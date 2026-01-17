हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMeen Tarot Card Rashifal 18-24 January 2026: मीन राशि वालों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है, बढ़ेगा आनंद

Meen Tarot Card Rashifal 18-24 January 2026: मीन राशि वालों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है, बढ़ेगा आनंद

Meen Tarot Weekly Horoscope 18 to 24 January 2026: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मीन राशि के जातकों के लिए करियर, धन, नौकरी, में क्या लाभ देगा या फिर चुनौतियों से गुजरना होगा जानें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Updated at : 17 Jan 2026 09:33 PM (IST)
Meen Tarot Weekly Horoscope 18 to 24 January 2026: टैरो कार्ड  जातकों के भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाते हैं. इसमें कुल 78 कार्ड का डेक होता है इन कार्ड पर बने चित्र अपने अलग-अलग प्रभाव के लिए जाने जाते हैं. टैरो कार्ड एक प्राचीन विद्या है, जिसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी के इटली से हुई थी है.

जनवरी के इस सप्ताह में बुध और सूर्य एक साथ मकर राशि में गोचर करेंगे जिससे बुधादित्य राजयोग प्रभावशाली होगा. व्यक्ति को धन, सुख-सुविधा और वैभव मिलता है. समाज में अच्छी पहचान और उच्च पद प्राप्त होते हैं. बुद्धि, तार्किक सोच, संचार कौशल और व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाता है ऐसे में टैरो कार्ड से जानें मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह.

मीन राशि टैरा साप्ताहिक राशिफल - 18 से 24 जनवरी 2026

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि वालों को संतुलन बनाए रखना होगा. खुशी और आनंद लाएगी. नए दोस्त बन सकते हैं. कोई अच्छी खबर मिलने से आनंद बढ़ जाएगा. अपनी भावनाओं और कार्यों में संतुलन बनाए रखें. सोच-समझकर फैसले लें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं. यदि आपकी लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर तकरार चल रही है तो समझौता करने में आपका स्वाभिमान आड़े आ सकता है. 

कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से खूब सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी क्योंकि वे आपके काम में बाधा डालने के लिए षडयंत्र रच सकते हैं. सप्ताह की शुरुआत में आप जिस व्यक्ति से अपेक्षा करेंगे वही समय पर काम नहीं आएगा. ऐसे में किसी दूसरे पर निर्भर रहने की बजाय हर कार्य को अपने दम पर पूरा करने का प्रयास करना चाहिए.

Magh Gupt Navratri 2026: धन, करियर, शादी की समस्या होगी दूर! माघ गुप्त नवरात्रि में कर लें ये 4 काम

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 17 Jan 2026 09:33 PM (IST)
