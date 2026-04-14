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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 14 April 2026: शुक्ल योग और पराक्रम योग से चमकेगा भाग्य, बिजनेस में मिलेगी बड़ी सफलता

Aaj ka Mesh Rashifal 14 April 2026: शुक्ल योग और पराक्रम योग से चमकेगा भाग्य, बिजनेस में मिलेगी बड़ी सफलता

Aries Horoscope: मेष राशिफल 14 अप्रैल 2026: शुक्ल योग से बिजनेस में लाभ और करियर में तरक्की के योग. अविवाहितों के लिए आएगा विवाह का रिश्ता. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 14 Apr 2026 02:00 AM (IST)
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  • मेष राशि के लिए शुभ योग, आय में वृद्धि के संकेत।
  • व्यापार में साख बढ़ेगी, सीजनल व्यापार से मोटा मुनाफा।
  • नौकरीपेशा अपनी प्रतिभा से सीनियर-जूनियर का भरोसा जीतेंगे।
  • विद्यार्थी स्मरण शक्ति से जटिल विषय आसानी से समझेंगे।

Aaj ka Mesh Rashifal 14 April 2026: मंगलवार का दिन मेष राशि के जातकों के लिए नई उम्मीदें और बड़े अवसर लेकर आया है. आज वैशाख कृष्ण द्वादशी तिथि है और चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव (लाभ भाव) में गोचर कर रहे हैं. ग्रहों की चाल के अनुसार आज आपको वाशि योग, सुनफा योग और शुक्ल योग जैसे शुभ संयोगों का साथ मिल रहा है, जो आपके अटके हुए कार्यों को गति देंगे. हालांकि, चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण कुछ मानसिक उतार-चढ़ाव रह सकते हैं, लेकिन लाभ भाव का चंद्रमा आपकी आय में वृद्धि के संकेत दे रहा है.

बिजनेस राशिफल (Business Rashifal)
व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन अत्यंत शुभ है. शुक्ल योग के बनने से बाजार में आपकी साख बढ़ेगी और आपकी व्यापारिक सूझबूझ की चारों तरफ सराहना होगी. जो जातक सीजनल व्यापार से जुड़े हैं, वे डिमांड और सप्लाई का सटीक तालमेल बिठाकर मोटा मुनाफा कमाने में सफल रहेंगे. आपकी कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर नए वेंडर्स आपके साथ जुड़ने की इच्छा जताएंगे. साझेदारी के कामों में भी पारदर्शिता रखने से लाभ होगा.

फाइनेंस राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक मोर्चे पर आज आपकी प्राथमिकता अपने लाभ के स्रोतों को बढ़ाने पर होनी चाहिए. चंद्रमा के 11वें घर में होने से आय के नए मार्ग प्रशस्त होंगे. यदि आप निवेश की योजना बना रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक का समय (लाभ-अमृत का चौघड़िया) निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ है. आज आप किसी बड़े अस्पताल या स्कूल जैसी जनकल्याणकारी संस्था की आधारशिला रख सकते हैं, जो भविष्य में आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होगी.

जॉब और करियर राशिफल (Career Rashifal)
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का है. ऑफिस में आप एक 'प्रॉब्लम सॉल्विंग मास्टर' के रूप में अपनी पहचान बनाएंगे, जिससे आपके सीनियर और जूनियर दोनों का आप पर भरोसा बढ़ेगा. करियर स्विच करने की योजना बना रहे लोगों के लिए आज का दिन भाग्यशाली है, आपको मनचाहा अवसर मिल सकता है. वहीं, राजनीति से जुड़े लोग आज पर्दे के पीछे रहकर ऐसी रणनीतियां बनाएंगे कि उनके प्रतिद्वंद्वी चारों खाने चित हो जाएंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Student Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बौद्धिक रूप से बहुत मजबूत है. आपकी स्मरण शक्ति अद्भुत रहेगी. जटिल से जटिल गणितीय सूत्र और कठिन सिद्धांत भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे. पढ़ाई में आ रही बाधाएं दूर होंगी और एकाग्रता बढ़ेगी. इसके अलावा, आपकी संतान खेलकूद या किसी कलात्मक क्षेत्र में भी परिवार का नाम रोशन कर सकती है.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. पार्टनर के साथ बैठकर भविष्य की योजनाएं बनाना आज आपके लिए शुभ रहेगा. अविवाहित जातकों के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आ सकता है; किसी पुराने पारिवारिक मित्र के माध्यम से विवाह का एक बहुत ही योग्य प्रस्ताव आने की संभावना है. उत्तर दिशा की यात्रा आज आपके लिए सुखद और लाभदायक रह सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. काम की अधिकता और मानसिक तनाव के कारण अनिद्रा (Insomnia) और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आपकी एकाग्रता को प्रभावित कर सकती है. दोपहर 03:00 से 04:30 बजे के बीच (राहुकाल) विशेष सावधानी बरतें और खुद को शांत रखने का प्रयास करें. नियमित योग और पर्याप्त नींद को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
 लकी कलर: सिल्वर (Silver)
 लकी नंबर: 4
 अनलकी नंबर: 8
 आज का विशेष उपाय: भगवान शिव का अभिषेक करें और मंदिर में कुछ सफेद मिठाई का दान करें ताकि ग्रहण दोष का प्रभाव कम हो सके.

FAQs
1. आज का सबसे शुभ समय कौन सा है?
शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सबसे उत्तम है.

2. आज किस दिशा में यात्रा करना शुभ रहेगा?
आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए शुभ और फलदायी सिद्ध होगा.

3. ग्रहण दोष से बचने के लिए क्या करें?
मानसिक शांति के लिए ॐ नमः शिवाय का जाप करें और राहुकाल के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 14 Apr 2026 02:00 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Aries Horoscope Mesh Rashifal

Frequently Asked Questions

मेष राशि के लिए 14 अप्रैल 2026 का दिन कैसा रहेगा?

14 अप्रैल 2026, मंगलवार का दिन मेष राशि के जातकों के लिए नई उम्मीदें और बड़े अवसर लेकर आया है। शुभ संयोगों का साथ मिलेगा और आय में वृद्धि के संकेत हैं।

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन कैसा रहेगा?

व्यापार के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी और आपकी सूझबूझ की सराहना होगी। सीजनल व्यापारी मोटा मुनाफा कमा सकते हैं।

आर्थिक रूप से आज क्या प्राथमिकता होनी चाहिए?

आर्थिक मोर्चे पर आज लाभ के स्रोतों को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। चंद्रमा के 11वें घर में होने से आय के नए मार्ग प्रशस्त होंगे।

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन कैसा है?

नौकरीपेशा लोग आज अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। आप ऑफिस में 'प्रॉब्लम सॉल्विंग मास्टर' के रूप में पहचान बनाएंगे।

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बौद्धिक रूप से बहुत मजबूत है। स्मरण शक्ति अद्भुत रहेगी और एकाग्रता बढ़ेगी।

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