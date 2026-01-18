हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMesh Rashifal 19 January 2026: मेष राशि राजनीति और करियर में उतार-चढ़ाव, सेहत और रिश्तों में संयम जरूरी

Mesh Rashifal 19 January 2026: मेष राशि राजनीति और करियर में उतार-चढ़ाव, सेहत और रिश्तों में संयम जरूरी

Aries Horoscope 19 January 2026: मेष राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के जातकों के लिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 18 Jan 2026 08:36 PM (IST)
Preferred Sources

Mesh Rashifal 19 January 2026 in Hindi: आज माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि है और चन्द्रमा आपके दशम भाव में स्थित हैं. इससे कार्यक्षेत्र, राजनीति और सामाजिक जीवन में सक्रियता बढ़ेगी. ग्रह योग आपके लिए मेहनत के अनुसार परिणाम देने वाले रहेंगे. कुछ मामलों में टकराव की स्थिति बन सकती है, इसलिए संयम जरूरी है.

सेहत राशिफल
आज व्यस्त दिनचर्या के कारण थकान, सिरदर्द या तनाव महसूस हो सकता है. लगातार काम करने से बचें और समय पर आराम लें. योग, प्राणायाम और पर्याप्त नींद से सेहत बेहतर बनी रहेगी.

बिजनेस राशिफल
रिक्रुटमेंट और सर्विस से जुड़े व्यापार में आज उतार-चढ़ाव रहेगा. नई ब्रांच खोलने की योजना बना सकते हैं, लेकिन तुरंत निर्णय न लें. बिजनेस विस्तार के लिए यदि निवेश या लोन की जरूरत है तो बैंक से सकारात्मक जवाब मिल सकता है. धैर्य और सही प्लानिंग से आगे बढ़ें.

जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण लेकिन सीख देने वाला है. आपके कार्यों के अच्छे और बुरे दोनों परिणाम सामने आ सकते हैं. वर्कस्पेस पर कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगी, जिससे सीनियर्स और सहकर्मियों के साथ तालमेल बढ़ेगा. ऑफिशियल काम से दूसरे शहर की यात्रा भी संभव है.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा. बड़े निवेश सोच-समझकर करें और अनावश्यक खर्चों से बचें.

लव और फैमिली राशिफल
परिवार में आपकी सलाह से किसी विवाद का समाधान होगा. सिंगल लोगों को रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है, धैर्य रखें. प्रेम संबंधों में भावनाओं में बहने से बचें.

शिक्षा और छात्र राशिफल
लव अफेयर के कारण स्टूडेंट्स का ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं का फोकस पढ़ाई पर बना रहेगा और मेहनत रंग लाएगी.

भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग सिल्वर. भाग्यशाली अंक 4. अनलकी नंबर 7.

उपाय
आज हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे मानसिक शांति और आत्मबल बढ़ेगा.

FAQs

  1. क्या आज निवेश करना शुभ है?
    छोटे निवेश ठीक हैं, बड़े फैसले सोच-समझकर लें.

  2. नौकरी बदलने का योग है क्या?
    फिलहाल प्रयास जारी रखें, भविष्य में अवसर बन सकते हैं.

  3. सेहत के लिए क्या सावधानी रखें?
    तनाव से बचें और नियमित आराम जरूर करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 18 Jan 2026 08:36 PM (IST)
Tags :
Aries Horoscope Mesh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना की आतंकियों के साथ मुठभेड़, तीन जवान घायल, सर्च ऑपरेशन जारी
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना की आतंकियों के साथ मुठभेड़, तीन जवान घायल, सर्च ऑपरेशन जारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दिव्य-भव्य के दावे से पहले सभ्य बने BJP', स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मामले पर अखिलेश यादव का तंज
'दिव्य-भव्य के दावे से पहले सभ्य बने BJP', स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मामले पर अखिलेश यादव का तंज
क्रिकेट
वनडे में टीम इंडिया का सबसे बड़ा रन चेज़ कितना है? इंदौर में न्यूजीलैंड ने दिया 338 का टारगेट; जानें आंकड़े
वनडे में टीम इंडिया का सबसे बड़ा रन चेज़ कितना है? इंदौर में न्यूजीलैंड ने दिया 338 का टारगेट; जानें आंकड़े
इंडिया
सऊदी अरब से तनाव के बीच UAE के राष्ट्रपति का भारत दौरा, PM नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात
सऊदी अरब से तनाव के बीच UAE के राष्ट्रपति का भारत दौरा, PM नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात
Advertisement

