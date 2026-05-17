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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 17 May 2026: मेष राशि रूचक और बुधादित्य योग का महासंयोग हाथ लगेगी कोई बड़ी डील

Aaj ka Mesh Rashifal 17 May 2026: मेष राशि रूचक और बुधादित्य योग का महासंयोग हाथ लगेगी कोई बड़ी डील

Aries Horoscope 17 May 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 17 May 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj ka Mesh Rashifal 17 May 2026: ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 09:41 बजे तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि का आरंभ होगा. आज दोपहर 02:32 बजे तक कृतिका नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र प्रभावी होगा.

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक साम्राज्य के विस्तार का है. चंद्रमा आज आपके 2nd हाउस (धन भाव) में विराजमान हैं, जो फैमिली मेंबर से धन लाभ की ओर इशारा कर रहे हैं. आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य, शंख, शोभन, अतिगंड और रूचक योग का अद्भुत संयोग आपकी राशि पर बना हुआ है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 का समय श्रेष्ठ है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा.

बिजनेस और वेल्थ राशिफल (Business & Finance Rashifal)
चंद्रमा आज आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो धन और संचित पूंजी का भाव है. यदि आप काफी समय से अपने किसी नए स्टार्टअप या मौजूदा बिजनेस के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता या लोन ढूंढ रहे थे, तो आज आपको परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की तरफ से कोई बड़ा और सकारात्मक संदेश मिल सकता है. रविवार का यह दिन आपके लिए केवल एक सामान्य अवकाश का दिन नहीं है, बल्कि यह आपके आर्थिक साम्राज्य के विस्तार का एक सुनहरा अध्याय बनकर आया है. व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है जो भविष्य में आपको बड़ा मुनाफा देगी. आर्थिक स्थिति में अप्रत्याशित सुधार देखने को मिलेगा. निवेश के लिहाज से भी आज का दिन बेहद अनुकूल है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन वर्क-लाइफ बैलेंस को बहुत ही सटीक तरीके से बनाए रखने का अवसर देगा. ऑफिस की चिंताओं को दूर रखकर आप आज के दिन का पूरा आनंद ले पाएंगे. टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से फलदायी है. कार्यक्षेत्र में आपका कोई नया प्रयोग या 'आउट ऑफ द बॉक्स' आइडिया मैनेजमेंट और आपके सीनियर्स को बेहद प्रभावित करने वाला है, जो भविष्य में आपके प्रमोशन का मार्ग प्रशस्त करेगा. यदि संडे के दिन भी कोई पेंडिंग काम है, तो आप उसे अपनी कुशाग्र बुद्धि से समय से पहले ही निपटाने में सफल रहेंगे.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा. आज आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी पिकनिक या मनोरंजक स्थान पर घूमने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, और यह प्लानिंग अत्यंत सफल भी रहेगी. इससे आपके पारिवारिक रिश्तों में चली आ रही कड़वाहट दूर होगी और नई ताजगी व मिठास आएगी. जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद समाप्त होंगे और शाम को आप किसी शानदार पार्टी या आउटिंग का आनंद ले पाएंगे. इससे आपका मानसिक तनाव पूरी तरह खत्म हो जाएगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Student Rashifal)
विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा. ग्राउंड पर आपकी फुर्ती, एकाग्रता और टीम भावना अपने चरम पर होगी, जिससे आप किसी प्रतियोगिता में बड़ी जीत हासिल करने में सफल रहेंगे. पढ़ाई के क्षेत्र में भी छात्रों को आज अपनी मेहनत के सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे. जो छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी स्ट्रेटजी में कुछ नया और इनोवेटिव जोड़ने का मौका मिलेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करेगा. आपका व्यक्तित्व आज सूर्य की तरह चमकेगा और शारीरिक व मानसिक रूप से आप खुद को बेहद फिट महसूस करेंगे. पुरानी किसी बीमारी से जूझ रहे जातकों को आज बड़ी राहत मिल सकती है. मानसिक शांति के लिए आज का दिन उत्तम है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: ब्लूडो
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 5

विशेष उपाय: अपनी जीत और सफलता को सुनिश्चित करने के लिए रविवार को “ऊँ श्रां श्रीं श्रौं सः चन्द्रमसे नमः” मंत्र का जाप करें. इसके साथ ही आज आप अपनी माता का आशीर्वाद लेकर ही अपने दिन की शुरुआत करें, कार्य सफल होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 May 2026 03:00 AM (IST)
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