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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 10 June 2026: मेष राशि विष दोष के कारण बाहरी शोर से भटकेगा छात्रों का ध्यान, परीक्षाओं में रखें एकाग्रता

Aaj ka Mesh Rashifal 10 June 2026: मेष राशि विष दोष के कारण बाहरी शोर से भटकेगा छात्रों का ध्यान, परीक्षाओं में रखें एकाग्रता

Aries Horoscope 10 June 2026: विष दोष से मेष राशि के बेरोजगारों को हो सकती है निराशा, क्या बुधवार को मंदी की वजह से घटेगा बिजनेस का टर्नओवर? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 10 Jun 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj ka Mesh Rashifal 10 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष दशमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:21 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र फिर रेवती नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा मीन राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा. शुभ समय: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. दोपहर 01:53 के बाद मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा मंदी और आर्थिक चुनौतियों का संकेत दे रहा है. मार्केट की एक्टिविटी धीमी रहने से कस्टमर्स कम आएंगे और वे परचेजिंग नहीं करेंगे, जिससे सेल अप-डाउन और टर्नओवर कम रहेगा. बिजनेस में नए अवसर नहीं मिलने से वृद्धि रुकेगी और यह सिचुएशन आपके मन में भविष्य को लेकर थोड़ा संदेह पैदा कर सकती है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बुधवार का दिन कड़े संघर्ष का रहेगा. अनएंप्लॉयड पर्सन (बेरोजगारों) को कंपनियों में केवल इंटरनल या रेफरल से ही हायरिंग होने के कारण थोड़ा निराशा हाथ लग सकती है, जिससे आपका आत्मविश्वास डगमगाएगा. डे स्टार्टिंग में अतीत के गलत डिसीजन की याद आने से कर्मचारियों का मन थोड़ा उदास रहेगा; हालांकि इवनिंग टाइम में परिवार के सहयोग से माहौल खुशनुमा हो जाएगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन एकाग्रता बनाए रखने की बड़ी परीक्षा का रहेगा. चंद्रमा-शनि का विष दोष होने से कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स का एग्जाम सेंटर में बाहरी शोर-शराबे के कारण ध्यान बार-बार भटकेगा; जिससे कुछ सिली मिस्टेक्स होने की आशंका रहेगी और प्रदर्शन उम्मीद से थोड़ा कम रह सकता है.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज शाम का समय राहत लेकर आएगा. दिनभर की मानसिक चिंताओं के बाद इवनिंग टाइम में परिवार के सभी मेंबर्स एक साथ मिलकर आपके घरेलू कार्यों में हाथ बंटाएंगे, जिससे घर का माहौल पूरी तरह खुशनुमा और सकारात्मक बन जाएगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. काम की मंदी और भविष्य की चिंताओं के कारण भारी मानसिक तनाव व सिरदर्द की समस्या रह सकती है. खुद को शांत रखने के लिए शाम को परिवार के साथ समय बिताएं और पर्याप्त नींद लें.

भाग्यशाली रंग: रेड
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 3
आज का विशेष उपाय: आज बारहवें चंद्रमा के विष दोष को शांत करने और मानसिक शांति के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज बुधवार के दिन सुबह या शाम को शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा शहद और सफेद चंदन मिलाकर अभिषेक करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Jun 2026 03:00 AM (IST)
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