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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mithun Rashifal 27 July 2026: करियर में मिलेगी सफलता, रिश्तों में बढ़ेगा प्यार

Aaj Ka Mithun Rashifal 27 July 2026: करियर में मिलेगी सफलता, रिश्तों में बढ़ेगा प्यार

Gemini Horoscope: क्या 27 जुलाई 2026 को मिथुन राशि वालों के लिए सफलता के नए द्वार खुलेंगे? जानें बिजनेस, नौकरी, धन, वैवाहिक जीवन, शिक्षा और स्वास्थ्य का विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 27 Jul 2026 03:10 AM (IST)
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Aaj Ka Mithun Rashifal 27 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 4:15 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी. 

मूला नक्षत्र सुबह 10:29 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग और सुनफा योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

मिथुन राशि के व्यापारियों के लिए सोमवार का दिन प्रगति और नई संभावनाओं से भरा रहेगा. चंद्रमा सप्तम भाव में होने से साझेदारी और ग्राहकों से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. यदि आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नई मार्केटिंग रणनीति और आकर्षक ऑफर अपनाना लाभदायक रहेगा.

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और नई तकनीकों का उपयोग आपके व्यापार को नई दिशा दे सकता है. डिजिटल माध्यमों से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां आपके काम को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद करेंगी. आज नई तकनीक अपनाने या कार्यप्रणाली में बदलाव करने का समय अनुकूल है, जिससे भविष्य में कारोबार के विस्तार की संभावनाएं मजबूत होंगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन बेहद शुभ रहेगा. कार्यस्थल पर आपका बेहतरीन प्रदर्शन वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगा और आपकी मेहनत की सराहना होगी. सुनफा योग के प्रभाव से जिस कार्य को आप पूरी लगन और एकाग्रता से करेंगे, उसमें सफलता मिलने की प्रबल संभावना है.

नई जिम्मेदारियां मिलने पर भी आप उन्हें कुशलता से निभाने में सफल रहेंगे. आपकी कार्यशैली और आत्मविश्वास आपको सहकर्मियों के बीच अलग पहचान दिला सकते हैं. करियर में आगे बढ़ने के लिए यह समय अपनी प्रतिभा दिखाने का है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन लाभदायक रहेगा. व्यापार में नई योजनाओं और आधुनिक तकनीक के उपयोग से भविष्य में आय बढ़ने के संकेत हैं. फिलहाल अनावश्यक खर्चों से बचते हुए लाभ को सही दिशा में निवेश करने की योजना बनाएं. आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होती नजर आएगी.

लव और फैमिली राशिफल

वैवाहिक जीवन में छोटी-छोटी बातों पर बहस की स्थिति बन सकती है, इसलिए संयम और मधुर वाणी का प्रयोग करें. धैर्य और समझदारी से रिश्ते में प्रेम और विश्वास बना रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और दोनों के बीच प्रेम बढ़ेगा. सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जहां नए लोगों से मुलाकात आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक रूप से आप ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करेंगे. नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त आराम आपकी कार्यक्षमता बनाए रखेगा. तनाव से बचने के लिए मेडिटेशन करना भी लाभदायक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

खिलाड़ियों के लिए आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ताकत साबित होगा. यदि हाल के दिनों में मनोबल कमजोर हुआ है, तो उसे फिर से मजबूत करने का प्रयास करें. समाज सेवा से जुड़े युवा पर्यावरण संरक्षण या सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं. विद्यार्थियों को भी अपने लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: गोल्डन (सुनहरा)
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 4

उपाय

आज भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें तथा "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को हरी कॉपी, पेन या अध्ययन सामग्री दान करें. यह उपाय बुद्धि, सफलता, व्यापार में वृद्धि और वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखने के लिए शुभ माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Jul 2026 03:10 AM (IST)
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