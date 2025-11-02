हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलPisces Weekly Horoscope (2 से 8 नवंबर 2025): मीन राशि इस सप्ताह धीरे-धीरे बढ़ेगा लाभ, परिवार और प्रेम जीवन में रहेंगी खुशियां

Pisces Weekly Horoscope (2 से 8 नवंबर 2025): मीन राशि इस सप्ताह धीरे-धीरे बढ़ेगा लाभ, परिवार और प्रेम जीवन में रहेंगी खुशियां

Pisces Weekly Horoscope: मीन राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें मीन साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 02 Nov 2025 12:34 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Meen Saptahik Rashifal 2 to 8 November 2025: यह सप्ताह आपके लिए शुभता और प्रगति लेकर आया है. शुरुआत भले ही सामान्य रहेगी, लेकिन धीरे-धीरे कार्यों में सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे. आपकी योजनाएं गति पकड़ेंगी और शासन-सत्ता से जुड़ाव आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा. कोई पुराना अटका कार्य इस सप्ताह पूरा होने से मन प्रसन्न रहेगा.

हेल्थ राशिफल:
स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह अच्छा रहेगा. केवल छोटी-मोटी थकान या नींद की कमी परेशान कर सकती है. संतुलित आहार और दिनचर्या बनाए रखें. यात्रा के समय खाने-पीने में सावधानी रखें.

बिजनेस राशिफल:
व्यापारियों के लिए यह सप्ताह आर्थिक स्थिरता और धीरे-धीरे बढ़ते लाभ का संकेत दे रहा है. किसी नई योजना या पार्टनरशिप से जुड़ने का अवसर मिलेगा. निवेश सोच-समझकर करें. संपत्ति या वाहन खरीदने की संभावना बन रही है. शासन-सत्ता से जुड़े संपर्क आपको अप्रत्याशित लाभ देंगे.

नौकरी राशिफल:
ऑफिस में माहौल अनुकूल रहेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे. प्रमोशन या इंक्रीमेंट की संभावनाएं बन सकती हैं. बेरोजगार जातकों को मनपसंद जॉब मिलने की संभावना है.

लव और फैमिली राशिफल:
परिवार में किसी प्रिय सदस्य के आगमन से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. प्रेम संबंधों में आपसी भरोसा और नज़दीकियां बढ़ेंगी. सिंगल जातकों को कोई खास व्यक्ति आकर्षित कर सकता है. विवाहित जीवन में सामंजस्य और प्रेम बढ़ेगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:
कॉलेज के छात्रों को शिक्षा में अच्छी प्रगति होगी. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को शुभ समाचार मिल सकता है. युवाओं को नए अवसर और मार्गदर्शन प्राप्त होगा.

भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: हल्का हरा
साप्ताहिक उपाय:
गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले फूल और हल्दी चढ़ाएं. जरूरतमंदों को चने की दाल और केले का दान करें.

FAQs:
Q1. क्या मीन राशि वालों को धनलाभ होगा?
A1. हाँ, धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बचत में वृद्धि होगी.

Q2. क्या इस सप्ताह प्रॉपर्टी से जुड़ा लाभ होगा?
A2. हाँ, संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए समय अनुकूल है.

Q3. प्रेम जीवन कैसा रहेगा?
A3. आपसी विश्वास और संवाद से रिश्ते और मजबूत होंगे.

Q4. क्या नौकरी में प्रमोशन के योग हैं?
A4. हाँ, वरिष्ठों की कृपा से पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है.

Q5. क्या सेहत को लेकर कोई विशेष सावधानी रखनी चाहिए?
A5. केवल थकान और अनियमित नींद से बचें; बाकी सप्ताह स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 02 Nov 2025 12:34 PM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Pisces Horoscope Meen Saptahik Rashifal
और पढ़ें
