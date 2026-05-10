Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ब्रह्म योग और बुधादित्य योग से आत्मविश्वास बढ़ेगा, आय के स्रोत बढ़ेंगे।

पारिवारिक सहयोग से व्यापार बढ़ेगा, निवेश के लिए 10:15-12:15 शुभ।

कार्यक्षेत्र में प्रतिभा दिखेगी, सहकर्मियों से मिलेगा सौहार्दपूर्ण माहौल।

पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे।

Aaj ka Mesh Rashifal 10 May 2026: मेष राशि के लोगों के लिए प्रगति और खुशियों का नया सवेरा लेकर आया है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र के विशेषज्ञ पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, आज ब्रह्म योग और बुधादित्य योग का दुर्लभ संयोग आपके आत्मविश्वास को शिखर पर ले जाएगा.

चन्द्रमा के ग्यारहवें भाव में होने से आपकी आय के स्रोतों में वृद्धि होगी. हालांकि, दोपहर 12:13 के बाद चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष बनने से आपको अपने महत्वपूर्ण निर्णयों में थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नई ऊंचाइयों को छूने का है. फैमिली मेंबर का पूर्ण सहयोग मिलने से बिजनेस विस्तार की नई योजनाएं अब धरातल पर उतरती नजर आएंगी. आज किया गया कोई भी छोटा बदलाव आपके कार्यस्थल की ऊर्जा और उत्पादन क्षमता को दोगुना कर देगा. आर्थिक निवेश या नए सौदों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक का समय 'लाभ-अमृत' के चौघड़िया के कारण सर्वोत्तम रहेगा.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी प्रतिभा का लोहा माना जाएगा. ब्रह्म योग बनने से ऑफिस का माहौल बहुत ही सौहार्दपूर्ण रहेगा और लोग आपकी स्ट्रेटेजी की प्रशंसा करेंगे. एंप्लॉयड पर्सन को संडे के दिन फैमिली की ओर से कोई ऐसा सरप्राइज मिल सकता है जो आपकी दिन भर की थकान को खुशी में बदल देगा. आपकी कार्यकुशलता और मैनेजमेंट स्किल्स आपको टीम में एक प्रभावशाली लीडर के रूप में स्थापित करेंगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों की बौछार होगी. लाइफ पार्टनर के साथ सामंजस्य और प्रेम इतना गहरा होगा कि आप स्वयं को भाग्यशाली महसूस करेंगे. रविवार का आनंद दोगुना हो जाएगा जब परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. रिश्तों में पारदर्शिता और आपसी भरोसा आज और अधिक मजबूत होगा, जिससे घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students Rashifal)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों वाला है. यदि आप किसी खेल प्रतियोगिता का हिस्सा हैं, तो आज आप किसी बड़े टूर्नामेंट में 'मैन ऑफ द मैच' या कोई विशेष पदक जीत सकते हैं. जो छात्र कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ेगी. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके अध्ययन या करियर के उद्देश्यों के लिए शुभ रहेगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज का दिन शानदार रहने वाला है. आपकी शारीरिक ऊर्जा और स्टैमिना में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी. मानसिक रूप से भी आप शांत और केंद्रित महसूस करेंगे. खुद को फिट रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं, उनका सकारात्मक असर आपके शरीर पर साफ़ दिखाई देगा. कुल मिलाकर आज आप दिन भर तरोताजा और जोश से भरे रहेंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: ब्लू

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आज आपके मान-सम्मान में वृद्धि करेगा.

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