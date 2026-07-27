Aaj Ka Mithun Rashifal 27 July 2026: करियर में मिलेगी सफलता, रिश्तों में बढ़ेगा प्यार

Aaj Ka Mithun Rashifal 27 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 4:15 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी.

मूला नक्षत्र सुबह 10:29 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग और सुनफा योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

मिथुन राशि के व्यापारियों के लिए सोमवार का दिन प्रगति और नई संभावनाओं से भरा रहेगा. चंद्रमा सप्तम भाव में होने से साझेदारी और ग्राहकों से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. यदि आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नई मार्केटिंग रणनीति और आकर्षक ऑफर अपनाना लाभदायक रहेगा.

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और नई तकनीकों का उपयोग आपके व्यापार को नई दिशा दे सकता है. डिजिटल माध्यमों से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां आपके काम को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद करेंगी. आज नई तकनीक अपनाने या कार्यप्रणाली में बदलाव करने का समय अनुकूल है, जिससे भविष्य में कारोबार के विस्तार की संभावनाएं मजबूत होंगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन बेहद शुभ रहेगा. कार्यस्थल पर आपका बेहतरीन प्रदर्शन वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगा और आपकी मेहनत की सराहना होगी. सुनफा योग के प्रभाव से जिस कार्य को आप पूरी लगन और एकाग्रता से करेंगे, उसमें सफलता मिलने की प्रबल संभावना है.

नई जिम्मेदारियां मिलने पर भी आप उन्हें कुशलता से निभाने में सफल रहेंगे. आपकी कार्यशैली और आत्मविश्वास आपको सहकर्मियों के बीच अलग पहचान दिला सकते हैं. करियर में आगे बढ़ने के लिए यह समय अपनी प्रतिभा दिखाने का है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन लाभदायक रहेगा. व्यापार में नई योजनाओं और आधुनिक तकनीक के उपयोग से भविष्य में आय बढ़ने के संकेत हैं. फिलहाल अनावश्यक खर्चों से बचते हुए लाभ को सही दिशा में निवेश करने की योजना बनाएं. आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होती नजर आएगी.

लव और फैमिली राशिफल

वैवाहिक जीवन में छोटी-छोटी बातों पर बहस की स्थिति बन सकती है, इसलिए संयम और मधुर वाणी का प्रयोग करें. धैर्य और समझदारी से रिश्ते में प्रेम और विश्वास बना रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और दोनों के बीच प्रेम बढ़ेगा. सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जहां नए लोगों से मुलाकात आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक रूप से आप ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करेंगे. नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त आराम आपकी कार्यक्षमता बनाए रखेगा. तनाव से बचने के लिए मेडिटेशन करना भी लाभदायक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

खिलाड़ियों के लिए आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ताकत साबित होगा. यदि हाल के दिनों में मनोबल कमजोर हुआ है, तो उसे फिर से मजबूत करने का प्रयास करें. समाज सेवा से जुड़े युवा पर्यावरण संरक्षण या सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं. विद्यार्थियों को भी अपने लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: गोल्डन (सुनहरा)

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 4

उपाय

आज भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें तथा "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को हरी कॉपी, पेन या अध्ययन सामग्री दान करें. यह उपाय बुद्धि, सफलता, व्यापार में वृद्धि और वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखने के लिए शुभ माना जाता है.

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