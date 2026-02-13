Mesh Rashifal 13 February 2026 in Hindi: आज का पंचांग बेहद शुभ संकेत लेकर आया है. दोपहर 02:26 तक फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि का आगमन होगा. आज चंद्रमा धनु राशि और मूला नक्षत्र में विराजमान हैं, जिससे मेष राशि के जातकों को धार्मिक कार्यों में अपार सफलता मिलने के योग बन रहे हैं.

आज ग्रहों की स्थिति अत्यंत बलवान है. मेष राशि वालों को वाशि, सुनफा, बुधादित्य, लक्ष्मीनारायण, वज्र और रूचक योग का संयुक्त लाभ मिलेगा.

शुभ समय: सुबह 08:15 से 10:15 (लाभ-अमृत) और दोपहर 01:15 से 02:15 (शुभ चौघड़िया).

सुबह 08:15 से 10:15 (लाभ-अमृत) और दोपहर 01:15 से 02:15 (शुभ चौघड़िया). सावधानी: सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान शुभ कार्यों से बचें. यात्रा के लिए पश्चिम दिशा उत्तम है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

आज आपकी सेहत बिल्कुल दुरुस्त रहेगी और ऊर्जा का स्तर (Energy Level) बहुत ऊंचा रहेगा. सुबह जल्दी उठकर सूर्य नमस्कार करने से आप पूरे दिन ऊजार्ववान महसूस करेंगे. दोपहर के भोजन में हल्का और पौष्टिक आहार लें, इससे पाचन तंत्र ठीक रहेगा और काम में एकाग्रता बनी रहेगी. कोई पुरानी छोटी समस्या भी आज पूरी तरह ठीक हो सकती है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन 'जैकपॉट' साबित हो सकता है. बुधादित्य और वज्र योग के प्रभाव से बिक्री में जबरदस्त उछाल आएगा. पुराने ग्राहकों से कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. यदि आप पार्टनरशिप में हैं, तो आपसी तालमेल बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के लिए आज से बेहतर दिन कोई और नहीं हो सकता.

जॉब और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों की किस्मत चमकने वाली है. आपके नए और रचनात्मक विचारों से बॉस बेहद प्रभावित होंगे, जिससे आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. जो लोग इंक्रीमेंट या प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है. सहकर्मियों का भरपूर सहयोग आपके कार्य को आसान बनाएगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education)

छात्रों के लिए आज का दिन एकाग्रता बढ़ाने वाला है. ग्रहों के शुभ योग आपकी सीखने की क्षमता को तेज करेंगे. किसी कठिन विषय को समझने में शिक्षकों या बड़े भाई-बहनों की मदद मिल सकती है.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

आज का दिन प्रेम संबंधों के लिए बेहद रोमांटिक रहेगा. लव लाइफ में गहराई आएगी और अपने पार्टनर से दिल की बात कहने के लिए यह श्रेष्ठ समय है. विवाहित जातकों के बीच समझदारी बढ़ेगी और जीवनसाथी आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान कर सकता है. परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर (चांदी जैसा)

सिल्वर (चांदी जैसा) भाग्यशाली अंक: 6

6 अशुभ अंक: 4

4 अचूक उपाय: दिन की शुरुआत सूर्य नमस्कार से करें और हल्के भोजन का सेवन करें.

(FAQs)

1. आज मेष राशि के लिए कौन से योग सबसे अधिक फलदायी हैं?

आज बुधादित्य और रूचक योग आपके करियर और व्यक्तित्व को सबसे अधिक मजबूती प्रदान करेंगे.

2. निवेश के लिए कौन सा समय सबसे अच्छा है?

दोपहर 01:15 से 02:15 के बीच का 'शुभ चौघड़िया' निवेश या नए सौदों के लिए सर्वोत्तम है.

3. आज राहुकाल में क्या सावधानी बरतें?

सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत या महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर न करें.

Tarot Card Reading 13 february 2026: टैरो रीडिंग से जानें 12 राशियों के लिए कैसा होगा शुक्रवार का दिन?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.