्षा के क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और किसी स्कॉलरशिप या प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त होगा. यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो एकाग्रता बनी रहेगी.

 लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज सतर्कता की आवश्यकता है. चंद्रमा के तीसरे भाव में होने के कारण आपको अपने छोटे भाई की संगति और उसकी गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए. सामाजिक रूप से आज आप काफी सक्रिय रहेंगे. किसी वीआईपी राजनीतिक कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगी और बड़े कॉर्पोरेट घरानों से आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे. जीवनसाथी के साथ रिश्ते मधुर रहेंगे और परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा.

 स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप खुद को मानसिक रूप से बहुत हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे. लंबे समय से चली आ रही माइग्रेन या तनाव संबंधी समस्याओं से आज राहत मिलने की पूरी संभावना है. सकारात्मक सोच आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएगी. उत्तर दिशा की यात्रा आज आपके लिए शुभ और सुखद रहेगी.

 भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver)
 भाग्यशाली अंक: 2
 अशुभ अंक: 9
 आज का उपाय: आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं.

FAQs

1. आज मेष राशि के लिए सबसे शुभ समय क्या है?
आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सबसे शुभ है.

2. क्या आज नई संपत्ति खरीदना सही रहेगा?
जी हां, आज ग्रहों के शुभ योग और पैतृक संपत्ति से लाभ के संकेत हैं, इसलिए निवेश करना फायदेमंद हो सकता है.

3. आज किस दिशा में यात्रा करना वर्जित है?
आज उत्तर दिशा की यात्रा शुभ बताई गई है, लेकिन दोपहर 03:00 से 04:30 बजे के बीच राहुकाल में यात्रा शुरू करने से बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Apr 2026 02:00 AM (IST)
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Frequently Asked Questions

स्वास्थ्य के लिहाज से आज मेष राशि के जातकों को क्या राहत मिल सकती है?

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप मानसिक रूप से हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे. माइग्रेन या तनाव जैसी समस्याओं से राहत मिलने की संभावना है.

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