वीडियोज

Dr. L. Subramaniam और Kavita Krishnamurti ने बताया, Viral Reels के दौर में Music कैसे सिखाता है Discipline
Sandeep Chaudhary: आस्था पर चोट या गंदी राजनीति? वरिष्ठ पत्रकार ने खोल दी पूरी परतें! | Manikarnika
Sandeep Chaudhary: Congress प्रवक्ता को क्यों रखा गया नजरबंद? सबूत दिखाकर खोली पुलिस प्रशासन की पोल!
Sandeep Chaudhary: Manikarnika Ghat पर सियासी 'संग्राम'! Live Tv पर गरजे सपा प्रवक्ता Manoj Kaka
Sandeep Chaudhary: Manikarnika AI Video मामले में Sanjay Singh ने Live Tv पर दिखाए कौन से सबूत?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना की आतंकियों के साथ मुठभेड़, तीन जवान घायल, सर्च ऑपरेशन जारी
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना की आतंकियों के साथ मुठभेड़, तीन जवान घायल, सर्च ऑपरेशन जारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दिव्य-भव्य के दावे से पहले सभ्य बने BJP', स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मामले पर अखिलेश यादव का तंज
'दिव्य-भव्य के दावे से पहले सभ्य बने BJP', स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मामले पर अखिलेश यादव का तंज
क्रिकेट
वनडे में टीम इंडिया का सबसे बड़ा रन चेज़ कितना है? इंदौर में न्यूजीलैंड ने दिया 338 का टारगेट; जानें आंकड़े
वनडे में टीम इंडिया का सबसे बड़ा रन चेज़ कितना है? इंदौर में न्यूजीलैंड ने दिया 338 का टारगेट; जानें आंकड़े
इंडिया
सऊदी अरब से तनाव के बीच UAE के राष्ट्रपति का भारत दौरा, PM नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात
सऊदी अरब से तनाव के बीच UAE के राष्ट्रपति का भारत दौरा, PM नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' देखने वालों को मिलेगा डबल एंटरटेनेंट, सनी देओल की फिल्म के साथ दिखाया जाएगा 'धुरंधर 2' का टीजर
'बॉर्डर 2' के साथ दिखाया जाएगा 'धुरंधर 2' का टीजर, ईद 2026 पर ही रिलीज होगी फिल्म
विश्व
ग्रीनलैंड पर टिकी ट्रंप की नजर, चाहते हैं अमेरिका का कब्जा... जानें जनता की राय क्या? सर्वे में आए चौंकाने वाले आंकड़े
ग्रीनलैंड पर टिकी ट्रंप की नजर, चाहते हैं अमेरिका का कब्जा... जानें जनता की राय क्या? सर्वे में आए चौंकाने वाले आंकड़े
ट्रेंडिंग
किचन में खाना पका रही थी महिला, तभी खिड़की से पतीले में आ गिरी मौत, वीडियो देख कांप उठेगा कलेजा
किचन में खाना पका रही थी महिला, तभी खिड़की से पतीले में आ गिरी मौत, वीडियो देख कांप उठेगा कलेजा
यूटिलिटी
क्या ट्रेन में अपने साथ घी लेकर जा सकते हैं? पहले पढ़ लें रेलवे की ये गाइडलाइन
क्या ट्रेन में अपने साथ घी लेकर जा सकते हैं? पहले पढ़ लें रेलवे की ये गाइडलाइन
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Embed widget