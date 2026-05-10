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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 10 May 2026: मेष राशि बिजनेस विस्तार की योजनाएं चढ़ेंगी परवान और फैमिली से मिलेगा बड़ा सरप्राइज

Aaj ka Mesh Rashifal 10 May 2026: मेष राशि बिजनेस विस्तार की योजनाएं चढ़ेंगी परवान और फैमिली से मिलेगा बड़ा सरप्राइज

Aries Horoscope 10 May 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन इनकम बढ़ाने और फैमिली सरप्राइज का है. क्या आज आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी सफल होगी? जानिए मेष राशि के लोगों के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा ?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 10 May 2026 03:00 AM (IST)
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  • ब्रह्म योग और बुधादित्य योग से आत्मविश्वास बढ़ेगा, आय के स्रोत बढ़ेंगे।
  • पारिवारिक सहयोग से व्यापार बढ़ेगा, निवेश के लिए 10:15-12:15 शुभ।
  • कार्यक्षेत्र में प्रतिभा दिखेगी, सहकर्मियों से मिलेगा सौहार्दपूर्ण माहौल।
  • पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे।

Aaj ka Mesh Rashifal 10 May 2026: मेष राशि के लोगों के लिए प्रगति और खुशियों का नया सवेरा लेकर आया है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र के विशेषज्ञ पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, आज ब्रह्म योग और बुधादित्य योग का दुर्लभ संयोग आपके आत्मविश्वास को शिखर पर ले जाएगा.

चन्द्रमा के ग्यारहवें भाव में होने से आपकी आय के स्रोतों में वृद्धि होगी. हालांकि, दोपहर 12:13 के बाद चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष बनने से आपको अपने महत्वपूर्ण निर्णयों में थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नई ऊंचाइयों को छूने का है. फैमिली मेंबर का पूर्ण सहयोग मिलने से बिजनेस विस्तार की नई योजनाएं अब धरातल पर उतरती नजर आएंगी. आज किया गया कोई भी छोटा बदलाव आपके कार्यस्थल की ऊर्जा और उत्पादन क्षमता को दोगुना कर देगा. आर्थिक निवेश या नए सौदों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक का समय 'लाभ-अमृत' के चौघड़िया के कारण सर्वोत्तम रहेगा.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आज आपकी प्रतिभा का लोहा माना जाएगा. ब्रह्म योग बनने से ऑफिस का माहौल बहुत ही सौहार्दपूर्ण रहेगा और लोग आपकी स्ट्रेटेजी की प्रशंसा करेंगे. एंप्लॉयड पर्सन को संडे के दिन फैमिली की ओर से कोई ऐसा सरप्राइज मिल सकता है जो आपकी दिन भर की थकान को खुशी में बदल देगा. आपकी कार्यकुशलता और मैनेजमेंट स्किल्स आपको टीम में एक प्रभावशाली लीडर के रूप में स्थापित करेंगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज खुशियों की बौछार होगी. लाइफ पार्टनर के साथ सामंजस्य और प्रेम इतना गहरा होगा कि आप स्वयं को भाग्यशाली महसूस करेंगे. रविवार का आनंद दोगुना हो जाएगा जब परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. रिश्तों में पारदर्शिता और आपसी भरोसा आज और अधिक मजबूत होगा, जिससे घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students Rashifal)
विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों वाला है. यदि आप किसी खेल प्रतियोगिता का हिस्सा हैं, तो आज आप किसी बड़े टूर्नामेंट में 'मैन ऑफ द मैच' या कोई विशेष पदक जीत सकते हैं. जो छात्र कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ेगी. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके अध्ययन या करियर के उद्देश्यों के लिए शुभ रहेगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज का दिन शानदार रहने वाला है. आपकी शारीरिक ऊर्जा और स्टैमिना में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी. मानसिक रूप से भी आप शांत और केंद्रित महसूस करेंगे. खुद को फिट रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं, उनका सकारात्मक असर आपके शरीर पर साफ़ दिखाई देगा. कुल मिलाकर आज आप दिन भर तरोताजा और जोश से भरे रहेंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: ब्लू
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आज आपके मान-सम्मान में वृद्धि करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 May 2026 03:00 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mesh Rashifal Aries Horoscope Today

Frequently Asked Questions

10 मई 2026 को मेष राशि वालों के लिए कौन से योग बन रहे हैं?

10 मई 2026 को मेष राशि वालों के लिए ब्रह्म योग और बुधादित्य योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो आत्मविश्वास बढ़ाएगा।

मेष राशि वालों के लिए आर्थिक निवेश के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है?

आर्थिक निवेश के लिए सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक का समय 'लाभ-अमृत' के चौघड़िया के कारण सर्वोत्तम रहेगा।

10 मई 2026 को मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

सेहत के मामले में दिन शानदार रहेगा, शारीरिक ऊर्जा और स्टैमिना बढ़ेगा, और मानसिक रूप से आप शांत और केंद्रित महसूस करेंगे।

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए 10 मई 2026 कैसा रहेगा?

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए दिन विशेष उपलब्धियों वाला है। खेल प्रतियोगिताओं में बड़ी जीत हासिल हो सकती है और छात्रों की एकाग्रता बढ़ेगी।

आज के दिन मेष राशि वालों के लिए विशेष उपाय क्या है?

रविवार को तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, जिससे मान-सम्मान में वृद्धि होगी।

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