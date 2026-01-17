Meen Tarot Weekly Horoscope 18 to 24 January 2026: टैरो कार्ड जातकों के भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाते हैं. इसमें कुल 78 कार्ड का डेक होता है इन कार्ड पर बने चित्र अपने अलग-अलग प्रभाव के लिए जाने जाते हैं. टैरो कार्ड एक प्राचीन विद्या है, जिसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी के इटली से हुई थी है.

जनवरी के इस सप्ताह में बुध और सूर्य एक साथ मकर राशि में गोचर करेंगे जिससे बुधादित्य राजयोग प्रभावशाली होगा. व्यक्ति को धन, सुख-सुविधा और वैभव मिलता है. समाज में अच्छी पहचान और उच्च पद प्राप्त होते हैं. बुद्धि, तार्किक सोच, संचार कौशल और व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाता है ऐसे में टैरो कार्ड से जानें मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह.

मीन राशि टैरा साप्ताहिक राशिफल - 18 से 24 जनवरी 2026

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि वालों को संतुलन बनाए रखना होगा. खुशी और आनंद लाएगी. नए दोस्त बन सकते हैं. कोई अच्छी खबर मिलने से आनंद बढ़ जाएगा. अपनी भावनाओं और कार्यों में संतुलन बनाए रखें. सोच-समझकर फैसले लें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं. यदि आपकी लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर तकरार चल रही है तो समझौता करने में आपका स्वाभिमान आड़े आ सकता है.

कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से खूब सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी क्योंकि वे आपके काम में बाधा डालने के लिए षडयंत्र रच सकते हैं. सप्ताह की शुरुआत में आप जिस व्यक्ति से अपेक्षा करेंगे वही समय पर काम नहीं आएगा. ऐसे में किसी दूसरे पर निर्भर रहने की बजाय हर कार्य को अपने दम पर पूरा करने का प्रयास करना चाहिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.