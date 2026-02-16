Aaj ka Mesh Rashifal 16 February 2026: मेष राशि ऑफिस में शत्रुओं से रहें सावधान, ई-कॉमर्स बिजनेस में मिलेगा बड़ा फायदा
Aries Horoscope 16 February 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के जातकों के लिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?
Mesh Rashifal 16 February 2026 in Hindi: मेष राशि के जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है. सर्वार्थ सिद्धि, वरियान और लक्ष्मी योग जैसे शुभ संयोगों के बीच चंद्रमा आपके 10वें भाव (कर्म भाव) में गोचर करेंगे.
व्यापार और आर्थिक पक्ष (Business & Finance)
आर्थिक रूप से आज का दिन काफी मजबूत है. धन का प्रवाह अच्छा रहने से आपके खर्चे आसानी से पूरे होंगे और आप कुछ बचत भी कर पाएंगे. व्यापारियों के लिए दिन 'धमाकेदार' रहेगा; पुराने ग्राहकों के साथ-साथ नए लोग भी आपसे जुड़ेंगे, जिससे बिजेनेस में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा.
नौकरी और करियर (Job & Career)
ऑफिस में काम का बोझ सामान्य रहेगा, जिससे आप शांति से अपने सभी कार्य पूरे कर सकेंगे. जो लोग नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन्हें आज किसी बड़ी कंपनी से बुलावा आ सकता है.
शिक्षा और विद्यार्थी (Education)
छात्रों के लिए पढ़ाई में मन लगाने का अच्छा दिन है. जो विषय पहले कठिन लग रहे थे, वे अब समझ आने लगेंगे. परीक्षा या मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आने से आपका भरोसा बढ़ेगा.
स्वास्थ्य (Health)
सेहत के मामले में आप खुद को काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे. अपनी फिटनेस पर ध्यान देने के कारण आपकी कार्यक्षमता भी बढ़ी हुई रहेगी.
प्रेम और परिवार (Love & Family)
रिश्तों के लिहाज से आज का समय सुखद है. अपनों के बीच आपसी सम्मान और समझ बढ़ेगी, जिससे आपसी तालमेल और गहरा होगा. परिवार के साथ बिताया गया समय आपके लिए यादगार रहेगा.
- शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा)
- शुभ अंक: 1
- सावधानी: अंक 6 से बचें.
- आज का उपाय: किसी भी महत्वपूर्ण काम या इंटरव्यू पर जाने से पहले अपनी माता के हाथ से एक चम्मच दही-मिश्री खाकर निकलें, यह आपके लिए शुभ फलदायी होगा.
(FAQs)
1. आज राहुकाल कब है?
आज दोपहर 01:30 बजे से लेकर 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस दौरान नए या शुभ काम शुरू करने से बचना चाहिए.
2. मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है?
आज का दिन मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है. व्यापार में तरक्की, आर्थिक मजबूती और पारिवारिक सुख के संकेत हैं.
3. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा सही है?
पंचांग के अनुसार आज दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ और मंगलकारी रहेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
