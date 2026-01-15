हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMesh Rashifal 16 January 2026: मेष राशि को करियर में बड़ी सफलता, नया प्रोजेक्ट चमकाएगा किस्मत और बढ़ेगा आत्मविश्वास

Mesh Rashifal 16 January 2026: मेष राशि को करियर में बड़ी सफलता, नया प्रोजेक्ट चमकाएगा किस्मत और बढ़ेगा आत्मविश्वास

Aries Horoscope 16 January 2026: मेष राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के जातकों के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 15 Jan 2026 06:02 PM (IST)
Mesh Rashifal 16 January 2026 in Hindi: आज चंद्रमा आपके नवम भाव में स्थित है, जिससे भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा. ग्रहों से बन रहे वाशी, आनंदादि, सुनफा, पराक्रम, ध्रुव और रूचक योग आपके आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को मजबूत करेंगे. आज आप जो भी सकारात्मक सोच के साथ करेंगे, उसमें सफलता मिलने की पूरी संभावना है.

करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन बेहतरीन है. पुराने अनुभवों का सही उपयोग कर आप अपने कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. सीनियर अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे और कोई नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिल सकती है. प्रोफेशनल्स के लिए यह दिन ग्रोथ और पहचान दिलाने वाला साबित होगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन संतुलित रहेगा. आय और खर्च लगभग बराबर रहने की संभावना है, लेकिन किसी बड़े सौदे से भविष्य में अच्छा लाभ मिल सकता है. ट्रेडिंग, निवेश या किसी नए व्यापारिक फैसले के लिए दिन अनुकूल है. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और धन को लेकर चिंता कम होगी.

हेल्थ राशिफल

सेहत सामान्य से बेहतर रहेगी. मानसिक तनाव कम होगा और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. परिवार के किसी सदस्य, खासकर संतान की सेहत में सुधार आने से मन प्रसन्न रहेगा. नियमित खानपान और पर्याप्त आराम आज आपके लिए लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा. घर में आपसी तालमेल अच्छा बना रहेगा. जीवनसाथी या प्रेमी के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मन को शांति और खुशी मिलेगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन उन्नति का है. पढ़ाई में मन लगेगा और किसी परीक्षा या प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं. नई चीजें सीखने और अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 4
भाग्यशाली रंग: सिल्वर

उपाय: आज भगवान हनुमान को गुड़ और लाल फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते हनुमते नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे आत्मविश्वास और भाग्य दोनों मजबूत होंगे.

FAQs

1. क्या आज निवेश करना शुभ है?
हाँ, सोच-समझकर किया गया निवेश भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है.

2. क्या नौकरी बदलने के लिए दिन अच्छा है?
आज नए अवसरों पर विचार करना शुभ रहेगा, लेकिन अंतिम फैसला सोचकर लें.

3. क्या पारिवारिक विवाद सुलझेंगे?
जी हाँ, आज बातचीत से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं और रिश्तों में मधुरता आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 15 Jan 2026 06:02 PM (IST)
