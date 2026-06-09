Aaj ka Meen Rashifal 9 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष नवमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:39 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, प्रीति योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिलेगा. वहीं मीन राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा.

चन्द्रमा मीन राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन डिजिटल माध्यमों से बड़ी सफलताएं और बंपर आर्थिक लाभ कमाने का साबित होगा. राशि का चंद्रमा होने से आज आपका बौद्धिक विकास बहुत सुदृढ़ रहेगा. टेक्नोलॉजी (तकनीक) के इस आधुनिक युग में बिजनेसमैन को आज अपने फोन, सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से बाजार से कई सारे बड़े व उचित 'व्यावसायिक ऑर्डर्स' अचानक मिलने की प्रबल संभावना बनी हुई है जिससे तिजोरी मजबूत होगी.

बिजनेस में आज लाभ या ग्रोथ को लेकर मन में ज़रा सी भी चिंता या परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ग्रह गोचर अनुकूल होने से सबकुछ बहुत बढ़िया और शानदार ही रहने वाला है. व्यापार में माता-पिता की बड़ी आशा और आपके प्रति अटूट विश्वास से आपका आत्मविश्वास दुगना बढ़ेगा और आपका बिजनेस चारों तरफ खूब फलेगा-फूलेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन रुकावटों से बड़ी मुक्ति और काम में अपना वर्चस्व कायम करने का संकेत दे रहा है. वर्कप्लेस पर आज आपको बहुत ही संयम और सूझबूझ से काम लेना होगा; अधिकारियों से मधुरता बनाए रखें. ऑफिस के कामकाज में पिछले काफी समय से जो भी अनचाही 'रुकावटें' या तकनीकी बाधाएं आ रही थीं, आज भाग्य का पूरा साथ मिलने से वे सभी रुकावटें पूरी तरह दूर हो जाएंगी; साथ ही मैनेजमेंट की तरफ से आपको करियर से जुड़ी कोई बहुत 'अच्छी खबर' (गुड न्यूज) भी अचानक मिल सकती है, जिससे दफ्तर में आपका कद मजबूत होगा.

हालांकि, ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को आज कार्यस्थल पर अपने साथी को-वर्कर्स (सहकर्मियों) और विशेष रूप से जूनियरों की एक्टिविटी (गतिविधियों) पर पैनी नजर रखना भी बहुत जरूरी है; किसी के भरोसे काम छोड़ने के बजाय बेहतर होगा कि दफ्तर के सभी मुख्य कार्य अपनी सीधी देखरेख में ही करवाएं, ताकि मानवीय गलतियों से बचा जा सके.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन गुरुओं के मार्गदर्शन से बड़ी उड़ान भरने का साबित होगा. राशि का चंद्रमा आपके संकल्प को मजबूत बनाएगा. स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) के लिए आज सितारों की चाल यह सलाह दे रही है कि वे मैदान पर अपने मुख्य 'कोच' (गुरु या शिक्षक) की दी गई अमूल्य सलाह और गाइडलाइंस के अनुसार ही कड़ी प्रैक्टिस (अभ्यास) करते हुए पूरी गंभीरता से आगे बढ़ें; गुरु का यह मार्गदर्शन आज आपको प्रतियोगिता में बड़ी ऐतिहासिक जीत आसानी से दिलवा देगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और आपसी स्नेह बढ़ाने वाला साबित होगा. राशि का चंद्रमा होने से मानसिक रूप से आप बहुत स्पष्ट रहेंगे, जिससे परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध बेहद मधुर बने रहेंगे. जीवनसाथी का हर मोड़ पर आपको भावुक सपोर्ट मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम, शानदार और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. ऑफिस की रुकावटें दूर होने और मनपसंद ऑर्डर्स मिलने की खुशी से मानसिक रूप से आप खुद को पूरी तरह फ्रेश और तनावमुक्त महसूस करेंगे. चेहरे पर गजब का ओज और शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: आज राशि में चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और साध्य व सर्वार्थसिद्धि योग की महाशुभता पाने के लिए माता सरस्वती की विशेष उपासना करें. आज के दिन सुबह या शाम मां सरस्वती के सम्मुख घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद चंदन अर्पित करें और मिश्री का भोग लगाकर सरस्वती कवच का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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