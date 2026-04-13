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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal: मेष राशिफल 13 अप्रैल 2026 वरूथिनी एकादशी पर खुलेगा किस्मत का द्वार, करियर और बिजनेस में बड़ी सफलता के योग

Aaj ka Mesh Rashifal: मेष राशिफल 13 अप्रैल 2026 वरूथिनी एकादशी पर खुलेगा किस्मत का द्वार, करियर और बिजनेस में बड़ी सफलता के योग

Aries Horoscope: मेष राशिफल 13 अप्रैल 2026 वरूथिनी एकादशी पर मेष राशि वालों को बिजनेस में निवेश व सैलरी हाइक के योग हैं. विदेशी डील सफल होगी. पारिवारिक विवाद सुलझेंगे, लेकिन सेहत में सुस्ती रहेगी.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 13 Apr 2026 02:00 AM (IST)
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  • व्यापार में शुभ योग से विदेशी क्लाइंट्स से बड़े एग्रीमेंट संभव।
  • नौकरीपेशा जातकों को मनचाही सैलरी और बेरोजगारों को MNC नौकरी मिलेगी।
  • विद्यार्थी और खिलाड़ी मेहनत का फल पाएंगे, एकाग्रता थोड़ी कम रह सकती।
  • पारिवारिक संपत्ति विवाद सुलझेगा, वैवाहिक जीवन में आपसी समझ बढ़ेगी।

Aaj ka Mesh Rashifal 13 April 2026: आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरूथिनी एकादशी है. ग्रहों की स्थिति मेष राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ फलदायी बनी हुई है. चन्द्रमा आपकी राशि से 11वें भाव (आय और लाभ स्थान) में गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप आज आपके अधूरे कर्तव्य पूरे होंगे. हालांकि, चन्द्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण मानसिक उथल-पुथल रह सकती है, लेकिन शुभ योगों का साथ आपको हर बाधा से बाहर निकाल लाएगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आज का दिन व्यापारिक दृष्टि से "गोल्डन डे" साबित हो सकता है. शुभ योग के प्रभाव से विदेशी क्लाइंट्स के साथ आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसी बड़े एग्रीमेंट या प्रोजेक्ट में बदल सकती है. यदि आप बिजनेस पार्टनरशिप में हैं, तो आज आपका पार्टनर अचानक बड़ी पूंजी निवेश कर सकता है, जिससे आपके विस्तार की योजनाओं को नई गति मिलेगी. पुराने फंसे हुए धन की प्राप्ति के भी योग हैं. बड़ों के अनुभव से आप किसी जटिल व्यापारिक गुत्थी को सुलझाने में सफल रहेंगे.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. यदि आप सैलरी नेगोशिएशन के बारे में सोच रहे हैं, तो आज का समय सबसे अनुकूल है; आपकी मेहनत को देखते हुए मनचाहा हाइक मिल सकता है. बेरोजगारों के लिए किसी मल्टीनेशनल कंपनी (MNC) से बुलावा आ सकता है, जहाँ पैकेज आपकी उम्मीदों से कहीं अधिक होगा. राजनीति से जुड़े जातकों की दलीलें और सटीक आंकड़े विरोधियों को चुप करा देंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन उनकी मेहनत का फल मिलने वाला है. सिलेक्शन ट्रायल या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की परफॉरमेंस उनके कोच या शिक्षकों को प्रभावित करेगी. एकाग्रता थोड़ी कम रह सकती है, इसलिए महत्वपूर्ण विषयों को शुभ चौघड़िया (सुबह 10:15 से 11:15) में ही पढ़ें.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर सुखद बदलाव देखने को मिलेंगे. लंबे समय से चला आ रहा संपत्ति विवाद आज घर के बुजुर्गों की मध्यस्थता से आपसी सहमति से सुलझ जाएगा. वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में आपसी समझ बढ़ेगी. शाम का समय जीवनसाथी के साथ सुखद बीतेगा. सामाजिक कार्यों और महिला सशक्तिकरण की दिशा में आपके प्रयास आपको मान-सम्मान दिलाएंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के लिहाज से आज का दिन थोड़ा मध्यम रह सकता है. सप्ताह की शुरुआत और काम के दबाव के कारण आप सुस्ती और थकान महसूस कर सकते हैं. चन्द्रमा-राहु के योग से खान-पान का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा पेट संबंधी विकार परेशान कर सकते हैं. योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करना लाभकारी रहेगा.

  • भाग्यशाली रंग: सफेद (शांति और स्पष्टता का प्रतीक)
  • भाग्यशाली अंक: 8
  • अशुभ अंक: 3
  • आज का उपाय: एकादशी के पावन अवसर पर भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. राहू दोष की शांति के लिए काले कुत्ते को रोटी खिलाएं.

(FAQs)

1. आज मेष राशि वालों के लिए निवेश करना कैसा रहेगा?
    हां, 11वें घर में चंद्रमा होने के कारण आज का दिन बड़े निवेश और विस्तार के लिए उत्तम है, विशेषकर दोपहर 04:00 से 06:00 के बीच.

2. राहुकाल के दौरान क्या सावधानी बरतें?
     सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने या महत्वपूर्ण दस्तावेज साइन करने से बचें.

3. आज की यात्रा के लिए कौन सी दिशा शुभ है?
    आज आपके लिए पूर्व दिशा की यात्रा सुखद और लाभप्रद रहने वाली है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 13 Apr 2026 02:00 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Aries Horoscope Mesh Rashifal

Frequently Asked Questions

आज मेष राशि वालों के लिए निवेश करना कैसा रहेगा?

हां, 11वें घर में चंद्रमा होने के कारण आज का दिन बड़े निवेश और विस्तार के लिए उत्तम है, विशेषकर दोपहर 04:00 से 06:00 के बीच।

राहुकाल के दौरान क्या सावधानी बरतें?

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने या महत्वपूर्ण दस्तावेज साइन करने से बचें।

आज की यात्रा के लिए कौन सी दिशा शुभ है?

आज आपके लिए पूर्व दिशा की यात्रा सुखद और लाभप्रद रहने वाली है।

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन व्यापारिक दृष्टि से कैसा रहेगा?

आज का दिन व्यापारिक दृष्टि से 'गोल्डन डे' साबित हो सकता है। शुभ योग के प्रभाव से विदेशी क्लाइंट्स के साथ आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसी बड़े एग्रीमेंट में बदल सकती है।

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज क्या खास है?

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा। सैलरी नेगोशिएशन के लिए यह समय अनुकूल है और बेरोजगारों को MNC से अच्छा ऑफर मिल सकता है।

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