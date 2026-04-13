Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom व्यापार में शुभ योग से विदेशी क्लाइंट्स से बड़े एग्रीमेंट संभव।

नौकरीपेशा जातकों को मनचाही सैलरी और बेरोजगारों को MNC नौकरी मिलेगी।

विद्यार्थी और खिलाड़ी मेहनत का फल पाएंगे, एकाग्रता थोड़ी कम रह सकती।

पारिवारिक संपत्ति विवाद सुलझेगा, वैवाहिक जीवन में आपसी समझ बढ़ेगी।

Aaj ka Mesh Rashifal 13 April 2026: आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरूथिनी एकादशी है. ग्रहों की स्थिति मेष राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ फलदायी बनी हुई है. चन्द्रमा आपकी राशि से 11वें भाव (आय और लाभ स्थान) में गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप आज आपके अधूरे कर्तव्य पूरे होंगे. हालांकि, चन्द्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण मानसिक उथल-पुथल रह सकती है, लेकिन शुभ योगों का साथ आपको हर बाधा से बाहर निकाल लाएगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आज का दिन व्यापारिक दृष्टि से "गोल्डन डे" साबित हो सकता है. शुभ योग के प्रभाव से विदेशी क्लाइंट्स के साथ आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसी बड़े एग्रीमेंट या प्रोजेक्ट में बदल सकती है. यदि आप बिजनेस पार्टनरशिप में हैं, तो आज आपका पार्टनर अचानक बड़ी पूंजी निवेश कर सकता है, जिससे आपके विस्तार की योजनाओं को नई गति मिलेगी. पुराने फंसे हुए धन की प्राप्ति के भी योग हैं. बड़ों के अनुभव से आप किसी जटिल व्यापारिक गुत्थी को सुलझाने में सफल रहेंगे.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. यदि आप सैलरी नेगोशिएशन के बारे में सोच रहे हैं, तो आज का समय सबसे अनुकूल है; आपकी मेहनत को देखते हुए मनचाहा हाइक मिल सकता है. बेरोजगारों के लिए किसी मल्टीनेशनल कंपनी (MNC) से बुलावा आ सकता है, जहाँ पैकेज आपकी उम्मीदों से कहीं अधिक होगा. राजनीति से जुड़े जातकों की दलीलें और सटीक आंकड़े विरोधियों को चुप करा देंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन उनकी मेहनत का फल मिलने वाला है. सिलेक्शन ट्रायल या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की परफॉरमेंस उनके कोच या शिक्षकों को प्रभावित करेगी. एकाग्रता थोड़ी कम रह सकती है, इसलिए महत्वपूर्ण विषयों को शुभ चौघड़िया (सुबह 10:15 से 11:15) में ही पढ़ें.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर सुखद बदलाव देखने को मिलेंगे. लंबे समय से चला आ रहा संपत्ति विवाद आज घर के बुजुर्गों की मध्यस्थता से आपसी सहमति से सुलझ जाएगा. वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में आपसी समझ बढ़ेगी. शाम का समय जीवनसाथी के साथ सुखद बीतेगा. सामाजिक कार्यों और महिला सशक्तिकरण की दिशा में आपके प्रयास आपको मान-सम्मान दिलाएंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के लिहाज से आज का दिन थोड़ा मध्यम रह सकता है. सप्ताह की शुरुआत और काम के दबाव के कारण आप सुस्ती और थकान महसूस कर सकते हैं. चन्द्रमा-राहु के योग से खान-पान का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा पेट संबंधी विकार परेशान कर सकते हैं. योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करना लाभकारी रहेगा.

भाग्यशाली रंग: सफेद (शांति और स्पष्टता का प्रतीक)

सफेद (शांति और स्पष्टता का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 8

8 अशुभ अंक: 3

3 आज का उपाय: एकादशी के पावन अवसर पर भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. राहू दोष की शांति के लिए काले कुत्ते को रोटी खिलाएं.

(FAQs)

1. आज मेष राशि वालों के लिए निवेश करना कैसा रहेगा?

हां, 11वें घर में चंद्रमा होने के कारण आज का दिन बड़े निवेश और विस्तार के लिए उत्तम है, विशेषकर दोपहर 04:00 से 06:00 के बीच.

2. राहुकाल के दौरान क्या सावधानी बरतें?

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने या महत्वपूर्ण दस्तावेज साइन करने से बचें.

3. आज की यात्रा के लिए कौन सी दिशा शुभ है?

आज आपके लिए पूर्व दिशा की यात्रा सुखद और लाभप्रद रहने वाली है.

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