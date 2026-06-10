Aaj ka Mesh Rashifal 10 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष दशमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:21 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र फिर रेवती नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा मीन राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा. शुभ समय: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. दोपहर 01:53 के बाद मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा मंदी और आर्थिक चुनौतियों का संकेत दे रहा है. मार्केट की एक्टिविटी धीमी रहने से कस्टमर्स कम आएंगे और वे परचेजिंग नहीं करेंगे, जिससे सेल अप-डाउन और टर्नओवर कम रहेगा. बिजनेस में नए अवसर नहीं मिलने से वृद्धि रुकेगी और यह सिचुएशन आपके मन में भविष्य को लेकर थोड़ा संदेह पैदा कर सकती है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बुधवार का दिन कड़े संघर्ष का रहेगा. अनएंप्लॉयड पर्सन (बेरोजगारों) को कंपनियों में केवल इंटरनल या रेफरल से ही हायरिंग होने के कारण थोड़ा निराशा हाथ लग सकती है, जिससे आपका आत्मविश्वास डगमगाएगा. डे स्टार्टिंग में अतीत के गलत डिसीजन की याद आने से कर्मचारियों का मन थोड़ा उदास रहेगा; हालांकि इवनिंग टाइम में परिवार के सहयोग से माहौल खुशनुमा हो जाएगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन एकाग्रता बनाए रखने की बड़ी परीक्षा का रहेगा. चंद्रमा-शनि का विष दोष होने से कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स का एग्जाम सेंटर में बाहरी शोर-शराबे के कारण ध्यान बार-बार भटकेगा; जिससे कुछ सिली मिस्टेक्स होने की आशंका रहेगी और प्रदर्शन उम्मीद से थोड़ा कम रह सकता है.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज शाम का समय राहत लेकर आएगा. दिनभर की मानसिक चिंताओं के बाद इवनिंग टाइम में परिवार के सभी मेंबर्स एक साथ मिलकर आपके घरेलू कार्यों में हाथ बंटाएंगे, जिससे घर का माहौल पूरी तरह खुशनुमा और सकारात्मक बन जाएगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. काम की मंदी और भविष्य की चिंताओं के कारण भारी मानसिक तनाव व सिरदर्द की समस्या रह सकती है. खुद को शांत रखने के लिए शाम को परिवार के साथ समय बिताएं और पर्याप्त नींद लें.

भाग्यशाली रंग: रेड

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: आज बारहवें चंद्रमा के विष दोष को शांत करने और मानसिक शांति के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज बुधवार के दिन सुबह या शाम को शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा शहद और सफेद चंदन मिलाकर अभिषेक करें.

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