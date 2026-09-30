Monthly Horoscope October 2026: अक्टूबर 2026 का महीना मेष राशि के जातकों के लिए मिले-जुले प्रभाव, करियर में अतिरिक्त जिम्मेदारी और पारिवारिक मोर्चे पर समझदारी से चलने का संकेत दे रहा है. ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा (ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ) के अनुसार, इस माह आपकी राशि के स्वामी मंगल देव बृहस्पति (गुरु) के साथ चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे दोनों ग्रहों की युति से राजभंग योग की स्थिति निर्मित होगी.

17 अक्टूबर 2026 को सूर्य देव आपकी राशि से सातवें भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से स्थित शुक्र के साथ मिलकर वे शुभ शुक्रादित्य योग का निर्माण करेंगे. इसके अतिरिक्त, बुध ग्रह का तुला राशि में गोचर कई मामलों में अनुकूलता प्रदान करेगा. आइए विस्तार से जानते हैं कि अक्टूबर 2026 का यह पूरा महीना आपके परिवार, करियर, व्यापार, शिक्षा, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा.

पारिवारिक जीवन (Family Life)

पारिवारिक दृष्टिकोण से यह माह सावधानी और संयम बरतने का रहेगा.

तालमेल में कमी व तनाव: दूसरे भाव के स्वामी सातवें भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे और शनि की स्थिति भी बहुत अनुकूल नहीं होने के कारण घर की आय मिली-जुली रहेगी; किंतु परिजनों के साथ आपसी तालमेल बिगड़ने से रिश्तों में खिंचाव या तनाव आ सकता है.

उन्नति के मार्ग व जल्दबाजी से बचाव: चतुर्थ भाव में मंगल और गुरु की युति से परिवार की तरक्की और भौतिक उन्नति के नए रास्ते जरूर खुलेंगे; फिर भी घरेलू मामलों में कोई भी फैसला जल्दबाजी या आवेश में आकर न लें.

व्यापार तथा नौकरी (Business & Career)

कारोबार और आजीविका के क्षेत्र में यह महीना सतत निगरानी, सतर्कता और कार्य पर ध्यान केंद्रित रखने का रहेगा.

व्यापार को मेंटेन रखें: व्यापार भाव के स्वामी बुध सातवें भाव में शुक्र के साथ रहेंगे. नया बड़ा जोखिम लेने के बजाय जैसा कारोबार चल रहा है, उसी को बेहतर ढंग से मेंटेन करें.

उधारी से बचें व कम्युनिकेशन स्किल: बाजार में उधारी पर माल देने से बचें, अन्यथा पैसा फंसने का जोखिम रहेगा. ग्राहकों के साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल (संवाद कला) मजबूत रखें. पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो साझीदार के साथ अनावश्यक बहसबाजी से बचें.

वर्कलोड व सहकर्मियों पर सतर्कता: नौकरीपेशा लोगों के ऊपर इस माह कार्य का बोझ (वर्कलोड) बढ़ेगा. ऑफिस में पूरी तरह अपने काम पर ध्यान दें और सहकर्मियों पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचें.

शिक्षा तथा करियर (Education & Career)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह माह अतिरिक्त परिश्रम की मांग कर रहा है.

टेक्निकल छात्रों को मंगल का साथ: टेक्निकल, इंजीनियरिंग या प्रैक्टिकल विषयों की पढ़ाई कर रहे छात्रों को मंगल का अच्छा सहयोग मिलेगा. कॉलेज स्तर के छात्र सहपाठियों के साथ व्यर्थ के तर्क-वितर्क में पड़ने से बचें.

कमियों में सुधार व धैर्य: अपनी अध्ययन संबंधी कमियों को पहचानकर उन्हें सुधारने का प्रयास करें. करियर की शुरुआत में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, किंतु धैर्य बनाए रखने पर परिणाम आपके पक्ष में आएंगे.

मीडिया व साहित्य के छात्र: मीडिया, साहित्य और जनसंचार (Mass Communication) से जुड़े विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को सामान्य से अलग अतिरिक्त समय दें.

प्रेम एवं वैवाहिक जीवन (Love & Married Life)

प्रेम और दांपत्य जीवन के मोर्चे पर मर्यादा और समय प्रबंधन सबसे अहम रहेगा.

मर्यादा में रहकर संवाद: प्रेम संबंध के स्वामी शुक्र सप्तम भाव में हैं और शनि द्वादश भाव में रहेंगे, जबकि पंचम भाव पर राहु की दृष्टि बनी रहेगी. ऐसे में लव पार्टनर के साथ बातचीत करते समय अपनी मर्यादा का विशेष ध्यान रखें. रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए पार्टनर के साथ बाहर घूमने की योजना बनाएं.

वैवाहिक व्यस्तता: काम की अधिकता के चलते दांपत्य जीवन में पति-पत्नी एक-दूसरे को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे, जिससे संबंधों में थोड़ी दूरी आ सकती है; बातचीत का सिलसिला बनाए रखें.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

सेहत के दृष्टिकोण से कोई बहुत बड़ी बीमारी का अंदेशा नहीं है, किंतु दैनिक दिनचर्या पर ध्यान देना अनिवार्य रहेगा.

खान-पान व पाचन विकार: अनियमित खान-पान से अपच, गैस और एसिडिटी की समस्या परेशान कर सकती है.

कमर व पैर दर्द: 17 अक्टूबर के बाद सूर्य के राशि परिवर्तन से पैरों और कमर के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत रह सकती है. शरीर को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए नियमित रूप से सुबह टहलें और हल्का व्यायाम करें.

लकी नंबर: 3

3 लकी कलर: पीला (Yellow)

पीला (Yellow) उपाय: नियमित रूप से भगवान शिव (शंकर जी) का विधिवत पूजन करें और शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल अर्पित करें.

असहाय, निर्धन और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं.

FAQs

Q1. अक्टूबर 2026 में मेष राशि के जातकों को व्यापार और साझेदारी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

Ans. व्यापार में उधारी से बचें ताकि पैसा न फंसे, कम्युनिकेशन स्किल मजबूत रखें, वर्तमान काम को मेंटेन करें और पार्टनर के साथ किसी भी बहसबाजी से बचें.

Q2. 17 अक्टूबर 2026 के बाद मेष राशि पर सूर्य गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा?

Ans. 17 अक्टूबर को सूर्य सातवें भाव में आकर शुक्र के साथ शुक्रादित्य योग बनाएंगे, हालांकि स्वास्थ्य के मोर्चे पर कमर और पैरों के दर्द को लेकर सतर्क रहना होगा.

Q3. इस माह मेष राशि के प्रेम और वैवाहिक जीवन को कैसे संभाला जाए?

Ans. पार्टनर से मर्यादा में रहकर बात करें, बाहर घूमने का प्लान बनाएं और काम की व्यस्तता के बीच समय निकालकर संवादहीनता से बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.