हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAries 2026 Health Prediction: मेष राशि स्वास्थ्य 2026, मार्च के बाद बढ़ेगी स्किन और BP की परेशानी, जून से बड़े सुधार के संकेत

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 08 Dec 2025 11:16 PM (IST)
Aries Health Horoscope 2026: साल 2026 की शुरुआत मेष राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए काफी सकारात्मक रहेगी. इस वर्ष आपकी राशि के स्वामी मंगल का प्रभाव आपको भरपूर ऊर्जा, शक्ति और मानसिक स्थिरता देगा. आप नई शारीरिक गतिविधियों, योग या व्यायाम से अपनी फिटनेस में सुधार महसूस करेंगे. पुराने रोगों से राहत मिलने के योग भी दिखाई दे रहे हैं.

हालांकि मार्च के अंत से सेहत से जुड़े कुछ उतार-चढ़ाव सामने आ सकते हैं. विशेष रूप से स्किन इंफेक्शन, ब्लड प्रेशर, गैस्ट्रिक समस्या, शरीर में सूजन और अत्यधिक थकान जैसी दिक्कतें उभर सकती हैं. इस समय दिनचर्या और खानपान में लापरवाही न बरतें.

जून से स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दिखाई देगा. जिन लोगों को नींद की कमी, अनिद्रा, पैरों में दर्द या कमजोरी जैसी समस्याएं रहती थीं, उन्हें राहत मिलेगी. तीसरे भाव में स्थित बृहस्पति यह संकेत देता है कि हृदय रोगियों और पहले से बीमार चल रहे जातकों को खास ध्यान रखने की आवश्यकता है.

इस वर्ष गुरु और शनि के वक्री होने का प्रभाव दुर्घटना, चोट या अचानक बीमारी की संभावना बढ़ा सकता है. इसलिए अनावश्यक जोखिमों से बचें और हर स्थिति में सुरक्षा को प्राथमिकता दें. आपके जीवनसाथी की सेहत में भी उतार-चढ़ाव संभव है, इसलिए उनका भी ध्यान रखें.

ज्योतिष उपाय:

डॉ. अनीष व्यास के अनुसार—

  • हनुमान जी की आराधना करें.
  • हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें.
  • प्रत्येक मंगलवार व्रत रखें.
  • मंगलवार को मसूर दाल, लाल वस्त्र, गुड़, मूंगफली, काले तिल और चमड़े के जूते-चप्पल दान करें.
  • श्रीराम नाम मंत्र का नियमित जप अत्यंत शुभ रहेगा.

FAQs – 

Q1. क्या 2026 में स्वास्थ्य पूरी तरह अच्छा रहेगा?
शुरुआत अच्छी होगी, लेकिन मार्च के बाद सावधानी जरूरी है.

Q2. किन बीमारियों से सबसे ज्यादा बचना चाहिए?
ब्लड प्रेशर, स्किन समस्याएं, गैस्ट्रिक और थकान से जुड़े मुद्दों से.

Q3. क्या दुर्घटना के योग हैं?
हाँ, गुरु और शनि के वक्री होने पर सतर्कता जरूरी है.

Q4. कौन-सा उपाय सबसे प्रभावी रहेगा?
हनुमान चालीसा और मंगलवार का व्रत स्वास्थ्य सुधार में अत्यंत लाभकारी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 08 Dec 2025 11:13 PM (IST)
