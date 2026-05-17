Aaj ka Mesh Rashifal 17 May 2026: ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 09:41 बजे तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि का आरंभ होगा. आज दोपहर 02:32 बजे तक कृतिका नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र प्रभावी होगा.

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक साम्राज्य के विस्तार का है. चंद्रमा आज आपके 2nd हाउस (धन भाव) में विराजमान हैं, जो फैमिली मेंबर से धन लाभ की ओर इशारा कर रहे हैं. आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य, शंख, शोभन, अतिगंड और रूचक योग का अद्भुत संयोग आपकी राशि पर बना हुआ है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 का समय श्रेष्ठ है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा.

बिजनेस और वेल्थ राशिफल (Business & Finance Rashifal)

चंद्रमा आज आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो धन और संचित पूंजी का भाव है. यदि आप काफी समय से अपने किसी नए स्टार्टअप या मौजूदा बिजनेस के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता या लोन ढूंढ रहे थे, तो आज आपको परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की तरफ से कोई बड़ा और सकारात्मक संदेश मिल सकता है. रविवार का यह दिन आपके लिए केवल एक सामान्य अवकाश का दिन नहीं है, बल्कि यह आपके आर्थिक साम्राज्य के विस्तार का एक सुनहरा अध्याय बनकर आया है. व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है जो भविष्य में आपको बड़ा मुनाफा देगी. आर्थिक स्थिति में अप्रत्याशित सुधार देखने को मिलेगा. निवेश के लिहाज से भी आज का दिन बेहद अनुकूल है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन वर्क-लाइफ बैलेंस को बहुत ही सटीक तरीके से बनाए रखने का अवसर देगा. ऑफिस की चिंताओं को दूर रखकर आप आज के दिन का पूरा आनंद ले पाएंगे. टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से फलदायी है. कार्यक्षेत्र में आपका कोई नया प्रयोग या 'आउट ऑफ द बॉक्स' आइडिया मैनेजमेंट और आपके सीनियर्स को बेहद प्रभावित करने वाला है, जो भविष्य में आपके प्रमोशन का मार्ग प्रशस्त करेगा. यदि संडे के दिन भी कोई पेंडिंग काम है, तो आप उसे अपनी कुशाग्र बुद्धि से समय से पहले ही निपटाने में सफल रहेंगे.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा. आज आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी पिकनिक या मनोरंजक स्थान पर घूमने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, और यह प्लानिंग अत्यंत सफल भी रहेगी. इससे आपके पारिवारिक रिश्तों में चली आ रही कड़वाहट दूर होगी और नई ताजगी व मिठास आएगी. जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद समाप्त होंगे और शाम को आप किसी शानदार पार्टी या आउटिंग का आनंद ले पाएंगे. इससे आपका मानसिक तनाव पूरी तरह खत्म हो जाएगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा. ग्राउंड पर आपकी फुर्ती, एकाग्रता और टीम भावना अपने चरम पर होगी, जिससे आप किसी प्रतियोगिता में बड़ी जीत हासिल करने में सफल रहेंगे. पढ़ाई के क्षेत्र में भी छात्रों को आज अपनी मेहनत के सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे. जो छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी स्ट्रेटजी में कुछ नया और इनोवेटिव जोड़ने का मौका मिलेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करेगा. आपका व्यक्तित्व आज सूर्य की तरह चमकेगा और शारीरिक व मानसिक रूप से आप खुद को बेहद फिट महसूस करेंगे. पुरानी किसी बीमारी से जूझ रहे जातकों को आज बड़ी राहत मिल सकती है. मानसिक शांति के लिए आज का दिन उत्तम है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: ब्लूडो

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 5

विशेष उपाय: अपनी जीत और सफलता को सुनिश्चित करने के लिए रविवार को “ऊँ श्रां श्रीं श्रौं सः चन्द्रमसे नमः” मंत्र का जाप करें. इसके साथ ही आज आप अपनी माता का आशीर्वाद लेकर ही अपने दिन की शुरुआत करें, कार्य सफल होंगे.

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