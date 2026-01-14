हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mesh Rashifal 15 January 2026: मेष राशि के लिए गुरुवार का दिन उतार-चढ़ाव भरा! पढ़ें मेष राशि का हाल

Aries Horoscope 15 January 2026: मेष राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के जातकों के लिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 14 Jan 2026 07:00 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Mesh Rashifal 15 January 2026 in Hindi: कल चन्द्रमा आपके आठवें भाव में स्थित रहेगा, जिसके कारण दिन में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. किसी भी काम में जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा. संयम और सतर्कता से काम लेने पर नुकसान को टाला जा सकता है.

मेष राशि करियर और वर्कस्पेस राशिफल:
कार्यस्थल पर बेकार की गतिविधियों में समय न गंवाएं, अन्यथा आपका और ऑफिस दोनों का समय खराब हो सकता है. यदि आप किसी प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, तो टीम मेंबर्स की गतिविधियों पर लगातार नजर रखना जरूरी है. आपकी ओर से ढील मिलने पर कुछ लोग गैर-जिम्मेदार रवैया अपना सकते हैं.

मेष राशि व्यापार और धन राशिफल:
अचानक बड़े खर्च सामने आने से बिजनेसमैन मानसिक दबाव में रह सकते हैं. स्थिति को संभालने के लिए लोन लेने की जरूरत पड़ सकती है. बिजनेस में किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले किसी अनुभवी सलाहकार से परामर्श जरूर लें. कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण तनाव बना रह सकता है.

मेष राशि शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा राशिफल:
कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स परीक्षा तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति में रह सकते हैं. अफवाहों से दूर रहें और केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें.

मेष राशि परिवार और वैवाहिक जीवन राशिफल:
परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे. वैवाहिक जीवन में भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. अचानक, न चाहते हुए भी, किसी आधिकारिक यात्रा पर जाना पड़ सकता है.

मेष राशि यात्रा राशिफल:
खुद के वाहन से यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतें. छोटी लापरवाही भी नुकसान का कारण बन सकती है.

मेष राशि स्वास्थ्य राशिफल:
सर्वाइकल या कंधों के दर्द की समस्या हो सकती है. लंबे समय तक एक ही पोस्चर में बैठकर काम न करें और बीच-बीच में हल्की स्ट्रेचिंग जरूर करें.

मेष राशि शुभ संकेत:
लकी कलर – ब्लैक
लकी नंबर – 1
अनलकी नंबर – 3

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 14 Jan 2026 07:00 PM (IST)
Tags :
Aries Horoscope Mesh Rashifal Rashifal Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

मेष राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए क्या सलाह दी गई है?

सर्वाइकल या कंधों के दर्द की समस्या हो सकती है। लंबे समय तक एक ही पोस्चर में बैठने से बचें और बीच-बीच में स्ट्रेचिंग करें।

