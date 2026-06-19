Aaj ka Mesh Rashifal 19 June 2026: आज शाम 05:00 बजे तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि फिर षष्ठी तिथि रहेगी. आज सुबह 10:07 तक आश्लेषा नक्षत्र फिर मघा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, हर्षण योग का साथ मिलेगा.

चंद्रमा सुबह 10:07 के बाद सिंह राशि में रहेंगे वहीं सुबह 10:07 के बाद चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष रहेगा. शुभ समय: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज आपकी स्थिति सामान्य और संतुलित रहेगी, जहां आय और व्यय दोनों बराबर मात्रा में होने की संभावना है. बव करण होने से ट्रेडिंग बिजनेस में महत्वपूर्ण फैसले (इंपॉर्टेंट डिसीजन) लेने के लिए दिन बहुत अच्छा है. सितारों का साथ मिलने से बाजार में कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है, जो आपकी किस्मत के सितारे चमका देगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए शुक्रवार का दिन करियर में स्वर्णिम सफलता और प्रगति दिलाने वाला साबित होगा. हर्षण योग बनने से वर्कप्लेस पर दिन प्रोफेशनली आपके लिए बेहद शानदार साबित हो सकता है. सकारात्मक सोच (पॉजिटिव थिंकिंग) के बल पर कर्मचारी हर समस्या का हल आसानी से निकाल लेंगे और अपने पूर्व के अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए बेहतर तरीके से काम पूरा करेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में तरक्की दर्ज कराने का साबित होगा. पांचवां चंद्रमा बुद्धि का तीव्र विकास करेगा. स्टूडेंट्स आज अपने-अपने फील्ड में बड़ी उन्नति और तरक्की पा सकते हैं; बड़ों का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और मानसिक सुकून लेकर आया है. पिछले काफी समय से संतान की सेहत या बीमारी को लेकर जो चिंता चल रही थी, आज उसमें बड़ा सुधार आने से आपके चेहरे की रौनक और मुस्कान पुनः लौट आएगी. सोशल प्लेटफॉर्म्स पर आप अन्य दिनों के मुकाबले आज ज्यादा व्यस्त रहेंगे, छोटे भाई-बहनों से तालमेल रखें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम बना रहेगा. मानसिक चिंताएं दूर होने और बड़ा प्रोजेक्ट मिलने की खुशी से आप खुद को बेहद संतुष्ट और तनावमुक्त महसूस करेंगे. शारीरिक ऊर्जा का स्तर हाई रहेगा.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: मेष राशि के जातक आज पांचवें चंद्रमा की शुभता पाने और हर्षण योग के महाशुभ फल प्राप्त करने के लिए भगवान नारायण (विष्णु जी) की आराधना करें. आज के दिन सुबह श्री हरि के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाएं, उन्हें पीला चंदन और पीले फूल अर्पित करें. पश्चिम दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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